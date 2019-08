Le ministre des Anciens Combattants annonce l'octroi d'une aide financière à deux organismes de la Nouvelle-Écosse pour améliorer la santé mentale des vétérans





Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille appuie des projets axés sur le traitement et le rétablissement qui seront réalisés par l'Initiative pour le bien-être des femmes canadiennes et la Mental Health Foundation of Nova Scotia.

DARTMOUTH, NS, le 13 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé l'octroi d'une aide financière provenant du Fonds pour le bien?être des vétérans et de leur famille à l'intention de l'Initiative pour le bien-être des femmes canadiennes et de la Mental Health Foundation of Nova Scotia.

L'Initiative pour le bien-être des femmes canadiennes obtient des fonds pour fournir de la formation sur la réduction du stress aux vétérans et à leur famille. Elle offrira un programme de méditation transcendantale pour aider les vétérans et leur famille à composer avec le stress toxique, le stress professionnel et le stress post-traumatique. L'organisme recevra un montant de 48 715 $ en 2019-2020.

La Mental Health Foundation of Nova Scotia utilisera les fonds pour appuyer Landing Strong, un programme de traitement de jour d'une durée de 12 semaines qui aide les vétérans et leur famille à traiter les aspects mentaux, moraux et physiques des blessures. L'aide financière servira également à offrir des ateliers toute l'année, à organiser des journées d'activités communautaires, ainsi qu'à mettre en oeuvre des initiatives d'éducation et de soutien sur les médias sociaux. L'organisme recevra un montant de 727 876 $ sur cinq ans, à compter de l'année 2019-2020.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille du gouvernement du Canada verse 3 millions de dollars par année en subventions et en contributions à des organismes privés, publics ou universitaires pour mener de la recherche, des initiatives et des projets qui améliorent le bien-être des vétérans et de leur famille.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer l'Initiative pour le bien-être des femmes canadiennes et la Mental Health Foundation of Nova Scotia, qui font un travail important pour promouvoir la guérison des vétérans et des résultats positifs pour leur santé mentale. Leurs projets cadrent parfaitement avec l'objectif du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, qui vise à promouvoir des approches novatrices afin d'améliorer la qualité de vie des vétérans au Canada. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nous savons que le TSPT a des répercussions sur d'innombrables personnes et leur famille. Ces fonds contribueront grandement à aider nos vétérans, ainsi qu'à changer la perception des gens à l'égard de la maladie mentale. Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat et de ce qu'il signifie pour les vétérans, qui méritent un appui solide. »

Starr Cunningham, président-directeur général, Mental Health Foundation of Nova Scotia

« L'Initiative pour le bien-être des femmes canadiennes est honorée de collaborer avec Anciens Combattants Canada pour trouver des moyens novateurs d'améliorer la vie des vétérans et de leur famille. Nous offrirons une formation à 20 familles sur la technique de méditation transcendantale, un outil simple mais efficace qui permet de réduire le stress et d'améliorer considérablement la santé physique et mentale, d'améliorer la qualité de vie en général, et de favoriser une dynamique familiale plus harmonieuse. »

Helen Creighton, directrice nationale, Initiative pour le bien-être des femmes canadiennes

Faits en bref

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille appuie des projets de recherche et des initiatives novatrices visant à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. En 2018 et 2019, Anciens Combattants Canada a accordé une aide financière à 43 projets visant à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

L'Initiative pour le bien-être des femmes canadiennes vient en aide aux femmes dont l'emploi et la santé sont menacés par des niveaux de stress chroniques ou très élevés.

La Mental Health Foundation of Nova Scotia se consacre à l'amélioration de la vie des vétérans et de leur famille en traitant les aspects mentaux, moraux et physiques des blessures.

