/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à trois entreprises et à un organisme de Drummondville/

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, annoncera un appui financier aux entreprises Soucy...

Cascades inc. annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2019. Faits saillants du T2 2019 Ventes de 1 275 M$(par rapport à 1 230 M$ au T1 2019 (+4 %) et 1 180 M$ au T2 2018 (+8 %) Tel que divulgué...