Parcours d'accompagnement personnalisé pour les personnes immigrantes : un pas dans la bonne direction pour pallier à la pénurie de main-d'oeuvre

MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est favorable au parcours d'accompagnement personnalisé pour les personnes immigrantes annoncé aujourd'hui. Ce parcours doit permettre de contribuer à pallier à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier.

Il existe de nombreux freins à l'intégration professionnelle des immigrants. Dans son « Portrait de l'intégration en emploi de personnes immigrantes au Québec », le Comité Consultatif Personnes Immigrantes, sur lequel siège MEQ, énumérait entre autres la reconnaissance des acquis et des compétences, les exigences administratives et les variations entre les régions et Montréal (mobilité, intégration, ressources).

« Nous souhaitons que le parcours personnalisé favorise l'intégration des travailleurs immigrants et que ces derniers soient bien informés des opportunités qui existent dans le secteur manufacturier, particulièrement en région, et du processus de reconnaissance des acquis. S'ils sont bien préparés pour le marché du travail, ils pourront s'intégrer et progresser plus rapidement. Cette une approche gagnante pour les travailleurs et pour les employeurs », affirme Véronique Proulx, PDG de MEQ.

Le secteur manufacturier québécois est assujetti à une vive concurrence internationale. Afin de demeurer compétitives, les entreprises doivent avoir accès à des travailleurs qui ont les compétences requises. Dans ce contexte, MEQ tient à rappeler que les seuils d'immigration actuels et le nombre de travailleurs temporaires étrangers - via le programme des travailleurs temporaires étrangers (PTET) - sont insuffisants pour répondre aux besoins du secteur manufacturier. MEQ présentera ses recommandations sur les seuils d'immigration le 15 août prochain à l'Assemblée nationale.

MEQ représente 1,100 manufacturiers auprès des gouvernements dans leurs enjeux de main-d'oeuvre, d'innovation et d'exportation afin de favoriser un environnement d'affaires qui permet d'être concurrentiel à l'échelle locale et internationale. Nos membres se retrouvent à travers tout le Québec, dans tous les secteurs d'activités. MEQ est une division de Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), la plus importante association commerciale et industrielle au pays, depuis 1871. www.meq.ca

Le secteur manufacturier québécois, c'est 23 981 entreprises, 488 260 travailleurs (16 465 postes à combler au premier trimestre de 2019), 14 % du PIB du Québec, 89 % de la valeur des exportations internationales du Québec.

Mémoire sur les seuils d'immigration : https://meq.ca/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/Manufacturiers_et_Exportateurs_Memoire_Seuils_2019-08-07.pdf

