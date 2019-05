La technologie C-V2X contribue à accroître la sécurité routière pour tous





L'association 5GAA fait des démonstrations en direct à Berlin

BERLIN, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- La technologie de mobilité intelligente que nous avons développée au fil des ans est devenue une réalité. La technologie C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) permet aux véhicules de communiquer à la fois avec le cloud et aussi directement avec les autres véhicules et leur environnement. Grâce à la technologie cellulaire 4G LTE, ainsi qu'à la nouvelle génération 5G de communications à grande vitesse et à faible latence, la circulation va être optimisée et les émissions vont être réduites. Les services de secours circuleront en toute fluidité et la sécurité routière sera considérablement améliorée pour tous, y compris pour les usagers de la route vulnérables.

À l'occasion d'une démonstration réalisée en direct à Berlin, la 5G Automotive Association (5GAA) a proposé une véritable immersion dans une mobilité plus intelligente et plus sûre, en donnant un avant-goût des technologies prêtes à être déployées. Des membres prestigieux de la 5GAA, dont BMW Group, Daimler, Deutsche Telekom, les instituts Fraunhofer FOKUS et ESK, Ford, Huawei, Jaguar Land Rover, Nokia, Qualcomm et Vodafone, ont présenté les applications C-V2X de véhicule à véhicule (V2V), de véhicule à infrastructure (V2I) et de véhicule à réseau (V2N).

« Les normes de mobilité connectée ne sont plus une vision d'avenir », déclare Maxime Flament, directeur technologique de la 5GAA. « Les solutions présentées sont prêtes à être déployées dès aujourd'hui et bénéficient d'un fort élan industriel basé sur les capacités de la 5G à venir. La technologie C-V2X est une clé de voûte permettant de bâtir un environnement de conduite sûr et sain pour les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, les voitures et les poids lourds à usage commercial. Les essais sur le terrain réalisés à l'échelle mondiale en sont d'ores et déjà à l'étape finale et les premières solutions sont désormais commercialisées par plusieurs fournisseurs. »

L'utilisation concomitante des communications en mode direct à courte portée et des réseaux mobiles offre des capacités complémentaires, comme l'illustrent les démonstrations, qui impliquent la conduite pilotée à distance et la fourniture d'informations d'urgence sur la circulation entre véhicules à l'aide de la fonctionnalité d'informatique en périphérie en accès multiple (MEC selon l'acronyme anglais). Toutes les démonstrations utilisent une technologie prête à être déployée.

Voici un bref résumé des cas d'utilisation de la C-V2X que la 5GAA a présentés aujourd'hui à Berlin :

A. Des solutions de gestion de la circulation : état et durée des feux tricolores (SPaT) et avertissement en cas de violation d'un feu rouge (RLVW) adressé au véhicule



D'un côté, attendre au feu rouge est chronophage, de l'autre rouler au ralenti, freiner et accélérer libère plus de polluants. La communication entre les feux de signalisation et le véhicule est importante pour fluidifier la circulation et elle améliore par conséquent la sécurité routière en évitant les accidents. Pendant la démonstration de conduite, un véhicule de BMW Group, équipé d'une unité embarquée Qualcomm faisant fonctionner une pile logicielle ITS de Savari et les cas d'utilisation V2X, communique avec un feu de signalisation SWARCO et prouve ainsi que la C-V2X est disponible chez plusieurs fournisseurs.



Le cas d'utilisation permet au conducteur de surveiller le prochain feu de signalisation. L'affichage central du véhicule indique l'état actuel du feu tricolore et sa durée. Dans le cas d'utilisation du RLVW (avertissement en cas de violation d'un feu rouge), l'application dans le véhicule utilise son profil de vitesse et d'accélération, ainsi que les informations sur la durée et la forme géométrique du feu de circulation, qui proviennent de celui-ci. Si le conducteur est susceptible de griller un feu rouge, il reçoit alors un avertissement dans le véhicule.





B. Des solutions de gestion de la circulation : feux stop électroniques en cas de freinage d'urgence (EEBL) / Avertissement de travaux sur la route (RWW)



La technologie C-V2X fournit au conducteur des informations qui lui permettent de s'adapter à l'avance à la situation de la circulation à venir. Fraunhofer FOKUS, assisté par Daimler, fait la démonstration d'un système d'avertissement de feux stop électroniques en cas freinage d'urgence : deux véhicules équipés d'unités embarquées de Huawei accélèrent et la voiture qui est devant freine sec. La voiture qui la suit reçoit instantanément un avertissement, ce qui illustre l'avantage de la communication C-V2X à faible latence. Par ailleurs, une unité de Huawei, située sur le bord de la route, communique au véhicule, par l'intermédiaire de la C-V2X, les travaux en cours sur la route. Les visiteurs peuvent découvrir les deux cas d'utilisation dans la voiture en regardant les avertissements sur l'écran central.

Des alertes d'urgence en temps réel : services de véhicule à réseau et de réseau à véhicule



Vodafone Allemagne et Ford présentent la technologie de véhicule connecté (V2X) qui pourrait avertir les conducteurs d'un accident s'étant produit devant eux, quelques instants après la survenue de celui-ci (via eCall Plus). Qui plus est, le système prévient rapidement de l'approche des véhicules de secours et indique de quel côté de la route les autres véhicules doivent se diriger pour éviter d'entraver le passage. Les experts estiment que le taux de survie des victimes d'accidents de la route peut être amélioré à hauteur de 40 % si elles sont prises en charge quatre minutes plus vite.

Une saisie et une transmission des données en direct : un réseau élargi / de plus grandes capacités véhicule à réseau grâce à la technologie MEC



Une diffusion ultra-rapide, fiable et précise des informations sur la sécurité peut sauver des vies. Continental, Deutsche Telekom, Fraunhofer ESK et Nokia montrent la manière dont l'information est transmise aux véhicules presque en temps réel par le biais d'un réseau mobile, en utilisant la technologie d'informatique en périphérie en accès multiple (MEC). Toutes les données sont traitées en périphérie du réseau mobile pour réduire le temps de transmission (latence). Par conséquent, les données liées à l'évènement, telles que les avertissements d'urgence et les données cartographiques en haute définition, sont transmises en l'espace de quelques millisecondes, ce qui améliore la sécurité de la conduite en vue de la conduite entièrement automatisée.

La solution combinée de réseau et de mode direct permet à la technologie C-V2X d'atteindre son apogée



Le groupe Vodafone, Huawei et Jaguar Land Rover présentent des cas d'utilisation très sensibles pour la sécurité en combinant plusieurs modes de communication (court direct via PC5 et réseau longue distance via Uu). La mise en place d'un système d'avertissement à deux étapes permet aux véhicules d'être prévenus beaucoup plus tôt de l'approche d'autres véhicules au même carrefour et de prendre des mesures plus tôt pour éviter un accident. En outre, le nombre d'accidents de la route dus à des changements de voie dangereux et à des angles morts est important. L'utilisation de la technologie C-V2X aide les fabricants d'équipements d'origine automobiles à réduire les coûts de mise en oeuvre de tels avertissements en évitant d'avoir à installer des systèmes d'accès radio supplémentaires « ponctuels » pour ces avertissements. Les démonstrations ont mis en exergue la valeur et l'état de préparation de la C-V2X et sa capacité à combiner en toute fluidité les liaisons de communication en mode direct à longue et courte portée, et réseau à longue portée. Il a précisément été démontré qu'à un carrefour en T - propice aux accidents - les voitures connectées bénéficient d'une communication de réseau cellulaire à plus longue portée pour fournir des informations sur la sécurité qui dépassent celles que la seule la technologie à courte portée peut apporter.

Une conduite pilotée à distance



La conduite pilotée à distance (ROD selon l'anglais) facilite le passage aux véhicules automatisés, en anticipant les situations dans lesquelles l'opérateur humain à distance peut intervenir sur la conduite du véhicule. La ROD est activée par des équipements de communication à faible latence, comme ceux de Huawei, pour fournir des instructions ou des données au véhicule afin de l'aider à circuler dans des cas de figure difficiles. L'Institut Fraunhofer FOKUS, épaulé par Daimler, montre la fiabilité que la ROD offre d'ores et déjà aujourd'hui.

À propos de la 5GAA

La 5G Automotive Association (5GAA) est une organisation mondiale interprofessionnelle, forte de 115 membres qui oeuvrent ensemble à la mise au point de solutions de bout en bout destinées aux services de mobilité et de transport de demain. L'organisation s'est engagée à contribuer à la définition et au développement de la prochaine génération de mobilité connectée, destinée aux solutions de pointe pour la conduite et les véhicules automatisés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web ou les pages LinkedIn et Twitter de la 5GAA.

