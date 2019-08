Savaria annonce la date de divulgation des résultats de son deuxième trimestre 2019





LAVAL, Québec, 02 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (« Savaria » ou la « Société ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, divulguera les résultats financiers de son deuxième à trimestre clos le 30 juin 2019, le 14 août prochain après la fermeture des marchés.



Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada : à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).

Diffusion Web et conférence téléphonique sur les résultats du 2 e trimestre le 15 août 2019, à 8 h 30 (HAE)

Savaria tiendra une conférence téléphonique jeudi le 15 août 2019 à 8h30, heure de l'Est, avec les analystes financiers, portant sur les résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019. Les investisseurs et journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Accès à la conférence téléphonique:

Numéros locaux : (647) 427-7450 ou (514) 807-9895

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 231-8191

Webcast URL (EN) : https://event.on24.com/wcc/r/2063085/F4122BBF557DB63722BF8DE143B03A2A

Pour plus d'information : Mauro Ferrara, CPA, CA Marcel Bourassa Chef de la direction financière Président et chef de la direction mferrara@savaria.com marcel.bourassa@savaria.com 1-800-931-5655 poste 227 1-800-661-5112

