La ministre Bibeau annonce des fonds pour l'expansion de la technologie de transformation de la pomme au Canada atlantique





KENTVILLE, NS, le 12 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement fédéral de près de 2,5 millions de dollars destinés à l'achat et à l'installation de technologies de pointe de transformation de la pomme afin de permettre à Ocean Crisp Apple Company Inc. d'accroître sa capacité et son efficacité.

Un investissement de 1 978 157 $ est accordé dans le cadre du Programme Agri-innover du Partenariat canadien pour l'agriculture. La ministre Bibeau a également annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, une contribution supplémentaire de 500 000 $ issue du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Le projet appuie l'achat et l'installation d'équipement automatisé et robotisé, le premier au Canada, qui permettra d'accroître la capacité, l'efficacité et la qualité et de réduire la consommation d'eau. D'autres grands pomiculteurs de l'Atlantique profiteront de l'accès à l'équipement de pointe, qui aidera par le fait même la province à expédier des variétés de pommes de qualité supérieure, comme la pomme Honeycrisp, vers les marchés d'exportation de grande valeur.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation.

Citations

«?Les produits alimentaires et les boissons de la Nouvelle-Écosse sont reconnus dans le monde entier pour leur excellence, grâce aux producteurs et aux transformateurs d'aliments, comme Ocean Crisp Apple Company, qui respectent les normes les plus élevées de sécurité et de qualité. Cet investissement, qui appuie l'adoption de technologies novatrices, aidera l'industrie pomicole du Canada atlantique à répondre à la demande croissante de ses produits de haute qualité. Ce type d'investissement est essentiel à la croissance de la classe moyenne et à la commercialisation des pommes de qualité supérieure de la région auprès des consommateurs du Canada et du monde entier.?»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les producteurs, les transformateurs et les partenaires de la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire canadien qui ont acquis une réputation mondiale de fournisseur de produits sûrs et de grande qualité. En aidant les entreprises à accélérer leur adoption de machinerie perfectionnée et d'outils d'automatisation numériques, nous contribuons à l'atteinte de l'objectif de plusieurs milliards de dollars de la stratégie économique alimentaire du Canada d'ici 2025. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'APECA

« Ocean Crisp Apple Company est heureuse de faire connaître les pommes des Maritimes. Le climat et les conditions de croissance de la Nouvelle-Écosse pour la production de pommes Honeycrisp de première qualité sont bien connus sur le marché nord-américain. Le financement injecté dans l'industrie contribue à l'essor de l'économie locale et l'innovation au sein de l'industrie permet à la région d'être concurrentielle sur le marché mondial. Nous sommes reconnaissants de l'appui fédéral, provincial et régional accordé à l'industrie, car ce projet profitera à l'industrie pomicole en pleine croissance et permettra aux producteurs et aux emballeurs de la région d'unir leurs efforts pour offrir nos fruits de qualité supérieure dans des marchés nouveaux et en expansion. »

- Blake Sarsfield, président, Ocean Crisp Apple Company

Les faits en bref

Le Programme Agri-innover offre des contributions financières remboursables pour des projets qui visent à accélérer la commercialisation, l'adoption et la démonstration de produits, technologies, procédés ou services innovateurs afin d'accroître la compétitivité et la viabilité dans le secteur de l'agriculture.

Ocean Crisp Apple Company Inc. a été fondée en juin 2017 et exploite des installations d'emballage, de jus ou de jus de pomme brut et d'entreposage à Kentville et à Windsor (Nouvelle-Écosse). L'entreprise figure parmi les plus importants fournisseurs de pommes de variétés supérieures en Nouvelle-Écosse.

exploite des installations d'emballage, de jus ou de jus de pomme brut et d'entreposage à et à (Nouvelle-Écosse). L'entreprise figure parmi les plus importants fournisseurs de pommes de variétés supérieures en Nouvelle-Écosse. En 2017, la valeur à la ferme des pommes dans les Maritimes a atteint 24,7 millions de dollars, une augmentation de 9,2 millions de dollars par rapport à 2011, en raison du succès de cultivars de grande valeur tels que les variétés Honeycrisp et Ambrosia.

Le volet Expansion des entreprises et productivité du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) appuie les entreprises, y compris les sociétés à forte croissance, aux diverses étapes de leur développement, en vue d'accélérer leur croissance, de les aider à prendre de l'expansion et d'améliorer leur productivité et leur compétitivité, tant sur les marchés intérieurs que mondiaux.

Liens connexes

