Groupe Vision New Look Inc. se lance dans la vente de lunettes sur mesure





L'entreprise investit dans Topology

MONTRÉAL, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Vision New Look inc. (TSX: BCI) («?Vision New Look?»), annonçait plus tôt aujourd'hui avoir conclu une entente avec Topology, un chef de file du marché des lunettes sur mesure établi à San Francisco. Cette entente confère à Groupe Vision New Look les droits exclusifs sur la vente de produits Topology au Canada et dans certains autres marchés choisis.

«?Le marché des lunettes sur mesure offre des possibilités attrayantes de développement pour le segment haut de gamme de notre entreprise. Topology est à l'avant-garde pour ce qui est de mettre la technologie au service du secteur des lunettes sur mesure - un segment au croisement de la technologie, des montures à la fine pointe et des mesures optiques précises. New Look et Topology ont la conviction commune que la technologie peut améliorer la qualité d'une lunette. Grâce à nos nombreux détaillants et à notre connaissance des besoins des consommateurs en matière de lunetterie, ce partenariat soutiendra l'évolution constante des styles et des modèles de Topology, et permettra d'offrir ses produits de première qualité aux consommateurs canadiens?», déclare Antoine Amiel, président et chef de la direction de Groupe Vision New Look.

Eric Varady, fondateur et chef de la direction de Topology, a déclaré : «?Nous sommes ravis de nous associer au chef de file canadien de la vente au détail de produits optiques. Groupe Vision New Look est une organisation avant-gardiste qui a su démontrer sa capacité à tirer parti de la technologie pour rehausser l'expérience client dans le domaine de la vente au détail. Nous nous réjouissons d'offrir à la clientèle avertie de New Look plus de façons de profiter de Topology en proposant nos lunettes sur mesure en magasin?».

Topology fait appel aux dernières avancées en matière de reconnaissance du visage en 3D, de réalité augmentée et de techniques de fabrication de pointe afin de créer des lunettes sur mesure pour chaque personne. L'application mobile brevetée de Topology effectue plus de 20?000 mesures pour produire un modèle du visage d'une personne en 3D, avec une précision en deçà du millimètre. L'application ajuste automatiquement la conception de chaque paire de lunettes afin qu'elle convienne parfaitement à son utilisateur, tout en prenant des mesures optiques en 3D d'une précision inégalée, ce qui permet d'offrir des produits personnalisés aux clients les plus avertis. Chaque paire de lunettes de Topology est découpée dans de l'acétate italien ou dans de l'inox souple et léger. Le nom du client y est également estampé.

Les produits Topology seront d'abord disponibles à l'automne dans 15 boutiques du Canada, dont au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, avant d'être déployés à plus grande échelle au début de 2020.

À propos de Groupe Vision New Look

Au 30 avril 2019, Vision New Look détenait 15?597?094 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est un chef de file de l'industrie des soins oculaires au Canada et exploite un réseau de 380 boutiques principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à www.newlookvision.ca, dans la section Investisseurs.

À propos de Topology

Topology est une jeune entreprise de San Francisco qui se spécialise dans la création de lunettes sur mesure faisant appel à une technologie de pointe pour résoudre les problèmes de lunettes mal adaptées et de manque de variété. Eric Varady, fondateur de Topology, a ressenti la frustration causée par la recherche de lunettes parfaitement adaptées, avant de se rendre compte que les lunettes standards ne répondaient tout simplement pas à la diversité des caractéristiques faciales que l'on retrouve dans le monde. Topology utilise son application pour recueillir plus de 20?000 points de mesures avant de confectionner des lunettes parfaitement adaptées à chaque client. Des lunettes plus confortables, une vision plus claire et un contrôle absolu en matière de style sont quelques-uns des avantages offerts par les produits Topology.

Pour plus d'information, consultez le http://www.topologyeyewear.com/ ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, @TopologyEyewear.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look. Les lecteurs peuvent repérer un grand nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes tels que «?croit?», «?considère?», «?s'attend à?», «?prévoit?», «?a l'intention?», «?entend?», «?estime?». « compte » et « peut » et à d'autres termes similaires ainsi qu'à leur forme négative. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels reposent les énoncés prospectifs vont se concrétiser. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de Vision New Look considère que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se révéleront justes. Certains des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant aux présentes incluent les changements en instance ou proposés à la législation et à la réglementation, la concurrence d'entreprises établies et de nouveaux venus, les progrès technologiques, les fluctuations des taux d'intérêt, la conjoncture économique en général, l'acceptation et la demande de nouveaux produits et services et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d'autres risques énoncés dans la notice annuelle courante de Vision New Look, disponible à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont formulés en date des présentes, et Vision New Look ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement afin qu'ils tiennent compte, entre autres, de renseignements ou d'événements nouveaux, sauf si la loi l'y oblige.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à www.newlookvision.ca.

SOURCE Groupe Vision New Look

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 13:24 et diffusé par :