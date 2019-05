Les Canadiens auront un meilleur accès aux émissions de nouvelles et d'information télévisées multilingue à caractère multiethnique





GATINEAU, QC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le CRTC a accordé aujourd'hui à Rogers Media une licence afin d'exploiter un service national de télévision multilingue à caractère multiethnique offrant des émissions dans 20 langues. Cette décision donne suite à un processus concurrentiel dans lequel le Conseil a déterminé que Rogers satisfaisait le mieux aux critères établis dans son appel de demandes. À compter du 1er septembre 2020, les communautés de langues tierces du Canada auront un meilleur accès aux nouvelles et à la programmation qui les interpellent.

Le nouveau service, qui remplacera le service existant d'OMNI Regional de Rogers, sera offert sur tous les forfaits de télévision numérique de base partout au Canada. Le nouveau service OMNI Regional reflètera mieux les différentes communautés du Canada diversifiées sur les plans ethnique et linguistique et proposera un plus grand nombre d'émissions de nouvelles et d'information d'un point de vue canadien.

La programmation sera diffusée sur quatre signaux qui desserviront la Colombie-Britannique, les Prairies, l'Ontario et le Canada atlantique ainsi que le Québec.

Conformément à ses engagements supplémentaires, Rogers :

diffusera toutes les semaines au moins six heures de bulletins de nouvelles locales et originales provenant de Vancouver , Calgary , Edmonton et Toronto ;

, , et ; diffusera tous les jours au moins six bulletins de nouvelles nationales et originales dans six langues tierces différentes;

produira chaque semaine au moins deux heures d'émissions provenant du Manitoba ou de la Saskatchewan et du Canada atlantique;

ou de la et du atlantique; consacrera l'intégralité (100 %) de sa grille-horaire à la diffusion de programmation à caractère ethnique et au moins 80 % de sa programmation en langues tierces;

Consacrera au moins 70 % de la programmation totale à la diffusion d'émissions canadiennes.

Au Québec, Rogers :

diffusera au moins trois heures par semaine de programmation originale et locale à caractère ethnique de langue française;

diffusera au moins une heure et demie de programmation originale et locale de langue française;

diffusera au moins 30 minutes par semaine de programmation locale et originale de langue anglaise;

consacrera au moins 90 % de sa grille-horaire à la présentation d'une programmation à caractère ethnique et 60 % de sa grille-horaire à une programmation en langues tierces.

La licence d'OMNI Regional expirera le 31 août 2023.

« Les Canadiens doivent avoir accès à un service offrant des nouvelles et des émissions locales de grande qualité d'un point de vue canadien, et ce, dans différentes langues. Pouvoir regarder du contenu dans leur langue maternelle donne à un grand nombre de personnes un sentiment d'appartenance, facilite la participation à la vie civique et à notre démocratie, et permet de s'assurer que la diversité du Canada soit représentée dans notre système de radiodiffusion. »

Durant une audience publique tenue en novembre 2018, le CRTC a examiné huit demandes pour un nouveau service national facultatif multilingue à caractère multiethnique.

OMNI Regional aura quatre conseils consultatifs régionaux, soit un pour chacun de ses signaux régionaux. Les conseils formuleront des recommandations sur la façon dont OMNI Regional pourra mieux répondre aux besoins de programmation de ses divers auditoires.

OMNI Regional s'associera à un nombre limité de services qui bénéficient d'une ordonnance de distribution obligatoire, ce qui contribuera notamment à garantir la disponibilité de contenu qui tient compte de la dualité linguistique et de la diversité ethnoculturelle du Canada et qui y contribue.

et qui y contribue. Afin de s'assurer que le service soit abordable, les fournisseurs de services de télévision ne peuvent demander plus de 25 $ par mois pour les services numériques de base.

