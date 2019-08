Le gouvernement appuie l'innovation dans le secteur agricole de l'Alberta





OLDS, AB, le 13 août 2019 /CNW/ - Le renforcement de l'innovation dans le secteur agricole de l'Ouest canadien favorise l'amélioration de la production et la compétitivité mondiale.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 1,9 million de dollars dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) au profit du Olds College pour renforcer l'industrie agricole de l'Alberta.

Un investissement de 1 931 843 dollars appuiera la phase deux de la Olds College Smart Farm (OCSF), un laboratoire vivant pour la mise au point, l'essai, la validation et la mise à l'échelle de technologies agricoles. Le financement fédéral aidera la OCSF à acheter et à installer de l'équipement agricole et des technologies de détection de pointe, ainsi qu'à recruter des spécialistes agricoles et techniques pour diriger les activités de la ferme intelligente et l'utilisation des données. L'équipement et les technologies produiront de l'information et des données qui profiteront aux activités agricoles, appuieront la recherche et offriront un apprentissage pratique et de haute technologie aux professeurs et aux étudiants. L'investissement dans la Olds College Smart Farm devrait créer 20 emplois, générer 2,5 millions de dollars en dépenses des entreprises en recherche et développement (DERD) et aider les entreprises agricoles à accroître leurs revenus de 90 millions de dollars et leurs ventes à l'exportation de 27 millions de dollars.

Le Olds College reçoit également 10 000 dollars pour la présentation de l'évènement AgSmart de 2019, qui réunit des fournisseurs de technologie et des agriculteurs, des étudiants et des universitaires et qui permet d'en apprendre davantage sur la façon dont la technologie et les applications de données augmentent la productivité et les profits, tout en réduisant les répercussions environnementales. AgSmart aura lieu les 13 et 14 août.

Le volet du programme EIR s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences, notre voie à suivre pour aider à faire du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation qui crée des emplois bien rémunérés et favorise la croissance de la classe moyenne.

Citations



« Le gouvernement du Canada reconnaît l'agriculture comme une source d'emplois bien rémunérés et de recherches novatrices. Grâce à ces investissements dans le Olds College, les producteurs agricoles de l'Ouest canadien seront mieux outillés pour répondre à la demande croissante des consommateurs en exploitant les nouvelles technologies et innovations. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le gouvernement investit dans l'avenir de l'agriculture et dans l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux procédés afin de demeurer à l'avant-garde des changements technologiques. En investissant dans l'innovation agricole canadienne, nous aidons le secteur à acquérir l'avantage concurrentiel dont il a besoin pour continuer à prospérer au pays et dans les marchés mondiaux. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles

« L'industrie agricole joue un rôle essentiel dans le succès de notre pays. Aujourd'hui plus que jamais, l'agriculture connaît une révolution dans le domaine des données. En tant qu'établissement postsecondaire, le Olds College a un rôle important à jouer pour créer un environnement où les producteurs, les partenaires de l'industrie, les professeurs et les étudiants peuvent examiner les défis auxquels est confrontée l'industrie agricole et explorer ensemble des solutions qui feront évoluer nos pratiques agricoles. Fondée sur notre exploitation agricole actuelle, la Olds College Smart Farm est un endroit pour mettre au point, valider et démontrer des technologies et des pratiques agricoles. Au nom du Olds College, je tiens à remercier le gouvernement du Canada d'investir dans l'avenir de l'agriculture. »

- Stuart Cullum, président, Olds College

Faits en bref

La phase un de la Olds College Smart Farm a été lancée en 2018, ce qui a permis de créer 110 acres de terres agricoles que l'industrie, les étudiants et les chercheurs peuvent utiliser pour mettre au point de nouvelles technologies « intelligentes et connectées » pour l'agriculture. La première phase de la OCSF a attiré plus de 1 million de dollars en contributions en espèces de 14 partenaires de l'industrie, et de multiples projets ont été élaborés au cours de ses quatre premiers mois d'existence.

AgSmart, évènement présenté au Olds College, comportera des ateliers éducatifs, des expositions pratiques d'équipement, des démonstrations sur le terrain et une foire commerciale présentant des produits commercialisés de pointe qui transforment l'industrie agricole en Alberta et partout dans le monde.

Liens additionnels

Restez branché

Suivez-nous sur Twitter à : @DEO_Canada, @ISDE_CA

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunications pour personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 12:01 et diffusé par :