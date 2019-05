Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick dévoilent un plan d'action visant à investir 62 millions de dollars d'ici 2022 pour des mesures liées au logement dans le cadre de l'entente sur le logement





MONCTON, NB, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le premier plan d'action d'une entente fédérale-provinciale de 10 ans sur le logement prévoit l'investissement de plus de 62 millions de dollars pour la réparation, la rénovation et la création de logements locatifs abordables au cours des trois prochaines années.

Dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités du Nouveau-Brunswick en matière de logement et de l'Initiative canadienne de logement communautaire, les trois ordres de gouvernement feront respectivement des investissements annuels de près de 9,9 millions de dollars, de près de 10 millions de dollars et de plus de 11,6 millions de dollars à compter de l'exercice financier en cours, selon le principe du financement par contributions équivalentes.

Dans le cadre de l'investissement de 62 millions de dollars, 6,8 millions de dollars serviront à créer 151 logements locatifs abordables dans les secteurs privé, public et sans but lucratif. Aussi, 26 millions de dollars seront affectés à la réparation et à la rénovation de plus de 5 100 logements locatifs abordables dans la province.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée fédérale de Moncton--Riverview--Dieppe, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Dorothy Shephard, ministre du Développement social, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations

« Offrir des logements sûrs, convenables et abordables est essentiel pour aider les Canadiens à atteindre leurs buts, qu'il s'agisse de fonder une famille en santé, de poursuivre des études, de trouver un emploi ou de saisir d'autres occasions. Ce plan d'action de trois ans est notre façon de mettre en oeuvre la Stratégie nationale sur le logement. C'est la première étape pour établir une feuille de route visant à rendre les logements plus abordables et plus sûrs pour les personnes et les familles du Nouveau-Brunswick. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée fédérale de Moncton--Riverview--Dieppe

« Ce plan d'action permettra aux Néo-Brunswickois d'avoir accès à des logements abordables qui répondent à leurs besoins. Le plan reconnaît le droit à un logement convenable dans des communautés saines et diversifiées et donne aux personnes et aux familles les moyens de réaliser leur plein potentiel. » - L'honorable Dorothy Shephard, ministre du Développement social

Faits en bref

De nouvelles collectivités mixtes permettront d'offrir un meilleur accès à des logements abordables dans des quartiers inclusifs et diversifiés où les familles à faible revenu, les aînés et les personnes handicapées auront plus de possibilités d'améliorer la vie de leurs familles.

Voici d'autres faits saillants :

Le plan fera la promotion de l'inclusion sociale en veillant à ce que 25 % des investissements servent à répondre aux besoins des femmes et des filles.



15 % des logements neufs et rénovés devront être accessibles et tous les logements neufs et rénovés pour personnes âgées devront être accessibles.



Pour les nouvelles constructions, la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre devront être d'au moins 25 % inférieures aux exigences du plus récent code national du bâtiment.

Le plan d'action s'harmonise avec la nouvelle stratégie sur 10 ans de la province, Un foyer pour tous 2019-2029. Celle-ci met l'accent sur la collaboration avec les personnes et les familles pour définir leurs objectifs individuels en matière de logement et les aider à progresser dans le continuum du logement. Un modèle complet de services de soutien intégrés favorisera l'atteinte de cet objectif en offrant des incitatifs et du soutien aux familles et aux personnes, en particulier à celles qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Le plan d'action 2019- 2022 et la stratégie Un foyer pour tous 2019-2029 ont été élaborés à la suite d'un vaste processus de consultation publique, et s'intègrent à la Stratégie nationale sur le logement - Un chez-soi d'abord, du gouvernement fédéral. Dans le cadre de cette consultation, des partenaires gouvernementaux et communautaires ont été consultés, huit groupes de discussion ont été formés et près de 1 000 Néo-Brunswickois ont participé à un sondage en ligne.

la stratégie Un foyer pour tous 2019-2029 ont été élaborés à la suite d'un vaste processus de consultation publique, et s'intègrent à la Stratégie nationale sur le logement - Un chez-soi d'abord, du gouvernement fédéral. Dans le cadre de cette consultation, des partenaires gouvernementaux et communautaires ont été consultés, huit groupes de discussion ont été formés et près de 1 000 Néo-Brunswickois ont participé à un sondage en ligne. Le plan d'action défend des normes plus élevées en matière de transparence, de dialogue avec le public et de qualité des logements. Le plan reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Grâce aux nouveaux investissements proposés dans le budget de 2019, la SNL devient un plan de 55 milliards de dollars et plus sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 24 mai 2019 à 10:15 et diffusé par :