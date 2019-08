Sirios reprend l'exploration sur la propriété aurifère à haute teneur Aquilon récemment agrandie





MONTRÉAL, 13 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE: SOI) ont le plaisir d'annoncer la reprise des travaux d'exploration sur la propriété aurifère à haute teneur Aquilon à Eeyou Istchee Baie James au Québec. De plus, en désignant sur carte 36 claims additionnels, Sirios a récemment augmenté cette propriété, détenue à 100%, à 140 claims portant sa superficie à près de 70 km carrés.



Une équipe d'exploration de Sirios démarre actuellement des travaux de prospection, cartographie détaillée et échantillonnage lithogéochimique. Ces travaux se dérouleront sur des secteurs ciblés grâce à la modélisation et réinterprétation de toutes les données géologiques et structurales récemment complétées par les géologues de Sirios.

La propriété Aquilon recèle plus d'une quinzaine d'indices aurifères filoniens à haute teneur découverts au fil des années par Sirios et ses partenaires. Certains indices ont été testés par des rainures en surface donnant jusqu'à :

287,4 g/t Au sur 2,3 mètres (m) sur l'indice Môman et 110,2 g/t Au sur 3,49 m sur l'indice Fleur de Lys (communiqué du 28 août 2000).

Des forages très peu profonds effectués dans les années antérieures sur quatre de ces indices ont donné jusqu'à:

3 230,89 g/t Au sur 0,80 (m) incluant 12 906,5 g/t Au sur 0,2 m sur la veine Lingo 3 Ouest (réf.: communiqué du 26 juin 2008);

834,4 g/t Au sur 1,71 m incluant 3 527,4 g/t Au sur 0,40 m sur la veine Môman et 133,67 g/t Au sur 0,82 m sur la veine Fleur de Lys (réf.: communiqué du 19 janvier 2011);

10,03 g/t Au sur 4,33 m sur la veine Red Toad incluant 53,7 g/t Au sur 0,35 m et 108,0 g/t Au sur 0,21 m (réf.: communiqué du 9 novembre 2004, Golden Tag Res. Ltd).

Au cours des années, 205 sondages très peu profonds ont été complétés sur Aquilon, principalement sur trois secteurs très restreints (Lingo, Fleur de Lys et Môman) pour un total de moins de 12 250 mètres. Plus d'une centaine de ces sondages ont été effectués sur l'indice Lingo seulement. Tous les indices testés par forage demeurent ouverts en profondeur suivant une plongée vers le nord-nord-est. Soixante-douze pourcent des sondages avaient des longueurs de moins de 100 mètres.

La propriété est localisée à l'extrémité nord est de la Sous-province de La Grande. Elle englobe un complexe volcanique felsique calco-alcalin couvrant une superficie d'un peu plus de 35 km2. Située à environ 1 750 km au nord de Montréal et 490 km à l'est de Radisson, la propriété est facilement accessible par réseau routier en toute saison via la route Trans-taïga traversant la région Eeyou Istchee Baie James de l'ouest vers l'est. La propriété est traversée par la route menant à la centrale hydro-électrique Laforge 1 (LA-1) à 20 km au nord du kilomètre 395 de la route Trans-taïga.

Roger Moar, géo., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte. Notez que M. Moar a agi comme personne qualifiée pour le compte de Golden Tag Res. Ltée. depuis 2004 pour les communiqués de presse concernant les résultats d'exploration sur la propriété Aquilon.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.



Renseignements:

Dominique Doucet, président et chef de direction, ddoucet@sirios.com

Tél.: 514-510-7961

Une carte associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c44ba025-5d37-4def-8b97-458280c032ad/fr

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 10:00 et diffusé par :