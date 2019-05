Le gouvernement du Québec appuie La Pépinière | Espaces Collectifs





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 384 776 $ à l'organisme La Pépinière | Espaces Collectifs pour qu'il puisse poursuivre son expansion et développer des programmes d'accompagnement d'initiatives citoyennes.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en font l'annonce en marge de l'ouverture de la saison 2019 du Village au Pied-du-Courant, un des projets réalisés par l'organisme.

La Pépinière | Espaces Collectifs est une entreprise d'économie sociale reconnue comme un leader et une référence en matière de revitalisation urbaine et en création de lieux inclusifs et rassembleurs. Ses initiatives contribuent à améliorer le cadre de vie des citoyens et à mettre en valeur le territoire métropolitain.

Citations :

« À Montréal, comme dans plusieurs grandes villes, nous avons besoin de repenser l'aménagement urbain et de mettre en place des projets ambitieux et structurants. C'est grâce à l'inventivité et à l'audace de créateurs de talent, comme ceux de l'équipe de la Pépinière, que notre métropole continue de s'embellir et de se dynamiser. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette organisation est un bel exemple de concertation entre les partenaires du milieu, qui ont à coeur de faire de leur ville un endroit toujours plus attrayant pour les visiteurs du Québec et de l'étranger. L'originalité dont font preuve les promoteurs de La Pépinière | Espaces Collectifs est assurément une source d'inspiration pour bon nombre d'acteurs de l'industrie touristique. Je salue leur excellent travail qui contribuera au développement économique du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Pour assurer le succès de leurs projets, les entreprises et les organismes doivent pouvoir compter sur une main-d'oeuvre disponible et qualifiée. Je suis très heureux que mon Ministère soutienne La Pépinière | Espaces Collectifs dans sa gestion des ressources humaines et dans sa mission de favoriser l'engagement citoyen. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation soutient l'organisme avec une somme de 300 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

L'organisme reçoit également un soutien du ministère du Tourisme de l'ordre de 60 000 $, auquel s'ajoute un montant équivalent octroyé par Tourisme Montréal dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme.

Pour sa part, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale octroie à l'organisme un montant de 14 766 $ dans le cadre du Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles. S'ajoute une somme de 10 010 $ par l'intermédiaire de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

