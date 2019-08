Le gouvernement du Canada investit dans les technologies de l'information pour accroître l'accessibilité





L'investissement dans AccessNow permettra aux Canadiens en situation de handicap de participer plus pleinement à l'économie numérique

TORONTO, le 1er août 2019 /CNW/ - Les personnes ayant un handicap méritent les mêmes possibilités que les autres citoyens : décrocher un bon emploi, jouer un rôle positif dans leur collectivité et bâtir une meilleure vie pour eux-mêmes et pour leur famille. Toutefois, bon nombre de ces personnes se heurtent encore aujourd'hui à des obstacles à leur pleine participation à l'économie numérique.

Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, que le gouvernement du Canada investirait plus de 2,7 millions de dollars dans AccessNow (anglais). Cet investissement aidera AccessNow à s'attaquer directement à des obstacles systémiques qui bloquent l'accès à l'économie numérique.

La plateforme en ligne d'AccessNow est alimentée par ses utilisateurs, qui fournissent de l'information sur les transports en commun ainsi que sur les endroits, comme les restaurants et les entreprises, qui sont accessibles aux personnes handicapées. L'investissement du gouvernement aidera AccessNow à élargir son champ d'action au Canada en vue de faciliter le partage d'information, dans les deux langues officielles, au sujet des caractéristiques d'accessibilité de lieux publics, qui seront présentées sur une carte interactive. Ce projet donnera une voix plus forte aux Canadiens en situation de handicap.

Les fonds proviennent du Programme de développement de la technologie accessible du gouvernement du Canada, qui est doté de 22,3 millions de dollars. Ce programme appuie la mise au point de dispositifs et de technologies numériques d'assistance et d'adaptation qui aideront les Canadiens en situation de handicap à participer plus pleinement à l'économie numérique.

Citations

« L'investissement de notre gouvernement dans AccessNow constitue un investissement dans les Canadiens en situation de handicap et dans une économie inclusive. En soutenant la participation pleine et entière des personnes en situation de handicap à la vie communautaire et au monde du travail, nous offrons à tous les Canadiens des chances égales de réussir. AccessNow effectue un travail remarquable en abattant des obstacles à l'accessibilité, et ces fonds lui permettront d'élargir encore plus la portée de ses activités. »

- La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough

« Ensemble, nous bâtissons une société innovante, inclusive et qui fonctionne pour tous. Pour y parvenir, nous nous concentrons sur notre plus grand atout : nos gens. AccessNow est un regroupement primé d'innovateurs passionnés qui tracent la voie d'une plus grande accessibilité et d'une meilleure sensibilisation à sa nécessité. Je tiens à les féliciter de leurs réalisations et à leur souhaiter le meilleur des succès dans la mise en place de cette nouvelle plateforme. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« AccessNow est conscient de l'extraordinaire potentiel des technologies pour habiliter les personnes, quelles que soient leurs capacités. Nous remercions profondément le gouvernement du Canada d'avoir su croire en notre vision, qui est de rendre le pays plus branché et accessible grâce à notre plateforme. Nous nous sommes engagés à bâtir un écosystème numérique mondial, avec le soutien de partenaires du secteur privé et des administrations publiques, tout en tirant parti d'un esprit de communauté intarissable. »

- La fondatrice et présidente-directrice générale d'AccessNow, Maayan Ziv

Les faits en bref

L'entreprise torontoise AccessNow produit une application comprenant des renseignements à jour sur les aires publiques dans 35 pays.

Le Programme de développement de la technologie accessible s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Le projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l'accessibilité , a été déposé au Parlement le 20 juin 2018, et a été adopté par le Sénat après modifications le 13 mai 2019. La Chambre des communes a donné son aval à l'ensemble des modifications le 29 mai 2019. La Loi a obtenu la sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en vigueur le 11 juillet 2019.

, a été déposé au Parlement le 20 juin a été adopté par le Sénat après modifications le 13 mai 2019. La Chambre des communes a donné son aval à l'ensemble des modifications le 29 mai 2019. La Loi a obtenu la sanction royale le 21 juin est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Le plus récent appel de propositions du Programme de développement de la technologie accessible à l'intention des organismes à but lucratif, des organismes sans but lucratif et des instituts de recherche a pris fin le 2 juin 2019.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 1 août 2019 à 11:47 et diffusé par :