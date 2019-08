Offrir aux Canadiens de la classe moyenne le soutien dont ils ont besoin





Le gouvernement du Canada annonce de nouvelles réformes au Tribunal de la sécurité sociale

OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - L'assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV) fournissent chaque année un important soutien à des millions de Canadiens de la classe moyenne. Il arrive que les gens ne soient pas d'accord avec les décisions prises au sujet de leurs demandes ou de leurs prestations. Lorsque cela se produit, les Canadiens méritent un processus d'appel qui rend les décisions appropriées en temps opportun.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé que les importantes réformes énumérées ci-dessous seront apportées au Tribunal de la sécurité sociale. Ces réformes placeront les gens au coeur du processus d'appel et rendront ce dernier plus rapide, plus simple et mieux adapté aux besoins des Canadiens.

Création d'intervenants-pivots spécialement formés

Des intervenants-pivots spécialement formés seront embauchés pour aider les gens à comprendre le processus d'appel et à s'y retrouver. Les intervenants-pivots guideront les appelants tout au long du processus d'appel en communiquant de manière proactive avec eux à diverses étapes pour leur fournir des renseignements sur le processus, y compris la documentation requise, les audiences et les prochaines étapes. Les intervenants-pivots auront pour rôle d'appuyer les appelants tout au long du processus; ils ne joueront pas un rôle de défenseur ni ne fourniront de conseils juridiques, d'aucun type. Présentation des nouvelles commissions d'appel de l'assurance-emploi

La Commission de l'assurance-emploi du Canada assumera la responsabilité du premier palier d'appel en matière d'assurance-emploi par la création d'un nouveau tribunal décisionnel tripartite appelé les commissions d'appel de l'assurance-emploi. En tant qu'organisation tripartite, les nouvelles commissions d'appels représenteront les intérêts du gouvernement, des travailleurs et des employeurs, contribuant à remettre entre les mains des cotisants de l'assurance-emploi les décisions d'appel de première instance. Les appels de deuxième instance continueront d'être entendus par la Division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale. Audiences « de novo » de seconde instance

Dans le cas des appels de deuxième palier relatifs à la Sécurité du revenu (SV, RPC et Régime de pensions du Canada - Invalidité), les appelants pourront présenter de nouveaux éléments de preuve n'ayant pas été fournis lors de leur appel de premier palier, ce qui donnera lieu à une décision nouvelle et définitive sur l'admissibilité aux prestations. Cette approche, communément appelée « de novo », correspond mieux à la nature des demandes de prestations d'invalidité en reconnaissant que de nouveaux éléments de preuve médicale peuvent faire surface avec le temps. Prolongation d'un an pour les appelants de la Sécurité du revenu

Les appelants de la Sécurité du revenu (SV, RPC et Régime de pensions du Canada - Invalidité) auront deux fois plus de temps (jusqu'à deux ans au lieu d'un seul) pour recueillir des preuves aux fins du premier palier d'appel, ce qui leur permettra de présenter un dossier plus étoffé.

Ces changements devraient entrer en vigueur en avril 2021, ce qui donnera le temps nécessaire pour assurer une transition en douceur et une gestion adéquate de la charge de travail. D'ici la mise en oeuvre des changements, le Tribunal de la sécurité sociale continuera de traiter efficacement les appels de première instance.

Les changements s'inscrivent dans la foulée de l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le budget de 2019 de rendre le processus d'appel et de recours relatif à l'assurance-emploi, au RPC et à la SV plus facile à suivre et plus souple. Ces changements s'appuient sur les recommandations d'un examen indépendant du Tribunal de la sécurité sociale du Canada effectué en 2017 et sur les opinions exprimées par les Canadiens lors de consultations ultérieures. Ces changements feront en sorte que le processus d'appel soit mieux adapté aux besoins des Canadiens.

Ces améliorations reflètent le point de vue des intervenants, y compris les syndicats et les employeurs, qui préconisaient le retour à l'ancien système d'appel de premier palier de l'assurance-emploi, parce qu'ils le trouvaient plus simple, plus rapide et axé sur les clients.

Citation

« L'annonce d'aujourd'hui vise à placer les gens au coeur du processus d'appel, qui sera plus rapide, plus simple et mieux adapté à leurs besoins. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis convaincu que le gouvernement a entendu les préoccupations des travailleurs en ce qui a trait au processus d'appel de l'assurance-emploi. En procédant à un examen externe et en collaborant avec les intervenants, les travailleurs et les employeurs pour trouver une solution de rechange viable qui servira mieux les appelants, le ministre Duclos a agi de façon responsable dans ce dossier. C'est ainsi que le gouvernement devrait fonctionner. »

- Pierre Laliberté, commissaire des travailleurs et travailleuses

« Les employeurs veulent que les travailleurs mis à pied et les autres prestataires admissibles d'assurance?emploi obtiennent les bonnes décisions en temps opportun, et ils souhaitent pouvoir contribuer aux nouvelles commissions d'appel. Cela revigorera l'esprit de tripartisme qui est au coeur de la fondation du programme d'assurance-emploi depuis près de 80 ans. »

- Judith Andrew, commissaire pour les employeurs

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada et le Tribunal de la sécurité sociale ont déjà mis en oeuvre un certain nombre d'améliorations pour réduire les temps d'attente et offrir un meilleur soutien aux appelants pendant le processus d'appel.

et le Tribunal de la sécurité sociale ont déjà mis en oeuvre un certain nombre d'améliorations pour réduire les temps d'attente et offrir un meilleur soutien aux appelants pendant le processus d'appel. Les délais de traitement des appels relatifs à l'assurance-emploi sont maintenant plus courts qu'au moment de l'examen du Tribunal mené en 2017.

Le Tribunal a entrepris ses activités le 1er avril 2013. Il a été créé pour servir de guichet unique en remplacement de quatre tribunaux administratifs qui rendaient jusque-là les décisions concernant les appels relatifs à l'assurance-emploi et aux programmes de la Sécurité du revenu.

avril 2013. Il a été créé pour servir de guichet unique en remplacement de quatre tribunaux administratifs qui rendaient jusque-là les décisions concernant les appels relatifs à l'assurance-emploi et aux programmes de la Sécurité du revenu. Le Tribunal comporte actuellement les deux paliers d'appel suivants :

L'appelant qui n'est pas d'accord avec une décision d'Emploi et Développement social Canada ou de la Commission de l'assurance-emploi du Canada concernant ses prestations peut interjeter appel auprès de la Division générale du Tribunal. L'appelant peut interjeter appel de toute décision rendue par la Division générale du Tribunal devant la Division d'appel du Tribunal, mais il ne peut présenter de nouvelles preuves.

