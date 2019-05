Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans des organismes de femmes à Calgary et High River





CALGARY, le 23 mai 2019 /CNW/ - Dans nos collectivités, les organismes de femmes offrent des services vitaux pour aider les femmes et les filles à trouver une sécurité financière, à mener une existence dépourvue de violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, depuis longtemps, ces organismes sont chroniquement sous-financés, sous-estimés et ébranlés. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont un élément vital du mouvement féministe, et que le meilleur moyen de faire avancer l'égalité entre les sexes est de maintenir et renforcer leur capacité à poursuivre leur mission.

C'est pourquoi, aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, député de Calgary Centre, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des sexes, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 3,4 millions de dollars dans neuf organismes de femmes et organismes autochtones qui offrent des services aux femmes de Calgary et de High River.

Le député Hehr a énuméré les organismes qui recevront des fonds (pour plus de renseignements et des témoignages, veuillez consulter le document d'information) :

Alberta Women Entrepreneurs Association;

Awo Taan Healing Lodge Society;

Calgary Immigrant Women's Association;

Calgary Vietnamese Women's Association;

Calgary Women's Emergency Shelter Association;

Calgary Young Women's Christian Association (YWCA Calgary);

Emma Maternity House Society;

Rowan House Society;

Women's Centre of Calgary .

Les fonds octroyés à ces projets proviennent des investissements historiques effectués en vertu du budget 2018 dans le Fonds de renforcement des capacités, visant à appuyer un mouvement de femmes viable, ainsi que dans le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe, visant à combler les lacunes en matière de soutien aux groupes de victimes de violence fondée sur le sexe qui sont mal desservis au Canada.

Citations

« Grâce à notre investissement historique, nous reconnaissons que les femmes et les organismes de femmes parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies malgré un budget restreint. Partout au Canada, le mouvement des femmes sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de leurs travaux; notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible, nous aidons des organismes de Calgary et de High River à croître et à perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« En adoptant une nouvelle approche durable en matière de financement, nous permettons à des organismes de femmes de Calgary et des environs d'offrir davantage de services aux membres de la collectivité qui ont besoin d'aide. Il s'agit d'un investissement dans l'avenir de notre économie. Notre société sera transformée par les progrès réalisés en matière d'égalité des genres et de prévention de la violence fondée sur le sexe. Toute la population en profitera. »

L'honorable Kent Hehr, P.C.

Député de Calgary Centre

Faits en bref

Dans le budget 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, le budget 2019 propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. D'ici 2023?2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organisations admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, recevra donc un financement total de 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones desservant des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent les progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité au pays.

À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars afin de prévenir la violence fondée sur le sexe, de soutenir les personnes survivantes et leur famille, et de créer des systèmes juridiques et judiciaires plus sensibles à ce problème.

La violence fondée sur le sexe peut avoir des conséquences permanentes sur la santé physique, mentale, sexuelle et génésique des victimes. Ces conséquences sont, en effet, graves et coûteuses : les coûts économiques associés à la violence conjugale et aux agressions sexuelles sont évalués à plus de 12 milliards de dollars par année.

Le Canada sera l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, qui se tiendra du 3 au 6 juin 2019, à Vancouver , en Colombie-Britannique. La conférence Women Deliver, qui a lieu tous les trois ans, est le plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité entre les sexes ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, qui se tiendra du 3 au 6 juin 2019, à , en Colombie-Britannique. La conférence Women Deliver, qui a lieu tous les trois ans, est le plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité entre les sexes ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité des genres qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 6?000 personnes -- dirigeantes et dirigeants, influenceuses et influenceurs, défenseures et défenseurs des droits, universitaires, militantes et militants, jeunes et journalistes -- venant de plus de 160 pays; 100 000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

Document d'information

Programme de promotion de la femme - Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre aux nouveaux enjeux au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions visant le Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les organismes ont été invités à demander du financement pour des projets locaux, provinciaux ou nationaux, les montants disponibles variant selon la portée des projets et les besoins à combler.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2019, la ministre a annoncé que plus de 250 organismes avaient été choisis pour recevoir des fonds.

Cet appel de propositions visait à financer des projets susceptibles de renforcer les capacités des organismes de femmes et des organismes autochtones au service des femmes qui contribuent à un mouvement féministe viable au Canada, et ce, dans l'objectif de promouvoir l'égalité entre les sexes. Les sommes versées aideront les organismes à croître, à répondre à la demande croissante de services et à continuer de collaborer pour l'égalité. Ces fonds proviennent du budget 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement féministe d'un bout à l'autre du Canada.

Projets en Alberta

L'annonce d'aujourd'hui portait sur le financement, en vertu du Fonds de renforcement des capacités du gouvernement fédéral, de sept projets qui seront réalisés en Alberta :

Alberta Women Entrepreneurs Association (AWE)

Titre du projet : Building A Foundation of Strength and Sustainability [Jeter les bases de la force et de la durabilité]

Montant du financement : 750 000 $

AWE désire améliorer ses capacités pour offrir des programmes novateurs à des entrepreneures, notamment à des femmes vivant en région rurale et éloignée, ou dans des communautés autochtones. Pour atteindre les objectifs du projet en matière de viabilité et pour combler le fossé qui sépare les hommes et les femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat, l'organisme mise sur la création de réseaux efficaces et sur l'économie numérique. Au fur et à mesure que la croissance et la force organisationnelle seront acquises, AWE attirera et maintiendra en poste de nouveaux talents qui seront chargés d'aider des entrepreneures établies désirant développer leur entreprise et conquérir de nouveaux marchés.

Depuis 1995, AWE offre des outils et des ressources aux femmes de l'Alberta pour les aider à démarrer ou développer leur entreprise. Depuis plus de 20 ans, il aide des femmes à avoir accès à des capitaux, de la formation et des ateliers, ainsi qu'à des activités de mentorat.

Calgary Immigrant Women's Association (CIWA)

Titre du projet : Building for the Future [Bâtir le futur]

Montant du financement : 114 560 $

Au cours des cinq prochaines années, la CIWA va élire une nouvelle personne à la présidence du conseil d'administration et à la tête de l'organisme pour définir ses priorités et son orientation à venir. L'objectif est de renforcer les capacités de l'équipe de la haute direction et de l'équipe de cadres intermédiaires afin d'améliorer les services de base qui appuient l'égalité pour les immigrantes de Calgary. Pour ce faire, il faut procéder à une planification stratégique afin de composer avec les changements de gouvernance et d'orientation qui s'annoncent. De cette façon, la transition perturbera moins la planification et la prestation de services. De plus, l'organisme sera en mesure d'adopter une orientation stable qui lui permettra d'atteindre les priorités qu'elle se sera fixées et de gérer efficacement sa croissance.

Établie en 1982, la CIWA est un organisme sans but lucratif misant sur une approche holistique pour aider ses clientes à s'installer et s'intégrer, à suivre des cours d'alphabétisation et une formation linguistique et à trouver un emploi. L'organisme offre aussi du soutien à domicile, du counseling individuel, et des services liés à la violence familiale, aux compétences parentales, à l'engagement civique, la santé, le logement et le développement communautaire. Plus de 230 entreprises et employeurs de l'Alberta collaborent avec la CIWA pour aider des immigrantes à avoir accès à l'emploi.

« Il est toujours difficile d'obtenir des fonds pour améliorer les capacités de l'organisme, car les bailleurs de fonds visent essentiellement le service à la clientèle. Nous nous réjouissons de cet important investissement du gouvernement du Canada. Il nous permettra d'améliorer nos capacités sur deux fronts. D'une part, nous serons en mesure de coordonner la transition du conseil d'administration et de transmettre les connaissances organisationnelles aux nouveaux membres du conseil. Ensuite, nous pourrons renforcer les capacités de la haute direction pour appuyer un nouveau leadership et maintenir l'excellence des services à la clientèle. Grâce à cet ensemble de connaissances et d'expérience, nous pouvons collectivement bâtir l'avenir de notre organisme. »

Beba Svigir, présidente-directrice générale

Calgary Immigrant Women's Association

Calgary Vietnamese Women's Association (CVWA)

Titre du projet : Capacity Development for Vietnamese Women Leader in Calgary [Renforcement des capacités de dirigeantes vietnamiennes à Calgary]

Montant du financement : 35 795 $

CVWA veut compter sur des professionnels de la gestion d'organismes sans but lucratif et mettre à niveau l'expertise organisationnelle pour répondre aux besoins de la communauté de Vietnamiennes. Pour se doter de l'expertise nécessaire afin de se développer et de répondre à la demande de femmes désirant avoir accès à un plus grand nombre de programmes et de services, l'organisme veut que les membres du conseil d'administration comprennent mieux leurs rôles et responsabilités à l'égard du développement efficace et durable d'un organisme sans but lucratif. En s'appuyant sur les collaborations et partenariats existants, CVWA lancera des initiatives, entre autres, de formation, de réseautage et de financement au moyen d'une série d'ateliers visant à améliorer la viabilité de l'organisme et à mettre au point des stratégies efficaces de gestion de la croissance.

CVWA est un organisme à but non lucratif aidant la communauté des Vietnamiennes de Calgary à devenir des participantes et des dirigeantes actives dans la collectivité, notamment par le volontariat et l'autonomisation personnelle.

« Nous recevons un grand nombre de demandes de programmes, de services, d'événements et d'activités de la part des membres du groupe minoritaire que nous desservons. Cependant, comme nous sommes un petit organisme, nous avons de la difficulté à prendre de l'essor et à stabiliser notre situation financière. Pour ce faire, nous devons mettre en place une structure de gestion professionnelle. Nous nous réjouissons que le gouvernement du Canada investisse dans notre organisme. Grâce à ces nouvelles ressources, nous allons offrir au noyau de notre équipe une formation sur la gestion et le développement d'un organisme sans but lucratif comme le nôtre afin de veiller à notre viabilité et à la bonne gestion de notre croissance ultérieure. »

Calgary Vietnamese Women's Association

Calgary Women's Emergency Shelter Association (CWES)

Titre du projet : Expanding capacity for dignity-driven practice in the family violence sector [Accroissement des capacités pour des pratiques axées sur la dignité dans le contexte de la violence familiale]

Montant du financement : 250 000 $

CWES est un chef de file reconnu dans le domaine du counseling aux victimes de violence familiale. Il vise à offrir des services de counseling novateurs et efficaces aux personnes survivant à la violence familiale. Pour ce faire, il sollicite l'aide de spécialistes de l'approche thérapeutique axée sur la recherche de réponses. L'organisme doit compter sur plus de formation et de ressources pour élargir son programme de counseling et pour perfectionner les compétences du personnel et de la direction en matière d'évaluation et d'intégration de la clientèle au programme.

En 1973, un refuge de 13 lits pour les femmes et leurs enfants a ouvert dans le quartier de Beltline, à Calgary. L'année suivante, CWES s'est enregistré à titre d'organisme de bienfaisance et a pris de l'essor pour offrir chaque année des services à 15 000 personnes de la région de Calgary.

« Nous nous réjouissons de recevoir ce financement de la part du gouvernement fédéral. Nous pourrons ainsi disposer des outils et du temps nécessaires pour augmenter notre capacité de discuter et de travailler avec les victimes et les auteurs de la violence familiale à Calgary. »

Kim Ruse, directrice générale

Calgary Women's Emergency Shelter Association

Calgary Young Women's Christian Association (YWCA Calgary)

Titre du projet : Evaluation Framework 2.0: Building capacity to evaluate impact [Cadre d'évaluation 2.0 : Renforcer les capacités pour évaluer notre incidence]

Montant du financement : 250 000 $

Le YWCA de Calgary va renforcer ses capacités organisationnelles au moyen d'un examen continu des procédés internes destinés à concevoir et offrir des programmes efficaces et pertinents. Pour créer des programmes contribuant à concrétiser notre vision d'une collectivité sûre et équitable, nous allons peaufiner nos procédés de mesure et de développement, mettre en place de nouvelles procédures de rétroaction et de nouveaux protocoles de prise de décision.

Le YWCA de Calgary est le plus grand et le plus ancien organisme de Calgary se consacrant à la cause des femmes. Depuis 108 ans, il a eu une incidence sur des dizaines de milliers d'existences et il a continuellement perfectionné ses programmes pour répondre aux besoins changeants des femmes de la collectivité.

« À Calgary, l'histoire du YWCA est longue et bien documentée. Elle a plus d'un siècle. Nous continuons à nous adapter aux besoins changeants des femmes et des familles que nous appuyons. Le financement du gouvernement fédéral arrive à un moment où il est nécessaire de pouvoir compter sur un soutien financier stable et fiable à long terme afin d'élargir et de réinventer la manière dont nous offrons des services et des programmes. Ceci nous permettra de concrétiser notre vision d'une collectivité sûre et équitable pour les femmes. »

Sue Tomney, PDG

Calgary Young Women's Christian Association (YWCA Calgary)

Emma Maternity House Society

Titre du projet : Emma House Strategic Plan [Plan stratégique d'Emma House]

Montant du financement : 50 000 $

Emma Maternity House Society veut élargir et faire progresser sa mission. Pour ce faire, nous allons préciser notre vision, recueillir et analyser des données, et mesurer et évaluer les résultats de programmes et procédures révisés afin de procéder aux modifications ou corrections nécessaires.

Créée en 1992 par deux membres du service de police et des personnes préoccupés par l'absence de refuges pour les femmes et les jeunes femmes enceintes et sans abri, Emma Maternity House Society est devenue le seul refuge de l'Alberta qui s'adresse aux femmes et aux jeunes femmes enceintes vulnérables ou sans abri.

« Nous sommes un petit organisme avec un mandat géant. Nous nous réjouissons donc de l'annonce de financement faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral. Cet investissement nous donnera l'espace et le temps nécessaires pour mettre au point une stratégie professionnelle qui sera source de croissance et de changement transformateur. Ce financement va renforcer notre organisme tandis que nous continuons à offrir des programmes, des services et un abri sûr aux futures mamans. »

Carmin Moore, directrice des opérations

Emma Maternity House Society

Women's Centre of Calgary

Titre du projet : Strengthening organizational structures during a time of transition [Renforcement des structures organisationnelles pendant une période de transition]

Montant du financement : 239 800 $

Le Women's Centre of Calgary traverse une période de transition sur le plan de la gestion et de la gouvernance. Il est donc maintenant prioritaire de renforcer nos capacités au moyen d'un plan de relève et de nouvelles options de financement. L'organisme veut renforcer sa structure de gestion pendant une période d'important roulement du personnel. Un poste clé de gestion sera créé pour diriger et appuyer les changements internes. Dans ce contexte, les décisions et les priorités de programme devront être axées sur la diversité, l'équité, la réciprocité et l'inclusion. Le mandat associé à ce poste sera étayé par un plan de relève et des plans de durabilité mettant l'accent sur la diversification des sources de financement. Grâce à ces efforts, le Women's Centre of Calgary répondra encore mieux aux besoins des femmes de la région.

Le Women's Centre of Calgary a été créé au YWCA dans les années 1970. Il est devenu un organisme indépendant en 1997 et a obtenu le statut d'organisme caritatif en 2000. À l'heure actuelle, le Centre compte 750 bénévoles actifs et permet à des femmes d'avoir accès à de l'aide pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Il met aussi à leur disposition des programmes d'apprentissage continus et des occasions de participer au développement communautaire.

« En période de changement, pour rester viable, il est crucial d'avoir les ressources pour planifier à long terme. Étant donné les difficultés de financement que connaissent les petits organismes de femmes, il est souvent ardu de trouver ces ressources. Nous nous réjouissons que le gouvernement fédéral s'engage à financer notre projet à long terme. Nous pourrons ainsi nous adapter à la dynamique changeante de la collectivité, gérer la période de changement qui s'annonce au niveau de la direction et mieux servir les femmes de Calgary. »

Susan Gillies, directrice générale

Women's Centre of Calgary

Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe du ministère des Femmes et de l'égalité des genres

Dans la foulée de l'annonce de Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, en juin 2017, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres (auparavant Condition féminine Canada) a créé le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe (ci-après le Programme contre la VFS).

Lancé officiellement en janvier 2018, le Programme contre la VFS est un complément du Programme de promotion de la femme. Il finance des organismes qui interviennent dans le domaine de la VFS. Les fonds leur servent à élaborer et mettre en oeuvre des pratiques prometteuses, de nature à combler les lacunes dans le soutien couramment offert aux personnes survivantes et à leur famille.

Bien que la violence touche les Canadiennes et Canadiens de tous âges, cultures, origines ethniques, lieux et horizons socioéconomiques, certaines personnes se butent à des obstacles additionnels au moment d'obtenir des services. Le Programme contre la VFS verse des fonds aux organismes admissibles qui souhaitent réaliser un projet local, régional ou national pour remédier aux lacunes dans le soutien offert à des populations qui sont sous-desservies à l'heure actuelle. Ces populations incluent : les femmes autochtones, les personnes de la diversité sexuelle (notamment les personnes non binaires), les femmes réfugiées, immigrantes ou en situation irrégulière, les aînées, les femmes des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les femmes habitant une collectivité nordique, rurale ou éloignée, de même que les femmes handicapées.

Projets en Alberta

L'annonce faite aujourd'hui concernait aussi deux autres projets réalisés en Alberta, recevant des fonds en vertu du Programme contre la VFS :

Awo Taan Healing Lodge Society

Titre du projet : Reconciliation and Healing from Trauma and Violence: An Indigenous Healing and Wellness Framework as a Promising Practice for Indigenous Survivors and their Families [Réconciliation et guérison de traumatismes et d'agressions : Cadre autochtone de guérison et de bien-être - une pratique prometteuse pour les Autochtones ayant survécu à la violence et pour leur famille]

Montant du financement : 1 million de dollars

L'Awo Taan Healing Lodge Society mettra à l'essai et évaluera le cadre autochtone de guérison et de bien-être pour combler les lacunes cernées dans le soutien aux Autochtones ayant survécu à la violence fondée sur le sexe et à leur famille. Ce projet devrait permettre d'élaborer des stratégies de création de modèles de prestation de services d'aide plus respectueux de la culture. Un volet important de ce cadre de guérison et de bien-être consiste à mobiliser davantage les hommes et d'autres membres de la famille touchés par la violence familiale. Ce volet sera approfondi et développé. Ce cadre fera l'objet d'une évaluation et d'améliorations pour que les services offerts aux peuples autochtones par Awo Taan restent sous le sceau de l'excellence, comme nous nous y sommes engagés.

Constitué en 1992 en organisme canadien sans but lucratif, Awo Taan aide sa clientèle à acquérir des compétences parentales, à cultiver le bien-être et à créer des relations parents-enfants constructives. Il offre à des femmes et des enfants (de toutes les cultures) touchés par la violence familiale et les mauvais traitements des services communautaires guidés par les enseignements autochtones traditionnels.

« Notre mission est d'offrir des services communautaires à toute personne touchée par la violence familiale et les mauvais traitements. Pour ce faire, nous nous inspirons des enseignements autochtones. Grâce à cet investissement, nous allons pouvoir nous appuyer sur le travail accompli et nous assurer que cette approche aide efficacement toute personne touchée par la violence fondée sur le sexe dans notre communauté. »

Josie Nepinak, directrice générale

Awo Taan Healing Lodge Society

Rowan House Society

Titre du projet : The Stay at Home - An Alternative to Women's Emergency Shelters in Rural Southern Alberta [Rester à domicile - Une solution de rechange aux refuges pour femmes en région rurale dans le sud de l'Alberta]

Montant du financement : 731 289 $

Rowan House va mettre à l'essai la faisabilité de la formule « rester à domicile » pour les femmes vivant dans des régions rurales qui sont victimes de violence conjugale. En vertu de ce modèle, ces femmes pourront habiter à proximité de leur famille, leurs amis et des réseaux de soutien qu'elles connaissent. Ce modèle part du principe que les auteurs de la violence conjugale sont tenus responsables de leurs actes, mais reçoivent tout de même un soutien pour adopter des comportements plus sains. L'auteur de l'agression est placé dans un logement provisoire où il reçoit une aide psychologique, tandis que la femme et les enfants restent en lieu sûr, à domicile, et reçoivent l'aide dont ils ont besoin.

Constitué en 1999 en organisme sans but lucratif, Rowan House offre des services d'intervention en cas de crise et un soutien à long terme aux personnes touchées par la violence familiale dans des collectivités rurales. Nous sommes fiers d'adopter des pratiques exemplaires et avant-gardistes susceptibles de réduire les préjudices au sein de la collectivité. Rowan House a été l'un des premiers refuges de l'Alberta à offrir des services d'aide aux victimes de violence familiale en tenant compte des traumatismes.

« Les femmes vivant en région rurale qui sont victimes de violence fondée sur le sexe se heurtent à des difficultés supplémentaires quand elles veulent de l'aide. Le financement de ce projet nous aidera à éliminer ces obstacles au moyen de méthodes d'intervention novatrices adaptées à leurs besoins. »

Chris Tulloch, président du conseil d'administration

Rowan House Society

