Mach annonce la nomination de Ben Vendittelli au poste de vice-président exécutif et chef des investissements





MONTRÉAL, le 8 août, 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Mach Inc. (MACH) annonce la nomination de Ben Vendittelli au poste de vice-président exécutif et chef des investissements. M. Vendittelli, qui occupait le poste de chef de la direction des valeurs mobilières à la Banque Laurentienne, se joindra au Groupe Mach à compter du 2 septembre prochain.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Ben, qui est un leader reconnu et un professionnel de l'investissement hautement spécialisé dans les secteurs des marchés financiers, manufacturier, du transport et de l'hôtellerie », a déclaré Vincent Chiara, président du Groupe Mach. « Son arrivée vient renforcir notre équipe d'acquisitions, qui est en pleine croissance, et étend considérablement notre expertise financière et stratégique. »

Titulaire chevronné d'un MBA en gestion des investissements et d'un CFA, M. Vendittelli a acquis une expérience de deux décennies dans le marché des capitaux. Il s'est joint à Valeurs Mobilières Banque Laurentienne en 2008, dans le secteur industriel, principalement dans les domaines de l'infrastructure et du transport, en particulier le transport aérien et l'aérospatiale.

Ben est un expert reconnu dans les domaines de l'hôtellerie, de l'industrie, du transport et des infrastructures et sociétés québécoises. Il est un partenaire clé de Transat depuis 2004. En 2012, M. Vendittelli a été promu au poste de premier vice-président principal, Actions institutionnelles, division qui regroupe des activités de recherche, de vente et de négociation et d'investissement corporatif. Au début 2018, il a été nommé au poste de chef de la direction. Avant de rejoindre la Banque Laurentienne, il faisait partie d'une équipe de recherche de premier plan de la Banque de Montréal, Marchés des capitaux, où il couvrait la section industrielle, et plus particulièrement celles du transport et des situations spéciales, qui incluaient Transat et d'autres compagnies aériennes canadiennes. Précédemment, Ben avait également occupé divers postes dans l'industrie aérospatiale, travaillant avec des compagnies aériennes et des fabricants OEM.

À PROPOS DE MACH

Mach est une société constituée en vertu des lois du Québec, dont le siège social est situé au 630, rue Saint-Paul O., bureau 600 Montréal (Québec) H3C 1L9. Avec un portefeuille totalisant plus de 30 millions de pieds carrés d'immeubles (ainsi que plus de 4 000 unités résidentielles) et de 10 millions de pieds carrés de terrains en développement incluant plus de 20 immeubles (y compris le Quartier des lumières, ancien siège social de SRC) à Montréal, à Québec ainsi qu'en Ontario et en Floride, Mach est le principal propriétaire et promoteur immobilier indépendant au Québec. Notre portefeuille d'actifs immobiliers comprend des immeubles de bureaux, des commerces de détail, des hôtels, des immeubles industriels, des terrains et plusieurs édifices résidentiels dont de nombreux immeubles prestigieux du Québec, tels que l'édifice Sun Life, la Tour CIBC, la Place Victoria et l'hôtel Le St-James à Montréal, l'édifice CGI / Le Soleil, les édifices Telus et Le Cartier ainsi que la nouvelle tour Fasken à Québec.

SOURCE Groupe Mach

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 18:14 et diffusé par :