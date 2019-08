5N Plus présente ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019





MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, 5N Plus a affecté une grande partie de ses ressources à ses activités d'exploitation en vue surtout d'améliorer l'efficience et la capacité de production de la nouvelle gamme de produits qui découle de la transformation de la Société et de son nouveau modèle d'affaires où l'accent est mis sur les produits et les services à plus forte valeur ajoutée. Au cours de cette période, 5N Plus a fait des progrès tangibles dans la résolution des difficultés de production qui l'avaient empêchée de soutenir un carnet de commandes1 bien rempli, lequel reflète la solide demande pour les produits de la Société. En dépit des fluctuations défavorables importantes du cours des métaux sous-jacents au cours des derniers trimestres, 5N Plus a pu non seulement générer de la valeur de ses activités de recyclage et d'affinage, mais elle a également réussi à atténuer l'incidence sur ses bénéfices de ces fluctuations historiques. Le cours du bismuth ayant atteint un niveau presque inégalé, la Société a commencé à diminuer ses activités d'affinage et de recyclage, pour se concentrer sur l'achat de bismuth de qualité commerciale. Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2019, la Société présente les résultats qui suivent :

Pour le deuxième trimestre de 2019, la Société a inscrit un BAIIA ajusté 1, 2 de 5,9 M$ et un BAIIA 1, 2 de 5,3 M$, par rapport à un BAIIA ajusté de 9,0 M$ et un BAIIA de 7,9 M$ pour le trimestre correspondant de 2018, en raison des fluctuations défavorables du cours des métaux sous-jacents, ainsi que de l'application des modalités commerciales les plus récentes découlant du renouvellement du contrat d'approvisionnement et de service pluriannuel du secteur Énergie renouvelable, et, dans une moindre mesure, des répercussions négatives des difficultés de production sur les expéditions réalisées.

de 5,9 M$ et un BAIIA de 5,3 M$, par rapport à un BAIIA ajusté de 9,0 M$ et un BAIIA de 7,9 M$ pour le trimestre correspondant de 2018, en raison des fluctuations défavorables du cours des métaux sous-jacents, ainsi que de l'application des modalités commerciales les plus récentes découlant du renouvellement du contrat d'approvisionnement et de service pluriannuel du secteur Énergie renouvelable, et, dans une moindre mesure, des répercussions négatives des difficultés de production sur les expéditions réalisées. Pour la période de six mois close le 30 juin 2019, la Société a inscrit un BAIIA ajusté de 11,5 M$ et un BAIIA de 9,5 M$, par rapport à un BAIIA ajusté de 16,9 M$ et un BAIIA de 15,7 M$ pour la période correspondante de 2018, en raison des facteurs qui précèdent.

Pour le deuxième trimestre de 2019, les produits ont atteint 50,3 M$ par rapport à 58,4 M$ pour le deuxième trimestre de 2018, en raison principalement des fluctuations défavorables du cours des métaux sous-jacents.

Le résultat net a été de 1,8 M$, ou 0,02 $ par action, pour le deuxième trimestre de 2019, comparativement à 3,4 M$, ou 0,04 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le rendement du capital investi (RCI) 1 annualisé s'est établi à 8,2 % pour le deuxième trimestre de 2019, en raison principalement de la baisse du BAII ajusté 1, 2 .

annualisé s'est établi à 8,2 % pour le deuxième trimestre de 2019, en raison principalement de la baisse du BAII ajusté . La dette nette 1 s'établissait à 37,9 M$ au 30 juin 2019, par rapport à 19,4 M$ au 30 juin 2018, en raison de l'augmentation du fonds de roulement et, dans une moindre mesure, de la participation active de la Société au programme de rachat d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

s'établissait à 37,9 M$ au 30 juin 2019, par rapport à 19,4 M$ au 30 juin 2018, en raison de l'augmentation du fonds de roulement et, dans une moindre mesure, de la participation active de la Société au programme de rachat d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Au 30 juin 2019, 5N Plus avait racheté et annulé 1 696 733 actions ordinaires de la Société dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Au 30 juin 2019, le carnet de commandes avait atteint un niveau de 201 jours de produits annualisés, soit un niveau similaire à celui du trimestre précédent, mais en hausse marquée par rapport à 170 jours pour le deuxième trimestre de 2018. Les nouvelles commandes 1 ont atteint un niveau de 86 jours pour le deuxième trimestre de 2019, par rapport à 92 jours pour le premier trimestre de 2019 et 89 jours pour le deuxième trimestre de 2018.

ont atteint un niveau de 86 jours pour le deuxième trimestre de 2019, par rapport à 92 jours pour le premier trimestre de 89 jours pour le deuxième trimestre de 2018. Le 22 juillet 2019, 5N Plus a annoncé avoir considérablement diminué la production à ses installations d'affinage et de recyclage du bismuth. Puisque la valeur du bismuth s'est effondrée et se trouve actuellement à un niveau inégalé en près de 25 ans, certains fournisseurs ont déclaré que cette partie de leurs activités était non rentable et ont commencé à mettre fin à la commercialisation de ces résidus. Compte tenu de ce changement, ainsi que de la disponibilité et du niveau de prix actuels du bismuth, la Société augmentera ses achats de bismuth de qualité commerciale en vue de compenser la diminution de la production provenant de ses activités d'affinage. Le marché des matériaux et produits chimiques spécialisés à base de bismuth de la Société demeure vigoureux. La Société mettra en oeuvre ce changement de façon transparente et la mesure n'aura aucune incidence sur ses clients.

Le 24 juillet 2019, 5N Plus a annoncé le début de la mise en oeuvre d'un plan d'investissement de plus de 10 M$. Cette somme sera investie dans de nouvelles technologies de procédés visant à augmenter et à renforcer considérablement la capacité des actifs existants en plus d'offrir localement des avantages environnementaux notables. L'ensemble des investissements sera réparti sur certains sites en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. La mise en oeuvre du plan devrait être terminée pour le troisième trimestre de 2020, cependant certains des investissements seront réalisés avant cette date. La période de rentabilisation moyenne pour ce bloc d'investissement est d'environ trois ans.

M. Arjang Roshan, président et chef de la direction, déclare : « L'exercice 2019 a commencé avec des difficultés liées à la production de nouveaux produits qui se sont répercutées défavorablement sur les produits et les résultats. Au cours du trimestre écoulé, malgré encore quelques difficultés, nos équipes mondiales ont fait des progrès tangibles leur ayant permis d'accélérer la production de ces produits. M. Roshan conclut : « Pour le deuxième semestre de 2019, nous continuerons de concentrer nos ressources sur nos activités d'exploitation afin d'en améliorer davantage l'efficience, de développer nos nouveaux marchés et d'optimiser l'approvisionnement en métaux utilisés dans la fabrication de nos produits dans le contexte actuel de chute des prix. »



Conférence téléphonique diffusée sur Internet

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 7 août 2019, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu'au 15 août 2019.

Pour participer à la conférence :

Région de Montréal : 514-807-9895

Région de Toronto : 647-427-7450

Numéro sans frais : 1-888-231-8191

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 5382279.

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la charge de rémunération à base d'actions, la dépréciation des actifs non courants, les coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, la variation de la juste valeur de l'option de conversion des débentures, et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de l'incidence de la dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits.

La dette nette ou la trésorerie nette est une mesure servant à surveiller le niveau d'endettement, qui tient compte de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Elle constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société et correspond à la différence entre la dette totale, y compris la partie courante et le swap de devises lié aux débentures convertibles, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie, compte non tenu de toute mesure financière éventuelle selon la nouvelle IFRS 16 relativement aux obligations locatives.

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des 12 prochains mois, et est exprimé en nombre de jours.

Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de la Société à maintenir et à accroître ses produits.

Le rendement du capital investi est une mesure financière non conforme aux IFRS. Il est obtenu en divisant le BAII ajusté annualisé par le montant du capital investi à la fin de la période. Le BAII ajusté se calcule comme le BAIIA ajusté, moins l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles (ajusté pour tenir compte de la charge au titre de l'amortissement accéléré, s'il y a lieu). Le capital investi correspond à la somme des créances, des stocks, des immobilisations corporelles, du goodwill et des immobilisations incorporelles, moins les dettes fournisseurs et charges à payer (ajustées pour tenir compte des éléments exceptionnels). Nous nous servons de cette mesure que nous ayons recours à du financement par emprunts ou par capitaux propres. À notre avis, cette mesure fournit des renseignements utiles pour déterminer si le capital investi dans les activités de la Société dégage un rendement concurrentiel. Le RCI comporte toutefois des limites puisqu'il s'agit d'un ratio. Il ne permet donc pas de fournir de renseignements quant au montant absolu du résultat net, de la dette et des capitaux propres de la Société. Certains éléments sont également exclus du calcul du RCI et d'autres sociétés pourraient utiliser une mesure similaire, calculée différemment.

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et d'affinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certaines déclarations comprises dans le présent communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent de l'information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l'information de nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », « estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la négation de ces termes ainsi que d'autres mots et expressions de semblable nature. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et ses activités est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2018 de 5N Plus daté du 26 février 2019, et à la note 12 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2019 et 2018, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

5N PLUS INC.

États de la situation financière consolidés INTERMÉDIAIRES

(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains) (non audité)











30 juin

2019 31 décembre

2018



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie

17 176 26 724 Créances

29 426 22 984 Stocks

91 362 96 889 Impôt sur le résultat à recevoir

5 660 4 891 Autres actifs courants

7 454 7 797 Total de l'actif courant

151 078 159 285 Immobilisations corporelles

56 359 57 297 Actifs au titre des droits d'utilisation

6 569 - Immobilisations incorporelles

11 338 11 199 Actifs d'impôt différé

8 635 7 872 Autres actifs

1 316 1 404 Total de l'actif non courant

84 217 77 772 Total de l'actif

235 295 237 057







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

29 217 39 249 Impôt sur le résultat à payer

5 480 7 732 Passifs financiers dérivés

- 197 Partie courante de la dette à long terme

106 175 Partie courante des débentures convertibles

- 18 571 Partie courante des obligations locatives

1 516 - Total du passif courant

36 319 65 924 Dette à long terme

55 000 30 000 Passifs d'impôt différé

267 266 Obligation au titre du régime d'avantages du personnel

15 758 14 619 Obligations locatives

5 157 - Autres passifs

6 515 6 545 Total du passif non courant

82 697 51 430 Total du passif

119 016 117 354







Capitaux propres

116 279 119 703 Total du passif et des capitaux propres

235 295 237 057









5N PLUS INC.

États du résultat net consolidés INTERMÉDIAIRES

Pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin

(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audité)











Trois mois Six mois



2019 2018 2019 2018



$ $ $ $











Produits

50 290 58 359 101 703 116 906 Coût des ventes

41 051 44 916 83 851 90 810 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

5 476 6 685 10 992 13 504 Autres charges (produits), montant net

887 1 116 2 687 1 196 Quote-part du résultat des coentreprises

- 24 - 22



47 414 52 741 97 530 105 532 Résultat d'exploitation

2 876 5 618 4 173 11 374











Charges financières









Intérêt sur la dette à long terme

756 832 1 445 1 625 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

189 2 174 903 2 883 Pertes (profits) de change et au titre de dérivés

136 (23) 423 181



1 081 2 983 2 771 4 689 Résultat avant impôt sur le résultat

1 795 2 635 1 402 6 685 Charge (recouvrement) d'impôt









Exigible

(93) 1 076 1 147 2 473 Différé

130 (1 861) (354) (2 256)



37 (785) 793 217 Résultat net

1 758 3 420 609 6 468











Attribuable :









Aux actionnaires de 5N Plus inc.

1 758 3 417 609 6 468 Aux participations ne donnant pas le contrôle

- 3 - -



1 758 3 420 609 6 468











Résultat par action attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

0,02 0,04 0,01 0,08 Résultat de base par action

0,02 0,04 0,01 0,08 Résultat dilué par action

0,02 0,04 0,01 0,08

5N PLUS INC.

(Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains)









Produits par secteur et marge brute T2 2019 T2 2018 S1 2019 S1 2018

$ $ $ $ Matériaux électroniques 18 867 21 418 39 161 42 041 Matériaux écologiques 31 423 36 941 62 542 74 865 Total des produits 50 290 58 359 101 703 116 906 Coût des ventes (41 051) (44 916) (83 851) (90 810) Amortissement inclus dans le coût des ventes 2 325 2 004 5 247 4 040 Marge brute1 11 564 15 447 23 099 30 136 Pourcentage de marge brute1 23,0 % 26,5 % 22,7 % 25,8 %



















BAIIA ajusté et BAIIA T2 2019 T2 2018 S1 2019 S1 2018

$ $ $ $ Produits 50 290 58 359 101 703 116 906 Charges d'exploitation ajustées1,2 * (44 428) (49 387) (90 229) (100 049) BAIIA ajusté1, 2 5 862 8 972 11 474 16 857 Dépréciation des stocks - - - - Charge de rémunération à base d'actions (405) (1 135) (1 542) (1 789) Produits associés aux litiges et aux activités de restructuration - - - 588 Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles - - - 185 (Pertes) profits de change et au titre de dérivés (136) 23 (423) (181) BAIIA1, 2 5 321 7 860 9 509 15 660 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 945 3 006 2 348 4 508 Amortissement 2 581 2 219 5 759 4 467 Résultat avant impôt sur le résultat 1 795 2 635 1 402 6 685 Charge (recouvrement) d'impôt







Exigible (93) 1 076 1 147 2 473 Différé 130 (1 861) (354) (2 256)

37 (785) 793 217 Résultat net 1 758 3 420 609 6 468









Résultat de base par action 0,02 $ 0,04 $ 0,01 $ 0,08 $ Résultat dilué par action 0,02 $ 0,04 $ 0,01 $ 0,08 $ *Compte non tenu de la charge de rémunération à base d'actions, des produits associés aux litiges et aux activités de restructuration, du profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la dépréciation des actifs non courants et de l'amortissement.









Dette nette

Au 30 juin 2019

Au 31 décembre 2018



$

$ Dette bancaire

-

- Dette à long terme, y compris la partie courante

55 106

30 175 Débentures convertibles

-

18 571 Swap de devises

-

197 Total de la dette1

55 106

48 943 Trésorerie et équivalents de trésorerie

(17 176)

(26 724) Dette nette1

37 930

22 219

1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

2 Le 1er janvier 2019, la Société a adopté IFRS 16, Contrats de location, qu'elle applique de façon rétrospective, sans retraitement des informations comparatives, dont les mesures non conformes aux IFRS et les tableaux, comme le permet la norme. Cela a eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté et le BAIIA de la période considérée par rapport au BAIIA ajusté et au BAIIA de la période correspondante de l'exercice précédent (se reporter à la rubrique « Méthodes comptables et changements » du rapport de gestion pour plus de précisions).

SOURCE 5N Plus inc.

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 17:24 et diffusé par :