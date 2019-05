Le ministre Bains annonce un investissement destiné à accélérer les percées dans le domaine médical qui permettront la prestation de soins de santé entièrement personnalisés





À l'issue d'un concours d'innovation, plus de 90 partenaires du pays s'allient pour améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiens

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW/ - De la découverte de l'insuline jusqu'aux travaux sur les cellules souches, les Canadiens sont depuis longtemps à l'avant-garde d'innovations révolutionnaires en santé et en sciences biologiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a organisé un concours pour favoriser des initiatives novatrices qui mettent en corrélation notre secteur de la santé et des sciences biologiques avec des entités spécialisées dans le traitement des données -- l'objectif étant d'investir dans l'obtention de meilleurs résultats en matière de santé, tout en créant et en maintenant de bons emplois pour la classe moyenne partout au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé un investissement pouvant atteindre 49 millions de dollars dans la Plateforme numérique de découvertes et de santé (PNDS), un réseau de partenaires qui souhaite établir une plateforme pancanadienne de données de pointe en santé. Par l'entremise de cette nouvelle plateforme, des chercheurs et des médecins travailleront afin d'accélérer le développement de traitements nouveaux et personnalisés pour aider à trouver des remèdes aux maladies dont souffrent les Canadiens.

Au départ, la Plateforme sera axée sur le cancer, mais elle est conçue de manière à pouvoir être étendue à d'autres domaines de la médecine dans le futur.

Le réseau, qui sera dirigé par l'Institut de recherche Terry Fox et par Imagia, reliera près de 100 partenaires au pays, notamment des établissements de soins de santé, de petites, de moyennes et de grandes entreprises, des universités et des fondations de recherche; ainsi que les quatre laboratoires de recherche en intelligence artificielle (IA) au Canada. Ensemble, ils établiront une plateforme pancanadienne d'IA qui reliera les différentes sources de données en matière de santé afin d'accélérer la recherche. Par exemple, les centres de cancérologie et les hôpitaux de recherche seront en mesure de partager plus rapidement des données pour tester des théories sur les meilleurs moyens de traiter les cancers agressifs, et de développer de meilleurs traitements pour chaque patient.

Grâce à cet investissement, les Canadiens bénéficieront de traitements plus personnalisés et d'un système de soins de santé plus collaboratif et mieux positionné pour tirer profit au maximum des percées dans le domaine médical.

Le projet du PNDS, qui est estimé à 159 millions de dollars, aidera aussi à créer et à maintenir des emplois hautement spécialisés dans le Canada entier. Il favorisera également la création de nouvelles entreprises en démarrage innovantes et la croissance de petites et moyennes entreprises.

Pour le gouvernement du Canada, la confiance est à la base même de la croissance économique et de l'innovation. La Plateforme sera centrée sur le patient et adhérera aux principes et aux mesures généralement reconnus pour assurer le consentement et la participation des patients et protéger la confidentialité, la sécurité et la sûreté des données.

Citations

« Cet investissement devrait non seulement améliorer l'avenir des soins de santé pour les Canadiens, mais aussi y parvenir en mettant de l'avant des solutions canadiennes. En exploitant les forces du Canada dans le domaine de la recherche en santé et en IA, nous contribuons à jeter les bases d'une nouvelle ère de soins plus personnalisés, ce qui produira de meilleurs résultats en qui a trait à la qualité des soins de santé. Nous avons hâte de voir toutes les nouvelles percées en santé et en sciences biologiques qui découleront de cette collaboration. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le temps est venu d'exploiter tout le potentiel de l'IA si nous voulons continuer de consolider la position du Canada en matière d'IA à l'échelle internationale. En combinant l'expérience de ses collaborateurs cliniciens, de l'industrie, des partenaires institutionnels en matière d'IA, et de l'Institut de recherche Terry Fox, Imagia remplira sa mission de rendre accessibles en clinique les soins de santé personnalisés. La subvention stratégique du gouvernement du Canada servira à appuyer une étape subséquente importante des travaux à caractère transformateurs d'Imagia et de l'Institut de recherche Terry Fox. Nos forces complémentaires en recherche et en IA sont une combinaison gagnante et feront poindre les changements critiques nécessaires pour stimuler les découvertes scientifiques, améliorer les diagnostics et établir des traitements plus efficaces qui résulteront des nouvelles technologies d'envergure. »

- Le fondateur d'Imagia, Alexandre Le Bouthillier. Ph.D.

« Nous voulons remercier l'honorable ministre Bains et le gouvernement du Canada de leur vote de confiance envers ce partenariat collaboratif pancanadien multipartite qui regroupe les meilleurs cerveaux de la nation en médecine de précision et en intelligence artificielle. La nouvelle Plateforme numérique de découvertes et de santé nous aidera à transformer la recherche sur le cancer et les soins de santé au Canada en autorisant le nouveau réseau des Centres de cancérologie Marathon de l'espoir à analyser les forts volumes de données génomiques et cliniques pour trouver des moyens nouveaux et meilleurs de traiter les patients atteints de cancer, peu importe où ils vivent au Canada. »

- Le président et directeur scientifique de l'Institut Terry Fox, Dr Victor Ling

Les faits en bref

Le 21 mai, le ministre Bains a également lancé la Charte canadienne du numérique, laquelle comprend une série de principes qui seront essentiels pour assurer la confiance des Canadiens et des entreprises canadiennes à l'égard du monde numérique. Cette charte orientera les mesures que prendra le gouvernement du Canada pour poursuivre l'édification d'une économie du numérique et des données innovante, axée sur les gens et inclusive.

pour poursuivre l'édification d'une économie du numérique et des données innovante, axée sur les gens et inclusive. La Plateforme numérique de découvertes et de santé va commencer avec 95 partenaires issus de 9 provinces, dont 31 établissements de soins de santé, 19 entreprises, 7 universités, 22 fondations de recherche, organismes subventionnaires et ONG, et les 4 principaux laboratoires canadiens en matière d'IA.

Ce projet est conforme aux recommandations de la Table sur les sciences biologiques et la santé en faveur d'une infrastructure nationale de données sur la santé robuste, numérisée, interconnectée et centrée sur le patient.

Cet investissement est consenti dans le cadre du volet 4 du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme visant à attirer et à soutenir les investissements commerciaux de qualité supérieure dans les secteurs les plus dynamiques et novateurs du Canada .

. Le PNDS est l'un des deux projets retenus pour un financement à l'issue d'un concours rigoureux dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, annoncé initialement le 28 juin 2018.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et de services prêtent main-forte aux entreprises pour innover, créer des emplois et contribuer à la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple et fondée sur l'historique de chaque entreprise, la plateforme d'Innovation Canada peut orienter une entreprise vers les programmes et les services qui lui conviennent le mieux en environ deux minutes.

