Cinq ans du transport gratuit pour les aînés à Laval - Titre Horizon 65+ : 4,5 millions de déplacements depuis son lancement





LAVAL, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le titre Horizon 65+ qui permet aux Lavallois et Lavalloises âgés de 65 ans et plus de voyager gratuitement sur tout le réseau de la Société de transport de Laval (STL) connait un franc succès depuis son lancement en 2014. On dénombre une forte croissance de l'achalandage avec plus de 4 500 000 déplacements en cinq ans. En 2018, c'est 20 % des Lavallois et Lavalloises âgés de 65 ans et plus qui ont utilisé le réseau de la STL, ce qui confirme la popularité de cette mesure.

Ce titre unique offre aux aînés l'autonomie et la flexibilité de se déplacer gratuitement, partout et en tout temps à Laval. Cette initiative permet également de réduire l'utilisation de l'auto solo et par le fait même, la quantité de gaz à effet de serre (GES). Encore à ce jour, la STL est la seule société de transport au Canada à offrir la gratuité illimitée aux aînés.

« Depuis son lancement, le titre Horizon 65+ est une solution concrète à l'accès aux soins de santé tout en leur permettant de participer activement à la vie sociale et communautaire », mentionne M. Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL. « Horizon 65+ est bien plus qu'un titre de transport. Il constitue une véritable démarche sociale et environnementale et un pas de plus pour assurer l'équilibre entre les générations. » ajoute-t-il.

« Nous trouvions essentiel de permettre aux aînés quel que soit leur revenu, de pouvoir aisément et gratuitement se déplacer dans la Ville, ne serait-ce que pour briser l'isolement. Après tout, ce sont eux qui ont participé à l'édification de notre municipalité. Favoriser la mobilité active, c'est une priorité pour notre administration et Horizon 65+ y contribue d'une belle façon », a confié le maire de Laval, Marc Demers.

Cette mesure était estimée au départ à 600 000 $ par an, un montant qui est absorbé à l'intérieur du budget consenti à la STL par la Ville de Laval. Horizon 65+ est également un moyen de contribuer au Plan de mobilité durable qui vise la réduction de 50 % des GES liés au transport des personnes d'ici 2031.

Alors que le vieillissement de la population est l'un des plus grands défis à relever pour les municipalités du Québec, rappelons qu'en 2014 la Ville de Laval a obtenu l'accréditation Municipalité amie des aînés visant à reconnaitre les efforts qu'elle a déployés pour contrer la discrimination envers les aînés en matière d'habitation, de transport et de sécurité, tout en mettant en valeur leur plein potentiel.

Comment obtenir un titre Horizon 65+

Les résidents lavallois âgés de 65 ans ou plus doivent se procurer une carte OPUS avec photo et faire enregistrer le titre Horizon 65+ dans l'une des deux billetteries métropolitaines situées au terminus Cartier ou Montmorency.

Les clients doivent avoir en main une preuve de résidence et d'âge. Des frais de 15 $ sont applicables pour faire l'acquisition de la carte OPUS (valide pour une durée de 7 ans).

