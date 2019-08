Le Canada et le Québec appuient un service de transport en commun plus efficace pour les résidents de Lévis





LÉVIS, QC, le 7 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent qu'investir dans les infrastructures de transport en commun est fondamental pour la croissance économique, la réduction de la pollution atmosphérique et la création de collectivités inclusives où chacune et chacun a accès aux services publics et à des possibilités d'emploi.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'investissement des gouvernements du Canada et du Québec pour l'implantation de mesures prioritaires pour le transport en commun sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis.

Le projet consiste principalement à aménager deux nouvelles voies réservées totalisant plus de 4,5 kilomètres sur les deux tronçons les plus achalandés du boulevard Guillaume-Couture, soit les pôles Desjardins et Chutes-de-la-Chaudière-Est. Le projet inclura notamment l'élargissement de la chaussée, l'aménagement d'aires d'attente, la modification de feux de circulation, l'ajout d'abribus adaptés, la modification de certains trottoirs, l'aménagement de pistes cyclables et le déplacement d'infrastructures municipales.

Une fois terminés, les travaux permettront de réduire les temps de déplacement des usagers et de favoriser la mobilité active grâce à l'amélioration des infrastructures piétonnières et cyclables. Ce projet améliorera également l'accès au transport en commun, répondant ainsi aux besoins immédiats de la communauté tout en prévoyant une augmentation future de l'achalandage.

Le coût global du projet est estimé à 87,9 millions de dollars. Le gouvernement du Canada investira un total de plus de 27,3 millions de dollars pour la réalisation de ce projet. Pour sa part, le gouvernement du Québec prévoit d'octroyer un montant estimé à 50 millions de dollars et la Société de transport de Lévis complétera le financement avec un montant d'environ 10,6 millions de dollars.

Citations

« Les infrastructures de transport en commun efficaces et modernes jouent un rôle clé pour bâtir des communautés inclusives et améliorer la mobilité des résidents. Ce projet facilitera les déplacements des gens de Lévis et leur permettra de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leurs proches. Nous sommes fiers de soutenir des projets qui répondent à la demande croissante, et qui fournissent les aménagements clés pour favoriser le développement économique de la région. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le boulevard Guillaume-Couture est l'une des artères les plus achalandées de Lévis. L'ajout de mesures prioritaires pour le transport en commun permettra très certainement d'améliorer la fluidité et de réduire la congestion. Je suis donc très heureuse que le financement soit confirmé et que le projet puisse aller de l'avant.»

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel

« Ce projet d'aménagement de voies réservées est un véritable projet structurant qui offrira plus de fluidité pour le transport en commun, mais également pour tous les usagers de la route. Avec un service de transport en commun plus efficace et des infrastructures adaptées pour les transports actifs, les nouveaux aménagements apporteront un vent de modernité sur le boulevard Guillaume-Couture. Ce projet est sans aucun doute un élément important du réaménagement urbain de cet axe routier majeur de Lévis. »

Le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira une somme de plus de 25,5 millions de dollars dans ce projet par l'entremise du volet Transport en commun, dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada à laquelle s'ajoute une somme de plus de 1,7 million de dollars pour les études d'avant-projet dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Le financement fédéral octroyé à ce projet est conditionnel à ce que les obligations légales de consulter soient satisfaites.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

De cette somme, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

. Le Plan québécois des infrastructures (PQI) prévoit des investissements de 115,4 milliards de dollars sur la période 2019-2029 pour le maintien et le développement des infrastructures publiques, une hausse de 15 % comparativement au précédent exercice.

Des investissements substantiels sont programmés pour le réseau routier, soit plus de 24,5 milliards de dollars.



En ce qui concerne les transports collectifs, 9 milliards de dollars sont inscrits au PQI, auxquels s'ajoute un montant de 4,3 milliards de dollars provenant de l'enveloppe centrale pour des projets qui seront éventuellement priorisés parmi ceux à l'étude. À ces sommes s'additionne l'investissement de 1,3 milliards de dollars du gouvernement du Québec pour le Réseau express métropolitain (REM), portant l'investissement total en transport collectif à 14,6 milliards de dollars, soit le plus important montant jamais annoncé.

Site Web : Infrastructure Canada

