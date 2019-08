Conagen élargit son portefeuille au-delà de la gamma-décalactone en ajoutant 20 nouvelles lactones non-OGM





Les clients choisissent parmi une gamme étendue de profils aromatiques

BOSTON, 13 août 2019 /CNW/ - Conagen, une société de biotechnologie basée à Boston et axée sur la recherche et le développement, a annoncé aujourd'hui un développement révolutionnaire dans la production commerciale d'un composé aromatique naturel, l'y-décalactone, à partir de substrats naturels en utilisant sa technologie exclusive. La ?-décalactone, que l'on retrouve dans de nombreux fruits mûrs, en particulier dans les pêches, est un composé versatile utilisé à des fins commerciales dans des formulations caractérisées par les arômes fruités distinctifs de la pêche, de l'abricot et de la fraise sur les marchés des aliments, des boissons, des parfums, de la nutrition, des matériaux renouvelables et des produits pharmaceutiques.

La technologie créée pour le produit d'?-décalactone permet d'obtenir plus de 20 lactones différentes, dont beaucoup n'ont pas été disponibles dans le commerce en raison d'un manque de sources fiables. Ceci positionne la société comme chef de file dans le secteur du développement d'ingrédients. « Le renforcement et l'expansion de la plateforme de production de lactones de Conagen répondra mieux à la demande en ingrédients propres et naturels des consommateurs », a déclaré Oliver Yu, Ph. D., co-fondateur et chef de la direction de Conagen.

Le composé est un membre d'une famille bien plus grande de lactones. Les variations qui existent dans les structures des lactones définissent leurs propriétés sensorielles uniques avec des caractéristiques essentiellement fruitées et veloutées. Ces caractéristiques diverses créent une gamme étendue d'options d'applications pour les fabricants qui utilisent des arômes de lactones dans leurs produits.

« Les lactones de Conagen sont naturelles et non-OGM, ce qui fait d'elles la solution idéale pour une utilisation dans une variété de produits de consommation », a ajouté Casey Lippmeier, Ph. D., vice-président de la recherche et du développement.

Au cours des 10 dernières années, Conagen a développé avec succès l'un des portefeuilles les plus étendus d'ingrédients pour ses clients.

À propos de Conagen

Conagen est un chef de file en bio-ingénierie. Les scientifiques et les ingénieurs de la société utilisent les outils de biologie synthétique les plus récents pour concevoir des voies métaboliques, améliorer les organismes de production et optimiser les procédés de production. Elle se concentre sur la production biologique d'ingrédients à forte valeur pour les industries de l'alimentation, de la nutrition, des arômes et des parfums, des produits pharmaceutiques et des matériaux renouvelables. Pour de plus amples renseignements, visitez www.conagen-inc.com, le site Web officiel de la société.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/959521/Conagen_Decalactone.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/959473/Conagen_Logo.jpg

