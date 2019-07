MediBeacon investit 30 millions de dollars et conclut un partenariat de commercialisation exclusif pour la Grande Chine avec Huadong Medicine





MediBeacon et Huadong Medicine vont collaborer afin d'obtenir, pour la Grande Chine, l'autorisation de mise sur le marché de la totalité du portefeuille d'actifs de MediBeacon

SAINT-LOUIS, 31 juillet 2019 /PRNewswire/ -- MediBeacon Inc., dont le plus grand actionnaire est Pansend Life Sciences, LLC, filiale de HC2 Holdings, Inc. (NYSE MKT : HCHC), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un accord définitif avec Huadong Medicine, société cotée à la bourse de Shenzhen. Cet accord concède des droits exclusifs au portefeuille d'actifs de MediBeacon pour la Grande Chine. Huadong Medicine prendra en charge le financement des essais cliniques, les activités commerciales et les demandes d'autorisation dans 25 pays d'Asie, dont la Grande Chine (République populaire de Chine, Hong Kong, Macao, Taïwan), la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines et Singapour.

Des essais cliniques déterminants portant sur le système de débit de filtration glomérulaire transdermique (DFGT) de MediBeacon doivent bientôt commencer aux États-Unis et en Europe. Le DFGT sert à mesurer la fonction rénale sur le lieu des soins sans prélèvement sanguin ni collecte d'urine. La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé le label Dispositif révolutionnaire (Breakthrough Device) au DFGT en 2018.1 Les agents et dispositifs MediBeacon ne sont approuvés pour l'usage humain par aucun organisme de réglementation.

Selon les estimations, 10,8 % de la population de Chine souffrent de néphropathie chronique.2 La maladie rénale constitue une « épidémie cachée » qui affecte plus de 850 millions de personnes dans le monde.3 La possibilité de mesurer le DFG est d'un intérêt clinique crucial, particulièrement chez les patients souffrant de néphropathie ou présentant un risque élevé.

Selon les termes du contrat, MediBeacon recevra un versement initial de 15 millions de dollars à une évaluation pré-financement de 300 millions de dollars, puis un second du même montant après approbation par la FDA du DFGT à une évaluation pré-financement de 400 millions de dollars. Huadong Medicine financera toutes les activités commerciales et demandes d'autorisation pour la Grande Chine et certains pays d'Asie. En outre, MediBeacon recevra le paiement de redevances sur les ventes nettes dans les pays indiqués.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Huadong Medicine pour la Grande Chine », déclare Steve Hanley, PDG et cofondateur de MediBeacon. « Huadong dispose de plus 6 500 agents commerciaux qui couvrent toutes les zones clés de Chine, et sa présence est forte dans le milieu de la néphrologie. Sa position de leader sur le marché pharmaceutique en Chine nous a convaincus qu'il s'agissait du partenaire idéal pour faire adopter notre ligne de produits sur le marché. »

Dans le cadre de cette transaction, Richard B. Dorshow, PhD, directeur scientifique et cofondateur de MediBeacon Inc., endossera la responsabilité de conseiller scientifique spécial auprès de Huadong Medicine.

Les agents fluorescents MediBeacon servant au contrôle des fonctions physiologiques possèdent des applications importantes dépassant le champ de la santé rénale. Le système transdermique contre la perméabilité gastro-intestinale mis au point par la société a été soutenu par plusieurs subventions de la fondation Bill & Melinda Gates. En outre, la société vient de conclure les premières études précliniques pour évaluer l'utilisation de ses agents dans l'imagerie de la vascularisation de l'oeil.

À propos de MediBeacon Inc.

MediBeacon a pour mission de commercialiser des agents de diagnostic optique biocompatibles destinés au contrôle physiologique, au guidage chirurgical, ainsi qu'à l'imagerie des maladies pathologiques chez l'être humain. Plusieurs concepts de produits dans ces domaines font partie des actifs de propriété intellectuelle de MediBeacon. Le portefeuille de MediBeacon comprend un système de fonction rénale utilisant un capteur cutané optique combiné à un traceur fluorescent exclusif qui luit en présence de lumière. Ce système, actuellement en cours d'essais chez l'homme, permet aux cliniciens de surveiller la fonction rénale d'un patient en continu et en temps réel. Pour en savoir plus sur MediBeacon, rendez-vous sur le site www.medibeacon.com

À propos de HC2 Holdings, Inc.

HC2 Holdings, Inc. est une société de portefeuille diversifiée cotée en bourse (NYSE : HCHC) qui cherche à acquérir et à développer des entreprises capables de générer des flux de trésorerie disponibles ainsi que des rendements attractifs durables à long terme dans le but de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes. HC2 exploite un éventail varié de filiales actives dans sept segments isolables : fabrication, services maritimes, services publics, télécommunications, sciences de la vie, assurances et autres. Les plus grandes filiales actives de HC2 sont DBM Global Inc., groupe de sociétés offrant des services totalement intégrés de construction structurelle et en acier, et Global Marine Systems Limited, l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie et de travaux subaquatiques sur câbles sous-marins. HC2, fondée en 1994, a son siège à New York (New York). Pour en savoir plus sur HC2 et les sociétés de son portefeuille, visitez le site www.hc2.com

À propos de Huadong Medicine Co., Ltd.

Créée en 1993, Huadong Medicine Co., Ltd. est spécialisée dans la production et la vente d'antibiotiques, de médicaments brevetés chinois, de médicaments synthétiques, de médicaments d'ingénierie génétique, ainsi que dans les activités à gros volume liées aux médecines chinoise et occidentale, à l'herboristerie chinoise, aux appareils et instruments médicaux. Après de nombreuses années de travail, Huadong s'est assuré un positionnement concurrentiel sur le marché grâce à son portefeuille diversifié de produits, à des capacités commerciales solides et à des marques reconnues dans les domaines des maladies rénales, des greffes d'organes, du diabète, du système gastro-intestinal et des salles d'opération. Huadong est une grande société cotée en bourse intégrant la recherche et le développement, l'industrie, la distribution, la vente au détail et la logistique pharmaceutiques. Elle se charge également du stockage spécial de médicaments pour les autorités au niveau national, provincial et municipal. La société a émis 50 millions d'actions A à la Bourse de Shenzhen en décembre 1999. (Nom de l'action : Huadong Medicine ; code d'action : 000963). Aujourd'hui, le capital de la société est de 14,58 millions de yuans. Huadong et ses filiales principales emploient plus de 8 000 personnes. En 2017, ses revenus d'exploitation s'élevaient à 27,832 milliards de yuans. Le résultat net à reverser aux actionnaires des sociétés cotées était de 1,480 milliard de yuans. Pour en savoir plus sur Huadong Medicine, rendez-vous sur le site www.eastchinapharm.com

