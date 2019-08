Le gouvernement du Canada appuie le développement économique des communautés autochtones situées le long du fleuve Saint-Laurent avec l'Initiative maritime





MINGAN, TERRITOIRE TRADITIONNEL INNU, QC, le 14 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec les Premières Nations dans la réalisation de projets de développement économique locaux favorisant la prospérité et l'autonomie des communautés.

Aujourd'hui, Dan Vandal, député de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, a eu le plaisir d'annoncer un investissement de 4,89 millions pour appuyer les communautés autochtones du Québec dans le développement de leur économie maritime.

Issu de l'Initiative maritime, une initiative sur les partenariats stratégiques du gouvernement du Canada, ce financement encourage la participation des Premières Nations aux possibilités de développement économique complexes dans les secteurs maritimes et touristiques.

En appuyant les projets d'affaires, l'exploration de nouvelles possibilités économiques émergentes et le développement des compétences de la main-d'oeuvre autochtone, l'Initiative maritime favorise les retombées économiques locales et contribue par la même occasion à la mise en valeur des attraits touristiques uniques des voies maritimes du Québec.

«?Le fleuve Saint-Laurent offre une multitude de possibilités économiques et je me réjouis de savoir que les communautés autochtones riveraines du Québec puissent en tirer le meilleur parti. En encourageant l'entrepreneuriat autochtone et en contribuant à la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée, l'Initiative maritime contribue à la prospérité et au dynamisme des communautés des Premières Nations, tout en assurant la pérennité de l'industrie des pêches et de l'aquaculture dans les régions maritimes.?»

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

«?C'est un privilège de pouvoir observer, ici même à Mingan, l'étendue des retombées positives des partenariats issus de l'Initiative maritime. Je suis fier que le gouvernement du Canada contribue au succès économique de cette belle communauté en finançant des projets porteurs, comme l'acquisition d'un bateau de pêche au crabe ou encore l'appui aux efforts promotionnels de ce lieu rassembleur qu'est la Maison de la culture innue.?»

Dan Vandal

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

Député de Saint-Boniface--Saint-Vital

« C'est un bon pas pour les Innus, car les besoins sont tellement grandissants et cette aide sera bénéfique pour la nation. »

Jean-Charles Piétacho

Chef des Innus de Ekuanitshit

