Un «Vent de changement» réclamé par les quelque 400 jeunes réunis à l'École d'été de l'INM





MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - 400 jeunes âgés de 15 à 35 ans se réuniront à l'Université Concordia du 14 au 17 août pour la 16e édition de l'École d'été de l'INM. Sous fond d'une campagne électorale qui se prépare, ils réfléchiront dans une perspective citoyenne aux changements climatiques, au vivre-ensemble, aux inégalités sociales, à la réconciliation autochtone.

Plus d'une centaine de personnalités publiques et d'experts iront à la rencontre des jeunes : Conrad Sauvé de la Croix-Rouge canadienne, Karel Mayrand de la Fondation David Suzuki, Marie-Josée Parent de la Ville de Montréal, Jean-François Routhier, commissaire au lobbyisme, Dominic Champagne du Pacte pour la transition, Marie Lambert-Chan de Québec Science, Nolywé Delannon de l'Université Laval, André-Yanne Parent du Projet de la réalité climatique Canada, Stéphane Perrault d'Élections Canada et Philippe Bourke du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

L'École d'été de l'INM propose aux jeunes des contenus pour allumer leur flamme citoyenne, aiguiser leur sens critique et dépasser les limites de leur engagement. «Nous voyons la jeunesse se mobiliser et chercher des solutions et des alternatives pour répondre aux enjeux qui mettent en péril leur avenir. Les jeunes s'intéressent à la politique. L'École d'été est l'un des catalyseurs de cet engagement», déclare Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM.

En plus des panels, conférences et ateliers participatifs, des activités spéciales animeront l'École d'été :

Le collectif de la société civile Demain, maintenant! tiendra un forum ouvert sur la transition écologique;

tiendra un forum ouvert sur la transition écologique; La Tribune jeunesse donnera le micro aux participantes et participants qui présenteront le fruit de leur travail devant des décideurs publics et des personnes d'influence;

Le Cabaret de créativité citoyenne célébrera l'engagement sans relâche des jeunes avec entre autres la participation du groupe de musique Clay and friends et de l'humoriste Fred Dubé;

Un 5 à 7 avec projections documentaires animé par Wapikoni mobile, le studio ambulant de formation et de création audiovisuelle des Premières Nations.

Élections fédérales 2019

Cette année, l'INM fera la part belle aux élections fédérales de l'automne prochain. Les jeunes canadiens de 18-34 ans représenteront une masse de 7,2 millions d'électeurs. Ils devront se mobiliser pour voter le 21 octobre.

En plus d'une simulation électorale et d'un kiosque d'information tenus par Élections Canada, une table ronde abordera les dangers qui guettent notre démocratie.

Vent de changement - Tehioterhiwatennionhatie

La thématique Vent de changement, fait référence à la jeunesse qui se met en action pour changer le monde, qui se mobilise dans les rues, dans les instances politiques, au sein des organisations, par les arts, par l'entrepreneuriat, dans les médias pour exiger une société plus juste, durable et inclusive.

Tehioterhiwatennionhatie signifie « Les temps changent » en Mohawk. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une traduction littérale, l'INM souhaite ainsi souligner l'année internationale des langues autochtones. Cette langue a été choisie car l'Université Concordia est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé par les Mohawks, gardiens des terres et des eaux où aura lieu l'École d'été.

L'École d'été 2019 est rendue possible grâce au soutien de grands partenaires. Merci au Fonds de solidarité FTQ, au Secrétariat à la jeunesse du Québec et au collectif Demain, maintenant!.

À propos de l'École d'été

L'École d'été de l'INM est une école de citoyenneté. Mobilisés autour d'une ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens, des centaines de jeunes Québécois se réunissent chaque été pour passer ensemble quelques jours d'exception. En compagnie de plus d'une centaine de spécialistes, artistes, figures publiques, hommes et femmes politiques et personnalités engagés, ils cheminent ensemble dans une réflexion sur notre avenir.

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

