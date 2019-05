La secrétaire parlementaire Lockhart rencontre des représentants d'entreprises locales pour discuter des façons dont la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme stimulera la croissance économique au Nouveau-Brunswick





Le gouvernement du Canada fait des investissements qui renforceront les capacités des collectivités et favoriseront la création d'emplois pour la classe moyenne

SAINT JOHN, NB, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le secteur du tourisme au Canada est en pleine expansion, ayant attiré un nombre record de visiteurs étrangers en 2017 et en 2018. Ce secteur est notre plus important produit d'exportation et il représente un emploi sur dix. Le gouvernement du Canada s'est engagé à poursuivre sur cette lancée en investissant dans le tourisme, afin de créer des emplois pour la classe moyenne, de favoriser la croissance économique et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les communautés à la recherche d'occasions d'afficher leur fierté et de montrer au reste du monde ce qu'elles ont à offrir.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée de Fundy-Royal, Alaina Lockhart, a rencontré des représentants d'organisations touristiques locales pour discuter de Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Mme Lockhart a expliqué comment la Stratégie renforcera les capacités des collectivités, quelle que soit leur taille, grâce à des mesures à court et à long terme, et comment celle-ci stimulera la croissance du secteur partout au Canada, y compris au Nouveau-Brunswick. Ces mesures comprennent notamment :

l'accès à 58,5 millions de dollars de financement par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, pour améliorer la qualité des produits et services touristiques du Canada ; la transformation de la façon dont nous investissons dans le tourisme par la création de groupes d'investissement en matière de tourisme, où tous les ordres de gouvernement collaboreront en vue d'investir de manière plus efficiente tout en répondant aux priorités locales et de déterminer des moyens d'accroître les investissements issus de sources privées; la création de la Table de stratégies économiques sur l'industrie du tourisme, afin de fournir aux leaders du gouvernement et de l'industrie une plateforme collaborative leur permettant de trouver des moyens de relever les défis qui se présentent dans le secteur du tourisme.

Ces trois piliers adopteront une approche pangouvernementale pour éliminer les obstacles à la croissance, comme le manque de coordination des investissements et les pénuries de main-d'oeuvre.

La secrétaire parlementaire Lockhart a parlé de la Stratégie à des parties prenantes du secteur du tourisme lors d'un événement organisé par Découvrez Saint John avant la tenue d'autres événements qui se sont déroulés à Cap Enrage et au parc national Fundy, où elle a pris part à des expériences touristiques culinaires. Elle a conclu son déplacement au Nouveau-Brunswick en participant à une expérience touristique autochtone au parc national Fundy, organisée par Wabanaki Tree Spirit Tours et la Guilde de Fundy.

Citations

« Notre gouvernement est conscient que le tourisme est profitable dans toutes les régions du pays, car il crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Nous avons vu de nombreux exemples de la façon dont le tourisme permet aux communautés de se transformer et de diversifier leur économie. C'est pourquoi nous avons élaboré cette stratégie visant à stimuler la croissance dans le secteur par l'entremise de nouveaux investissements permanents. Nous nous sommes engagés à faire en sorte d'augmenter le nombre de produits et d'expériences touristiques et à les diversifier de manière à maximiser le potentiel du secteur à l'année et d'un océan à l'autre. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« L'économie touristique du Nouveau-Brunswick soutient plus de 3 600 petites entreprises et près de 43 000 emplois. Notre province a tant de choses à partager avec le monde entier, de l'aventure en plein air à longueur d'année aux expériences culinaires de la mer et de la ferme à la table, en passant par des festivals de musique renommés et la diversité culturelle. La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme mise sur les forces de notre secteur touristique en fournissant des fonds pour développer ou améliorer des produits et des expériences touristiques authentiques. Cela permettra aux communautés de toute la province de mettre en valeur leurs forces, peu importe l'endroit ou la saison. Je félicite les innombrables parties prenantes du secteur du tourisme de la province pour leur travail et leur apport à l'égard de la stratégie. J'ai hâte de voir à quel point le nombre de visiteurs sera augmenté, les collectivités seront renforcées et la croissance économique sera stimulée au Nouveau-Brunswick grâce à la Stratégie. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Alaina Lockhart

« Chaque année, des visiteurs viennent des quatre coins du monde pour admirer nos magnifiques paysages, visiter nos collectivités pittoresques et découvrir notre hospitalité accueillante. En tant que député de Saint John-Rothesay, je suis des plus heureux de voir que notre gouvernement a mis de l'avant la Stratégie pour la croissance du tourisme afin de stimuler la croissance et diversifier le secteur du tourisme en mettant l'accent sur l'élaboration ou l'amélioration d'expériences uniques destinées à attirer les touristes toute l'année. »

- Le député de Saint John-Rothesay, Wayne Long

« Pour la province, investir dans le tourisme a bien du bon sens sur le plan socioéconomique. Nous avons tellement à offrir aux personnes qui visitent nos villes et nos communautés rurales. Le Nouveau-Brunswick a à offrir une cuisine de renommée internationale, des événements artistiques et culturels et quelques-unes des plus belles côtes du Canada. Investir dans le tourisme, c'est investir dans la vitalité de nos communautés. »

- La députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, Karen Ludwig

Les faits en bref

Le tourisme représente une tranche de plus de 2 % du produit intérieur brut.

Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au pays, dont 56 % dans les régions rurales.

Les recettes totales générées par les voyageurs canadiens et internationaux étaient de 102,1 milliards de dollars en 2018, ce qui représente une augmentation de 5,2 % par rapport à 2017.

En 2018, le Canada a accueilli 21,1 millions de touristes internationaux, un record dépassant de 1,2 % celui de 20,9 millions atteint l'année précédente.

Liens connexes

