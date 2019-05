Le gouvernement du Canada prend un arrêté d'urgence et signe une entente avec une association d'observation des baleines et pour soutenir davantage le rétablissement de l'épaulard résident du Sud





VANCOUVER, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que l'épaulard résident du Sud est confronté à des menaces imminentes à sa survie et son rétablissement, et c'est pourquoi il a mis en oeuvre des mesures supplémentaires pour sauver ces mammifères marins en voie de disparition.

Le 10 mai 2019, le gouvernement a annoncé une série de nouvelles mesures qui seront mises en oeuvre cet été et qui aideront à contrer les principales menaces que constituent le manque de proies et les perturbations acoustiques et physiques. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a pris un arrêté d'urgence qui prend effet le 1er juin 2019 pour protéger les baleines contre les perturbations causées par les navires.

L'arrêté d'urgence sera en vigueur jusqu'au 31 octobre 2019.

Au 1er juin 2019 :

Il est interdit à tous les navires de s'approcher d'un épaulard dans un rayon de 400 mètres. Cette interdiction s'applique à l'ensemble de l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud.

Compte tenu de leurs connaissances spécialisées pour distinguer différentes espèces, les exploitants commerciaux d'activités d'observation des baleines et les entreprises d'écotourisme qui démontrent un engagement envers la conservation de l'environnement peuvent demander l'autorisation d'approcher les épaulards résidents du Sud à une distance de 200 mètres auprès du ministre des Transports.

Il est interdit aux navires d'entrer dans les zones nouvellement désignées comme zones sanctuaires provisoires. Ces zones sont situées au banc Swiftsure, au large de la côte est de l'île Saturna et au sud-ouest de l'île Pender Nord . Certaines exemptions sont prévues pour les navires d'intervention d'urgence et les Autochtones qui participent à certaines activités.

respecter une zone de « ralentissement » autour des baleines en réduisant leur vitesse à moins de 7 noeuds s'ils sont à moins de 1 km des épaulards dans les « zones de gestion améliorée » qui se situent dans les îles Gulf, le détroit de Juan de Fuca et l'embouchure du fleuve Fraser;

et l'embouchure du fleuve Fraser; réduire le bruit en éteignant les échosondeurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés et mettre les moteurs au ralenti ou au point mort si une baleine se trouve à moins de 400 mètres.

Aujourd'hui, dans un geste qui en fait un chef de file, la Pacific Whale Watch Association a signé une entente avec le gouvernement selon laquelle elle s'abstiendra d'offrir des excursions d'observation des épaulards résidents du Sud et s'engagera à prendre d'autres mesures de gestion. En se fondant sur les exemptions mentionnées plus haut, les membres de l'association recevront une autorisation du ministre des Transports leur permettant d'approcher des épaulards d'autres espèces que l'épaulard résident du Sud, jusqu'à une distance de 200 mètres de l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud.

D'autres exploitants d'activités d'observation des baleines et entreprises d'écotourisme qui sont désireux de prendre des mesures semblables pour protéger les épaulards résidents du Sud peuvent également demander cette autorisation.

La gestion de l'environnement est une responsabilité partagée de l'ensemble des Canadiens. Cette entente témoigne d'un engagement permanent et robuste ainsi que de la collaboration entre l'industrie, les groupes environnementaux et le gouvernement du Canada, entre autres, afin d'appuyer la protection et le rétablissement de l'épaulard résident du Sud, une espèce en voie de disparition.

En misant sur le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, le gouvernement du Canada a lancé l'an dernier l'Initiative de protection des baleines, d'une valeur de 167,4 millions de dollars, pour protéger et appuyer le rétablissement de trois espèces de baleines en péril, soit l'épaulard résident du Sud; la baleine noire de l'Atlantique Nord et le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent. En octobre 2018, le gouvernement a consacré une somme supplémentaire de 61,5 millions de dollars pour lutter contre les menaces qui pèsent sur l'épaulard résident du Sud. Ces initiatives appuient le rétablissement des populations de baleines en voie de disparition au Canada en s'attaquant aux principales menaces auxquelles elles sont confrontées, soit le manque de proies, le bruit et les perturbations physiques causés par les navires, les collisions avec les navires et la pollution provenant de sources terrestres.

Citations

« L'entente d'aujourd'hui fait progresser notre Initiative de protection des baleines en mettant en place des mesures de protection supplémentaires qui contribuent au rétablissement de l'épaulard résident du Sud. Grâce au soutien des exploitants de navires, nos côtes et nos espèces marines sont protégées plus que jamais. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont fourni leur expertise et leur soutien dans le cadre de cet effort de collaboration. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports



« Nous continuons de renforcer notre engagement de protéger l'épaulard résident du Sud en collaborant avec les associations de l'industrie pour faire progresser nos efforts. Nous félicitons la Pacific Whale Watch Association, qui a fait preuve de leadership afin de réduire le bruit des navires et les perturbations que subit cette espèce emblématique. »

Terry Beech

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« Depuis 25 ans, les membres de la Pacific Whale Watch Association appuient la recherche et les efforts fondés sur des données scientifiques en vue de comprendre et de limiter les effets de la circulation maritime sur les épaulards. Nos voies navigables partagées sont parcourues par des navires dont la taille varie de 3 mètres à 300 mètres. Aujourd'hui, nous alertons les navires militaires, les navires de passagers, les navires de marchandises et les embarcations de plaisance lorsqu'ils ne sont pas au fait de la présence d'épaulards dans la région. Nos navires restent les plus silencieux sur l'eau, et nous maintenons notre rôle de sentinelles de la mer pour les épaulards grâce à notre plan de gestion des navires fondé sur des données scientifiques. Les membres de la Pacific Whale Watch Association informent les passagers et contribuent aux efforts de conservation à chaque expédition. »

Alan McGillivray

Président canadien de la Pacific Whale Watch Association

Faits en bref

L'arrêté d'urgence annoncé aujourd'hui appuie le rétablissement de l'épaulard résident du Sud en s'attaquant à une menace importante pour son rétablissement, soit le bruit et les perturbations physiques causés par les navires.

La Pacific Whale Watch Association est l'organisation de l'industrie transfrontalière ( Canada et États-Unis) qui représente les exploitants commerciaux d'activités d'observation des baleines dans la mer des Salish. L'association regroupe des entreprises d'observation des baleines et d'écotourisme vouées à la recherche, à l'éducation et à l'observation responsable de la faune. Les entreprises membres utilisent des pratiques exemplaires pour réduire le bruit sous-marin, établir des limites de distance, de vitesse et de sonar afin de protéger la faune marine sur la côte du Pacifique.

En novembre 2018, le gouvernement du Canada a annoncé l'installation d'un hydrophone à la fine pointe de la technologie pour mesurer les bruits sous-marins dans l'habitat essentiel de l'épaulard résident du Sud au passage Boundary dans la mer des Salish. La station détectera et mesurera le bruit ambiant et le bruit des navires dans les voies de navigation desservant le port le plus achalandé du Canada .

