/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le jeudi 30 mai 2019/

La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») et le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») avaient approuvé son offre publique de rachat dans le cours normal des...

L'information financière présentée dans le présent document est fondée sur les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 30 avril 2019 et pour la période close à cette date, et a été préparée conformément aux Normes...