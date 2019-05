Améliorer l'accès aux espaces patrimoniaux dans la région du Niagara





Le gouvernement du Canada appuie la rénovation du Town of Lincoln Museum and Cultural Centre

JORDAN, ON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer la création et la rénovation d'espaces culturels afin que tous aient un meilleur accès aux arts et au patrimoine.

M. Vance Badawey, député de Niagara-Centre, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un million de dollars au Town of Lincoln Museum and Cultural Centre, en appui à son projet de rénovation. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. L'honorable Peter Harder, sénateur et représentant du gouvernement au Sénat, était également présent pour l'annonce.

Cet appui, accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, servira au réaménagement et à l'agrandissement de l'ancien site du Jordan Historical Museum of the Twenty. Une fois terminé, le musée sera doté d'espaces pour entreposer ses collections et traiter des artefacts. Il pourra aussi proposer encore plus d'activités liées à la conservation et aux expositions.

Citations

« Notre gouvernement sait que les investissements dans les arts et la culture aident à rendre nos communautés encore plus dynamiques. Nous sommes fiers d'appuyer le réaménagement et l'agrandissement du Lincoln Museum and Cultural Centre, qui permettront de préserver d'importantes collections et d'améliorer l'accès au patrimoine local pour les gens de la communauté. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis ravi que notre gouvernement investisse dans le réaménagement du musée et centre culturel. Ce projet permettra aux résidents et aux visiteurs d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette région, en plus de contribuer à la préservation du patrimoine local pour les générations futures. »

-- M. Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« Je garde de bons souvenirs de ma visite au Lincoln Museum and Cultural Centre quand j'étais jeune. Je suis heureux des progrès réalisés concernant le nouveau centre, qui contribuera à préserver la riche histoire de cette communauté agricole pour les générations à venir. Les traditions et les artefacts des peuples autochtones et de l'un des premiers établissements de colonisation du Haut-Canada nous aident à comprendre comment la région est devenue un centre d'innovation agricole et vinicole. »

-- L'honorable Peter Harder, sénateur

« Lincoln a hâte de s'installer dans cet espace culturel. Notre communauté a une riche histoire et, grâce au soutien du Fonds du Canada pour les espaces culturels en vue de construire ce nouvel espace, Lincoln est maintenant en mesure de mettre en valeur son patrimoine et sa culture uniques. »

-- Mme Sandra Easton, mairesse, Municipalité de Lincoln

Les faits en bref

Le musée agrandi sera construit sur le site de l'ancien Jordan Historical Museum of the Twenty. Le musée, une institution patrimoniale gérée par des professionnels, conserve et interprète une collection de 10 000 artefacts liés à l'histoire sociale et économique de la région. Il comprend également quatre bâtiments : une ferme en bois rond ayant appartenu à une famille mennonite allemande venue de Pennsylvanie et datant de 1815, une école en pierre de 1859, la maison du patrimoine et l'auberge-relais qui sert de bâtiment administratif principal.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels. Depuis sa création en 2001, le Fonds du Canada pour les espaces culturels a appuyé plus d'un millier de projets, notamment des espaces pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections muséales, les expositions patrimoniales et les centres de création.

Dans le budget de 2017, on prévoyait d'investir 300 millions de dollars en 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les communautés et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

Liens connexes

Town of Lincoln Museum and Cultural Centre

Fonds du Canada pour les espaces culturels

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 13:12 et diffusé par :