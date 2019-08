RAPPEL - BRP complète l'acquisition de Telwater, chef de file australien de bateaux en aluminium





VALCOURT, Québec, 01 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition annoncée précédemment de 80 % des actions en circulation de Telwater Pty, Ltd (« Telwater »), le chef de file australien en matière de fabrication de bateaux et de remorques en aluminium.



En tant que troisième acquisition de marque de bateaux, l'ajout de Telwater au sein du Groupe marin de BRP est une autre étape permettant à BRP de continuer à construire de solides fondations et à étendre son offre marine vers d'autres marchés. L'objectif poursuivi est de transformer l'industrie maritime, tout comme BRP l'a fait pour celle des sports motorisés.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir les employés de Telwater dans la famille BRP. Cette première acquisition du Groupe marin à l'extérieur des États-Unis constitue une autre étape importante dans notre plan de devenir un chef de file mondial dans cette industrie », a mentionné José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

L'engagement de Telwater envers l'excellence et sa réputation de fiabilité s'harmonisent parfaitement à l'expertise manufacturière de pointe et à l'innovation de BRP. Cette acquisition approche le Groupe marin de BRP de son objectif de devenir un chef de file de l'industrie nautique, de produire et d'intégrer des bateaux et des moteurs afin d'offrir aux clients une expérience inégalée sur l'eau.

Pour en savoir plus sur Telwater, visitez telwater.com

Pour lire le premier communiqué de presse sur le sujet, visitez brp.com

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointes comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Manitou, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer votre expérience de pilotage globale. Nos revenus annuels de 5,2 milliards de dollars canadiens proviennent de ventes dans plus de 120 pays, et notre main-d'oeuvre mondiale est composée d'environ 12 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPNouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Alumacraft, Manitou, Telwater et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant le Groupe marin de BRP et les autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques peuvent s'agir de déclarations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'usage d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « envisage », « prévoit », « compte », « anticipe », « croit » ou la forme négative, et toute autre variation de ces mots et expressions similaires. Les déclarations prospectives sont fondées, de par leur nature, sur des hypothèses et sont assujetties à d'importants risques et incertitudes. Les déclarations prospectives ne sont pas entièrement fiables en raison, notamment, de l'évolution constante des événements à l'externe et des incertitudes générales associées à l'entreprise. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par les déclarations prospectives, en raison de divers facteurs, y compris ceux identifiés dans le formulaire d'information annuel de BRP, les discussions de la direction, l'analyse de l'état financier et les résultats des opérations. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué reflètent les attentes de BRP à la date de parution de ce communiqué (sauf si la date est indiquée autrement), et pourraient changer après cette date. BRP ne s'engage ni ne s'oblige à mettre à jour ou à réviser ses déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.

Pour toute demande médiatique :

Elaine Arsenault

Conseillère principale, Relations avec les médias

Tél. : 514-732-7092

medias@brp.com

Pour toute demande concernant les relations avec les investisseurs :

Philippe Deschênes

Chef de service, Trésorerie et Relations avec les investisseurs

Tél. : 514-732-7047

philippe.deschenes@brp.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06ea069c-f2ae-4c55-a1a6-6690099200d6/fr

Communiqué envoyé le 1 août 2019 à 06:05 et diffusé par :