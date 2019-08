/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Deux annonces du gouvernement du Québec pour réduire l'empreinte carbone aux Îles-de-la-Madeleine/

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à deux annonces gouvernementales visant les...

Les peuples autochtones entretiennent une relation spéciale avec l'environnement. De génération en génération, ils prennent soin de la terre, de l'eau, de la glace, des plantes et des animaux. L'intendance et les connaissances traditionnelles des...

Une économie forte s'appuie sur un environnement sain. Le gouvernement du Canada tiens sa promesse et met en place de meilleures règles pour les grands projets, afin de protéger l'environnement et les collectivités, de faire progresser la...