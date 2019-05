Citco intègre la technologie BLACKLIGHT de S3 Partners





Le groupe de sociétés Citco, ("Citco"), l'un des principaux fournisseurs de solutions de services d'actifs pour l'industrie mondiale des placements alternatifs, a annoncé aujourd'hui un partenariat de produits avec S3 Partners, un chef de file dans l'innovation technologique et l'analyse de données, et l'intégration de sa solution de gestion de trésorerie BLACKLIGHT.

Les données de financement indépendantes et en temps réel de S3 Partners permettent de cerner les marchés d'emprunt et de crédit opaques et de redéfinir les indicateurs d'intérêt à court terme, d'encombrement et de désuétude pour lesquels le secteur n'avait pas de source centralisée. BLACKLIGHT tire parti de ces analyses et de la technologie de pointe pour obtenir de meilleurs résultats dans les processus de placement, la gestion des risques et les relations avec les contreparties.

L'accord entre Citco et S3 permet aux clients de Citco de bénéficier des outils de BLACKLIGHT Financing Trade Cost Analytics (FinTCA) pour maximiser les risques et l'efficacité du commerce, des marges et des garanties. La plateforme sera déployée par l'intermédiaire de la plateforme de trésorerie Æxeo de Citco.

"Chez Citco, notre objectif a toujours été de fournir à nos clients les meilleures technologies et les meilleurs services pour leur faciliter la vie. C'est pourquoi nous avons décidé d'intégrer la suite de données et de technologies BLACKLIGHT de S3, la référence du marché en la matière", explique Albert Bauer, directeur général de Citco Fund Services (USA) Inc. "L'intégration de BLACKLIGHT à notre cadre Citco existant nous permet de fournir à S3 une vision efficace de la meilleure exécution, du coût de la marge et du fonds de roulement et de surveiller la liquidité parallèlement avec notre nouvelle plateforme Æxeo Treasury. Nos clients nous ont demandé ces analyses nuancées que nous pouvons désormais fournir via BLACKLIGHT avec un accès de connexion unique et pratiquement aucune friction opérationnelle."

"Nous sommes ravis que Citco ait choisi de s'associer à nous et reconnaissons la valeur de nos solutions neutres envers les courtiers", a déclaré Bob Sloan, fondateur de S3 Partners. "L'alliance Citco-S3, ainsi que notre distribution via Bloomberg, Nasdaq et Reuters, étend la portée de notre technologie et de nos données à tous les types d'acteurs et segments de clientèle."

À propos du groupe de sociétés Citco

Le groupe de sociétés Citco (Citco) est un chef de file des solutions de gestion d'actifs destinées au secteur international des investissements alternatifs. Avec plus d'un trillion de dollars d'actifs sous administration et 6 500 employés déployés dans 40 pays, une culture d'innovation unique et des solutions axées sur le client, Citco s'impose comme partenaire de confiance depuis plus de quatre décennies. Grâce à une croissance organique qui lui a permis de devenir un des plus grands gestionnaires d'actifs du secteur, la division Fund Services de Citco propose une gamme exhaustive de services de middle et back-office, y compris la gestion de la trésorerie et des prêts, les calculs journaliers des valeurs liquidatives et les services aux investisseurs, les services d'entreprise et juridiques, la déclaration réglementaire et des risques, ainsi que les services de déclaration fiscale et financière. Grâce à de lourds investissements dans l'innovation et la technologie, et en développant sa gamme actuelle de solutions intuitives, Citco restera le fer de lance de la gestion d'actifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Citco.com.

À propos de S3 Partners

Fondée en 2003, S3 Partners est une société de technologie financière et de données. Les clients utilisent notre technologie et nos données pour obtenir de meilleurs résultats dans leurs processus de placement, la gestion des risques, les relations avec les contreparties et les relations avec les investisseurs. Comme toute ressource, l'intégrité et la pureté des données sont définies par la façon dont elles sont obtenues, comment et pourquoi elles sont filtrées, qui peut y accéder et comment elles sont interprétées. Les données ne sont exploitables que si vous trouvez un moyen de les affiner. Le raffinement du potentiel de données en puissance financière est l'affaire de S3. Notre suite d'outils vous permet non seulement d'accéder aux données, mais aussi de les utiliser ; de réduire l'opacité du marché et de voir clairement où se trouvent les opportunités pour votre entreprise, votre portefeuille et l'ensemble du marché. L'intégrité complète des données de S3 renforce votre perception du marché et votre business intelligence afin que vous puissiez agir avec agilité, selon vos propres termes. Pour plus d'informations sur les Partenaires S3, veuillez consulter le site s3partners.com.

