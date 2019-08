Triton Digital est l'une des premières sociétés à recevoir le sceau de certification de conformité de mesure des podcasts du laboratoire technologique de l'IAB





Triton Digital®, Le leader mondial des technologies et des services dans le secteur de l'audionumérique et des podcasts a annoncé ce jour être l'une des premières sociétés à sécuriser la vérification de la conformité de mesure des podcasts du laboratoire technologique de l'IAB.

« Podcast Metrics » de Triton est un puissant outil destiné à analyser comment, quand et où le contenu des podcasts est utilisé sur plusieurs plateformes d'hébergement, avec la possibilité d'afficher des mesures par fourchette de dates, par emplacement, par périphérique, par nom de podcast, épisode, titre, etc.

La certification de mesure des podcasts du laboratoire technologique de l'IAB vérifie les mesures actuelles de Triton, permet de crédibiliser sa solution de mesure et en fait la seule société neutre offrant une solution de CMS / CDN adaptée.

En outre, ce « sceau d'approbation » s'étend au serveur publicitaire de Triton, « Tap », ainsi qu'à sa mesure d'impressions, de téléchargements et plus encore.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette vérification de conformité et de ce que cela signifie tant pour notre société que pour le secteur », a déclaré John Rosso, président de l'Évolution du marché chez Triton Digital. « Grâce à notre solide expérience en matière de mesure audio en ligne de haute qualité, nos clients et le secteur se sentent rassurés par le fait que « Podcast Metrics » et « Tap » constituent des solutions fiables à la pointe de la technologie ».

