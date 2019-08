Appel de candidatures pour offrir à de récents diplômés des stages et de la formation axée sur les compétences numériques





Les parties ont jusqu'au 1er octobre 2019 pour présenter une déclaration d'intérêt et jusqu'au 16 décembre 2019 pour soumettre une demande détaillée

OTTAWA, le 12 août 2019 /CNW/ - Le marché du travail sera complètement transformé au cours des prochaines années, du fait de l'automatisation, de la robotique, des données volumineuses, de l'impression 3D et de l'intelligence artificielle. Pour relever les défis que ces changements apporteront, le Programme de compétences numériques pour les jeunes (CNJ) a été créé pour que les diplômés de niveau postsecondaire puissent acquérir une expérience de travail et des compétences pertinentes qui leur permettront de mieux répondre aux exigences des emplois de l'avenir.

Le gouvernement lance un appel aux organismes qui sont dotés d'un solide réseau de petites et moyennes entreprises (PME) ou aux organismes à but non lucratif, qui sont employeurs, et qui seraient intéressés à administrer le programme CNJ. Le programme soutient les organisations qui peuvent mettre les jeunes en rapport avec des entreprises pour créer des possibilités d'emploi et aider ces jeunes à acquérir les compétences numériques qui seront exigées de la main-d'oeuvre de demain. Les parties intéressées ont jusqu'au 1er octobre 2019 pour soumettre leur déclaration d'intérêt et jusqu'au 16 décembre 2019 pour présenter leur demande détaillée.

Le programme CNJ s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada, qui vise à faire en sorte que les jeunes Canadiens puissent avoir les outils et l'expérience nécessaires pour amorcer avec succès leur carrière.

Le programme est aussi l'un des nombreux programmes axés sur le perfectionnement des compétences numériques offerts par le gouvernement pour combler le fossé numérique en aidant les Canadiens à perfectionner les compétences nécessaires pour accéder aux nouvelles technologies.

Plus d'information sur le programme CNJ et le processus de soumission de candidatures peut être trouvée en ligne.

« Les technologies innovatrices transforment notre façon de travailler et notre mode de vie, et nous permettent d'avoir accès à de nouvelles possibilités. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à édifier un Canada où tous les citoyens disposent des compétences requises pour participer à l'économie numérique. Le Programme de compétences numériques pour les jeunes aidera les récents diplômés à acquérir une expérience de travail pertinente grâce à laquelle ils pourront occuper avec succès leurs futurs emplois. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les organisations suivantes peuvent soumettre une demande de financement : les organismes à but lucratif; les organismes à but non lucratif; les gouvernements provinciaux, les gouvernements territoriaux ou les administrations municipales et les organismes qui relèvent d'eux; les gouvernements autochtones, les conseils de bande et les autres groupes à but non lucratif qui représentent les populations autochtones; et les sociétés d'État provinciales ou territoriales.

Le Programme de compétences numériques pour les jeunes étudiera les propositions pour des initiatives qui seront menées jusqu'au 31 mars 2022, la date prévue de fin du Programme.

