PlugXR élargit le marché de la RA en ajoutant Vuforia de PTC pour des applications et des expériences en RA transparentes

AWE USA - PlugXR, Inc., une startup experte en réalité augmentée (RA), et basée à San Jose dans la Silicon Valley, a annoncé aujourd'hui l'amélioration de PlugXR Creator, sa plateforme de création de RA, qui intègre de manière transparente la plateforme motrice Vuforia® de PTC.

Le marché mondial des applications en RA atteint un point critique, et de grandes entreprises utilisent la RA pour améliorer leurs produits et services. Toutefois les complexités du développement et des ressources en RA freinent, dans tous les secteurs, son adoption généralisée. Afin de combler ce fossé, PlugXR a développé sa plateforme Creator qui, dans la plupart des marchés, réduit les délais et coûts de développement des applications en RA. Cette technologie va promouvoir le développement de la RA, en permettant à quiconque de créer, en quelques minutes, des expériences en RA.

Brad Pitser, directeur de la gestion produits, chez PTC Vuforia, déclare : « Le Vuforia Engine offre la possibilité d'optimiser les performances cohérentes des applications en RA, simultanément sur plusieurs plateformes. Grâce au puissant et sophistiqué SDK de vision par ordinateur, de Vuforia, la plateforme PlugXR Creator permet à quiconque, et notamment aux développeurs, de créer des applications en RA attrayantes, que l'on peut créer et visualiser en quelques minutes seulement. »

« Le partenariat entre PlugXR et Vuforia permet le développement et le déploiement rapides de solutions rentables pouvant transformer les industries. Désormais, tous peuvent créer des applications en RA en moins d'une heure, sans codage ni script. Des fichiers .apk (Android) et .ipa (iOS) peuvent également être générés de manière transparente, sans devoir installer Android Studio ou XCODE, ni sans frais de licence supplémentaires, grâce à notre logiciel PlugXR Creator basé sur le Web », ajoute Shivaji Yerra, fondateur et PDG de PlugXR.

PlugXR Creator inclut des fonctionnalités plus avancées qui ne nécessitent AUCUN codage pour les animations, les gestionnaires d'événements, les déclencheurs personnalisés, les CTA, les widgets et les interactions d'objets multiples, en prenant en charge de riches contenus multimédias tels que les modèles 3D, images 2D, vidéo HD, audio, boutons, texte, etc.

PlugXR Creator est disponible à partir du 15 juin 2019 pour un abonnement groupé avec une période d'essai gratuite de 15 jours sans aucuns frais de licence supplémentaire.

À propos de PlugXR

PlugXR, Inc. développe des produits homogènes visant à accélérer et élargir le marché de la RA afin que des millions de programmeurs et non-programmeurs n'ayant AUCUNE compétence en codage puissent, en une heure et à l'aide de SDK populaires, publier de nouvelles applications ou expériences en RA, soit dans la PlugXR App ou dans une application existante.

