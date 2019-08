Wipro lance plusieurs solutions d'intelligence artificielle de pointe optimisées par Intel





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société leader mondiale en technologies de l'information, conseils et services de processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui le lancement de trois solutions de démarrage basées sur l'intelligence artificielle (IA) et optimisées par les processeurs évolutifs Intel Xeon®. Ces solutions de démarrage aideront les entreprises des marchés de l'énergie et des services publics ainsi que des soins de santé à relancer leur adoption de l'IA.

Wipro exploitera la technologie IA d'Intel pour maximiser la performance des solutions IA de Wipro lorsque celles-ci fonctionnent avec les processeurs évolutifs Intel Xeon.

Wipro propose les trois solutions IA de démarrage suivantes :

Pipe Sleuth, solution de détection automatisée des anomalies conçue pour éliminer la nécessité d'examiner manuellement et de coder les balayages vidéo des infrastructures de canalisation des services publics. Elle utilise l'IA pour traiter automatiquement les balayages vidéo et identifier, classer et noter le segment global de canalisation, en utilisant la norme NASSCO PACP. Le résultat de ce processus inclut un rapport d'inspection global. Surface Crack Detection, qui utilise l'IA pour détecter et marquer les fissures dans les infrastructures telles que les bâtiments, les routes, les trottoirs et les ponts. Medical Imaging, qui utilise l'IA pour identifier les zones d'intérêt et marquer les anomalies dans les radiographies médicales et les tomodensitométries. Par exemple, en mettant en évidence des anomalies au niveau des poumons, et en marquant les pathologies sur ces images.

Ces solutions sont conçues pour être personnalisables en fonction des besoins spécifiques de chaque client, puis pour être intégrées à leur environnement technologique étendu, accélérant ainsi les délais de commercialisation et réduisant les coûts de R&D.

« Nous utilisons Pipe Sleuth pour inspecter notre réseau d'égouts », a déclaré Tom Kuczynski, vice-président des technologies de l'information chez DC Water, qui fournit des services de distribution d'eau et d'eaux usées dans le district de Columbia ainsi que dans les zones voisines. « Il s'agit d'une solution très innovante qui accroît considérablement la productivité en matière d'inspection, et réduit significativement les coûts, tout en améliorant dans le même temps le taux global de détection des défaillances. Le fait d'avoir la possibilité d'utiliser Pipe Sleuth sur nos plateformes Intel existantes s'est révélé un avantage supplémentaire. »

« Les clients bénéficient d'avantages attrayants en utilisant les processeurs Intel Xeon qu'ils connaissent déjà et auxquels ils se fient pour se lancer dans le domaine de l'IA », a déclaré Julie Choi, vice-présidente et directrice générale du marketing Produits et Recherche IA chez Intel. « Grâce aux processeurs évolutifs Intel Xeon ainsi qu'à la boîte à outils Intel® Distribution of OpenVINOtm, les solutions de pointe de Wipro permettront aux clients de bénéficier d'une consommation électrique réduite et d'une amélioration des performances. »

« Depuis quarante ans, les offres de services d'ingénierie de Wipro créent une immense valeur pour de nombreuses entreprises mondiales, en offrant des expériences clients innovantes, en adaptant les produits, plateformes et technologies à de nouveaux marchés, en intégrant des technologies de nouvelle génération, en encourageant des délais de commercialisation plus rapides, ainsi qu'en assurant une conformité globale des produits », a ajouté Harmeet Chauhan, vice-président principal et responsable mondial des services industriels et techniques chez Wipro Limited. « Nous sommes ravis de nous associer à Intel pour améliorer et développer nos solutions IA, et pour en offrir les avantages à nos clients. »

Wipro est membre du programme Intel® AI Builders, un écosystème de fournisseurs de logiciels indépendants (FLI), d'intégrateurs systèmes (IS), de fabricants d'équipements d'origine (FEO), ainsi que d'utilisateurs finaux professionnels, tous à la pointe de leur secteur, qui partagent une mission commune visant à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle sur les plateformes Intel.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l'information, conseils et services de processus d'affaires. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l'obtention de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d'activité. Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l'intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 17:45 et diffusé par :