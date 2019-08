Suntech est classée par Bloomberg New Energy Finance comme l'une des marques de modules photovoltaïques les plus viables financièrement au monde





WUXI, Chine, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- Wuxi Suntech Power Co., Ltd. (« Suntech ») a été classée parmi les marques de modules photovoltaïques les plus banquables au monde selon le « rapport 2019 sur la viabilité financière des modules photovoltaïques » publié par Bloomberg New Energy Finance (« BNEF »). Suntech est la septième marque photovoltaïque la plus banquable au monde en 2019, et elle a progressé de 11 places dans le classement depuis le rapport 2018.

Suntech figure dans la liste des 15 meilleurs résultats de Bloomberg NEF en matière de viabilité financière des modules PV et elle est classée dans le niveau 1 par BNEF sur le long terme.

Le rapport annuel de BNEF classe la viabilité financière des marques en fonction de la probabilité que les projets PV reçoivent des prêts sans recours de la part d'institutions financières lorsqu'ils utilisent des modules d'une entreprise déterminée. Non seulement Suntech s'est classée parmi les dix premières en 2019, mais elle est aujourd'hui la sixième marque de modules photovoltaïques la plus banquable au monde de tous les temps. La marque figure également sur la dernière liste des panneaux solaires de niveau 1 publiée par Bloomberg.

« Depuis son lancement il y a 19 ans, Suntech s'attache à fournir des produits photovoltaïques de grande qualité, fiables et économiques. Notre classement démontre que nous jouissons d'une solide assise financière et que nous sommes un partenaire de confiance pour les projets, offrant à nos clients un retour sur investissement stable et à long terme », a déclaré M. He Shuangquan, président de Suntech.

Étant l'une des institutions de recherche tierces les plus crédibles sur le marché des énergies nouvelles, BNEF publie un rapport exhaustif qui s'appuie sur les données de 25 455 projets de financement pour le secteur photovoltaïque dans le monde, émanant de 57 marques de modules PV, ainsi que sur des entretiens menés avec des experts techniques et de contrôle qualité. Le rapport couvre plus de 25 GW de puissance installée photovoltaïque dans le monde et est fréquemment utilisé par les institutions financières pour déterminer le crédit commercial. La place élevée de Suntech dans le classement signifie que les développeurs de projets solaires qui choisissent les modules Suntech ont plus de chances d'obtenir un financement pour leurs projets.

Le rapport de BNEF présente également les résultats de la fiche d'évaluation de la fiabilité des modules photovoltaïques 2019 publiée par DNV GL, l'organisme de certification mondial faisant autorité dans l'industrie des énergies renouvelables. Pour la deuxième année consécutive, Suntech a été classée « Top Performer » en raison de sa grande efficacité et de la fiabilité de ses produits.

Le retour de Suntech à l'avant-garde de l'industrie photovoltaïque s'explique par son influence mondiale croissante et son expansion rapide au cours des deux dernières années. Rien qu'au premier semestre 2019, Suntech a connu une hausse de 43 % des livraisons de modules par rapport à l'année précédente et une augmentation de 25 % de son résultat d'exploitation. Par ailleurs, les produits livrés à l'étranger ont représenté près de 80 % de tous les modules livrés. Les expéditions cumulées depuis la création de l'entreprise ont dépassé 20 GW.

Qui plus est, Suntech a investi dans la R & D afin d'augmenter la puissance de sortie et l'efficacité énergétique. À ce jour, Suntech possède 500 brevets, dont 87 inventions brevetées. Plus récemment, le fabricant a lancé son produit phare, un module monocristallin biface à demi-cellule et multi jeux de puces 440 W de la série HIPower Max en juin 2019. En utilisant une cellule PERC monocristalline de 158,75 mm avec un grand format de 78 cellules, le module peut faire monter la puissance de sortie jusqu'à 440 W tout en augmentant la capacité de production de plus de 20 %.

Wuxi Suntech, à titre de fabricant de panneaux solaires photovoltaïques de renommée mondiale, déploie ses efforts dans la R & D et la production de cellules et modules solaires en silicium cristallin. Fondée en 2001, l'entreprise dispose de surfaces de vente réparties dans plus de 80 pays et régions du globe. L'entreprise se consacre à promouvoir l'efficacité de conversion des produits, à renforcer continuellement la R & D en matière de nouvelles technologies, à améliorer les techniques de fabrication et à fournir sincèrement des produits photovoltaïques de grande qualité, grande fiabilité et très performants en termes de coûts à ses clients, grâce à ses avantages techniques à la pointe du secteur et à son excellent niveau de fabrication.

