Le Canada appuie les efforts déployés par des groupes autochtones au Manitoba pour reconstruire leurs nations





NATION BROKENHEAD OJIBWAY, MB, le 2 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à opérer un changement transformateur afin de renouveler ses relations avec les peuples autochtones, et il continue d'aider les groupes autochtones qui cherchent à reconstruire leurs nations en fonction des priorités et des besoins particuliers de leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé qu'au cours du présent exercice, le Canada avait versé 2,3 millions de dollars à trois groupes autochtones au Manitoba dans le cadre du Programme de reconstruction des nations. Cette semaine, Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, a rencontré le chef Clarence Easter, de la Nation crie de Chemawawin, pour discuter du projet de reconstruction de la Nation du traité no 5 et en apprendre davantage sur les priorités et les besoins particuliers de leurs communautés pour la reconstruction de leur nation.

Rendu possible grâce au budget de 2018, le Programme de reconstruction des nations finance des activités qui facilitent le cheminement des groupes autochtones vers la reconstruction de leurs nations. Le Programme marque une étape importante vers le renouvellement des relations de nation à nation, l'amélioration du bien-être et de la prospérité économique des peuples autochtones et l'appui à la création de communautés plus saines et durables.

Citations

« J'ai eu l'honneur de rencontrer le chef Clarence Easter, de la Nation crie de Chemawawin, pour discuter des efforts de reconstruction du traité no 5 et des besoins uniques des communautés de la Nation du traité no 5. »

Marc Miller

Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

« De concert avec les groupes autochtones, nous travaillons à l'appui d'une relation renouvelée de nation à nation qui réponde aux priorités et aux besoins uniques des communautés. Les activités de reconstruction nationale telles que celles menées avec la Nation du traité no 5 constituent une étape importante sur la voie de la réalisation de ces objectifs. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le traité no 5 est le fondement de nos relations avec la Couronne. La réconciliation doit également être basée sur cette relation. La reconstruction de nos nations et de notre gouvernance qui aboutissent à l'autonomie et à l'indépendance est attendue depuis longtemps et nous sommes reconnaissants de l'engagement du Canada envers la réconciliation par le biais du programme de reconstruction de la nation. »

Clarence Easter

Chef de la Nation du traité no 5

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à se reconstruire en tant que nations.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Trois groupes autochtones du Manitoba recevront des fonds pour la reconstruction de leur nation en 2019-2020 par le biais du Secrétariat Anishinaabe Agowidiiwinan Inc., soit les Premières Nations du territoire du traité no 2; celles du Conseil tribal d' Island Lake et celles de la Nation du traité no 5.

Liens connexes

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Contributions pour appuyer le Programme de reconstruction des nations

