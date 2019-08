Le gouvernement du Canada appuie la construction d'une nouvelle installation FortWhyte Alive





WINNIPEG, le 2 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures culturelles et patrimoniales jouent un rôle important pour l'édification de collectivités dynamiques, la promotion du tourisme et la préservation du patrimoine canadien.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement de 4,7 millions de dollars pour la construction d'un nouveau bâtiment multifonctionnel de 1 672 mètres carrés, qui sera situé à l'extrémité sud du campus de 267 hectares.

Le projet permettra d'accroître et d'améliorer les services offerts aux visiteurs et aux écoliers pour que ceux-ci établissent un meilleur rapport avec les vastes programmes d'histoire culturelle et d'éducation relative à l'environnement de FortWhyte. Le projet prévoit également la modernisation et la rénovation des installations déjà en place et met l'accent sur la construction à consommation énergétique nette zéro et l'énergie renouvelable.

La contribution fédérale pour ce projet provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada - volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux. Le gouvernement du Manitoba investit pour sa part 4,5 millions de dollars.

« Les institutions culturelles jouent un rôle clé pour bâtir des collectivités dynamiques qui célèbrent la faune du Canada et son patrimoine diversifié. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui préservent la culture, nous sensibilisent à l'environnement et rapprochent les gens, tout en contribuant à la croissance économique et au développement des collectivités. »

L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement crucial propulse FortWhyte Alive vers une nouvelle étape stimulante. L'accroissement de notre capacité enrichira l'éducation relative à l'environnement que l'on donne aux enfants du Manitoba. De nouvelles activités récréatives et écotouristiques en plein air attireront chaque année un plus grand nombre de visiteurs locaux et internationaux. Nous sommes extrêmement reconnaissants de cette aide. »

Liz Wilson, présidente et directrice générale de FortWhyte Alive

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que des collectivités rurales et nordiques du . Au total, 25,3 milliards de dollars de ce financement servent à soutenir des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

