Optimisez votre activité en Corée du Sud grâce au K-Startup Grand Challenge 2019





Les entrepreneurs du monde entier doivent absolument participer au K-Startup Grand Challenge 2019 (Grand défi des K-Startups 2019).

Sous l'égide aussi bien du ministère des PME et startups, que de l'Agence nationale de promotion de l'industrie informatique (National IT Industry Promotion Agency, NIPA) de Corée du Sud, cette initiative fournit aux startups en phase de démarrage un précieux soutien et des ressources complètes.

Actuellement en cours de traitement, les demandes de participation au K-Startup Grand Challenge seront reçues jusqu'au 14 juin 2019. Pour progresser dans le programme, les équipes doivent réussir une audition régionale.

Un jury composé d'experts en écosystèmes des startups et d'accélérateurs coréens sélectionnera les 40 équipes qui participeront en Corée à un enrichissant programme d'optimisation, d'une durée de 3 mois et demi.

Les équipes sélectionnées auront un accès exclusif à des bureaux gratuits au Startup Campus, de Pangyo Techno Valley, à un mentorat individuel, à des séances d'information, à un coaching sur la culture des entreprises coréenne et asiatique. Elles auront aussi la possibilité d'assister à des séminaires éclairants sur la réglementation comptable en matière de droit fiscal, de brevets et plus encore. Également au programme : des opportunités de réseautage avec des dirigeants de grandes entreprises coréennes, spécialisées notamment dans les smartphones et les semi-conducteurs, et souhaitant collaborer avec des startups. Les ressortissants étrangers ayant besoin d'une aide pour obtenir un visa approprié seront assistés par le Startup Immigration Support System, du NIPA, qui revendique fièrement son appellation de « Centre mondial pour les startups et l'immigration ».

Les 40 meilleures équipes du K-Startup Grand Challenge recevront un total de 10 840 USD pour couvrir leurs dépenses courantes durant les 3 mois et demi. En outre, les 20 meilleures startups seront éligibles pour une subvention supplémentaire d'un montant total de 10 840 USD chacune, en vue de leur implantation en Corée. Cette éligibilité dépendra des résultats de leur journée de démonstration, début décembre, et de l'évaluation de l'implantation. Il sera intéressant de découvrir les idées brillantes de chaque équipe, dans les domaines suivants : IA, Blockchain, IdO, Big Data, FinTech, 5G, Biotech et d'autres secteurs.

Depuis sa création, le K-Startup Grand Challenge s'est révélé être un succès exceptionnel, favorisant la croissance des startups internationales. L'année dernière, 1 771 startups de 108 pays ont concouru pour obtenir une place convoitée dans le programme.

Le programme a été publié dans le magazine TechCrunch.

Si vous êtes prêt à faire passer votre entreprise au niveau supérieur, et souhaitez participer au K-Startup Grand Challenge 2019, consultez le site officiel (www.k-startupgc.org) et la page Facebook (www.facebook.com/kstartupgc), ou regardez la vidéo de présentation (https://www.youtube.com/watch?v=2D2nlWZjbvY).

