La Financière Foresters se propose d'offrir une garantie relative aux organismes de bienfaisance en ce qui a trait à son portefeuille d'assurance vie temporaire au Canada

TORONTO, 13 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Financière Foresterstm (« Foresters ») a aujourd'hui annoncé l'ajout d'une garantie relative aux organismes de bienfaisance à ses produits d'assurance temporaire¹ au Canada. Pour les titulaires de la police d'assurance vie temporaire qui opteront pour cette prestation, Foresters versera en plus 1 % du montant d'assurance de base, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 100 000 $, à une oeuvre de charité désignée lors du versement de la prestation2. Ce don de charité ne réduira nullement le montant de la prestation de décès à verser au bénéficiaire.



Foresters a également annoncé d'autres mesures de bonification de son assurance vie temporaire, y compris de nouveaux taux concurrentiels, des montants maximums sans examen médical qui passeront à 500 000 $3, soit une valeur double, et la tarification préférentielle pour les montants égaux ou supérieurs à 500 001 $.

Jim Boyle, président et chef de la direction de la Financière Foresters, a affirmé : « Nous faisons oeuvre sociale depuis presque 150 ans ? c'est ce qui fait de nous un assureur vie de secours mutuel. Cette garantie relative aux organismes de bienfaisance n'est pour nous que l'une des multiples façons de demeurer fidèles à nos racines et de rester concurrentiels sur le marché canadien ».

Les titulaires de la police d'assurance vie temporaire jouiront de tous les bénéfices de membre.

L'assuré qui détient une police d'assurance temporaire de Foresters est également admissible aux avantages de l'adhésion à Foresters4 ? les membres peuvent profiter d'avantages bien particuliers5, y compris les bourses d'études sur concours, la prestation de conseils financiers et de conseils juridiques à prix réduits, les secours d'urgence en cas de catastrophe, ainsi que les subventions locales au bénévolat.

Pendant la seule année 2018, Foresters a investi plus de 811 millions de dollars5 en bénéfices de membre et en indemnités, y compris 2,4 millions de dollars en bourse d'études sur concours au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Foresters a également fourni plus de 4,98 millions de dollars aux initiatives communautaires comme les colis surprises, l'embellissement communautaire, les projets de création et de construction, l'aide aux repas et des activités divertissantes pour les familles pendant lesquelles les membres de Foresters peuvent passer du temps de qualité avec leur famille tout à fait gratuitement.

Jeremy W. Ragsdale, vice-président de la Financière Foresters, de la division Produits et fixation des prix, a affirmé que « les produits d'assurance vie temporaire sont très concurrentiels au Canada, mais que nos avantages de membres représentent un avantage que les consommateurs canadiens peuvent rarement trouver auprès des autres assureurs ».

Au Canada, la garantie relative aux organismes de bienfaisance a été introduite en 2018 dans le cadre de l'assurance vie entière Avantage Plus de Foresters.

1Tarifiés par Foresters, compagnie d'assurance vie.

2 Foresters versera le montant à l'organisme de bienfaisance désigné admissible au nom de l'assuré lorsque la réclamation sera payée aux bénéficiaires. Le paiement maximum prévu en vertu de cette garantie est de 100 000 $ L'organisme de bienfaisance désigné doit être enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. Cette garantie ne prévoit le versement que si le bénéficiaire admissible a été nommé, et ce, avant la date du décès de la personne assurée et qu'à cette date, la clause est en vigueur.

3L'assurabilité dépend des réponses obtenues à des questions d'ordre médical, entre autres, posées lors de la demande et des résultats de l'évaluation des risques. L'augmentation des maximums sans examen médical ne s'applique qu'à la tranche d'âge de 18 à 45 ans.

4Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d'admissibilité, à des définitions et à des restrictions spécifiques à chaque bénéfice, et peuvent être modifiés ou annulés sans préavis.

5En dollars canadiens, en date du 31 décembre 2018

À propos de la Financière Foresters

Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables aux personnes et aux familles. La société comprend L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Foresters est une société aux objectifs bien définis qui vise à augmenter le bien-être de la famille et de la communauté. Elle offre des produits d'assurance à plus de trois millions de membres et de clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pendant 18 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a obtenu la cote « A » (excellente) de la société A.M. Best.1 Pour en savoir plus, visitez le site MonForesters.com.

¹La cote obtenue par la société A.M. Best le 2 août 2018 reflète la solidité globale et la capacité de verser les indemnités de L'Ordre Indépendant des Forestiers, mais elle ne s'applique pas au rendement de tout autre produit qui n'est pas émis par l'Ordre Indépendant des Forestiers. La cote « A » (excellent) est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à remplir leurs obligations à l'égard des titulaires de polices et qui, dans l'ensemble, font preuve d'excellence en ce qui concerne leur santé financière, leur performance d'exploitation et leur profil commercial, selon les normes établies par la société A.M. Best. A.M. Best attribue des cotes allant de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- des cotes excellentes. Consultez le site ambest.com pour obtenir les cotes les plus récentes.

