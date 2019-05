La ministre Bibeau rencontre des entrepreneurs agricoles pour discuter des façons dont la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme stimulera la croissance économique dans les Cantons-de-l'Est





La Stratégie nouvellement lancée donnera des moyens aux communautés et permettra de créer des emplois pour la classe moyenne

SHERBROOKE, QC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le secteur du tourisme au Canada est en pleine expansion, ayant attiré un nombre record de visiteurs étrangers en 2017 et en 2018. Ce secteur est notre plus important produit d'exportation et il représente un emploi sur dix. Le gouvernement du Canada s'est engagé à poursuivre sur cette lancée en investissant dans le tourisme, afin de créer des emplois pour la classe moyenne, de favoriser la croissance économique et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les communautés à la recherche d'occasions d'afficher leur fierté et de montrer au reste du monde ce qu'elles ont à offrir.

C'est dans cette optique que la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, était à Sherbrooke aujourd'hui pour rencontrer des entrepreneurs agricoles et discuter avec eux de Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Cette stratégie donnera des moyens aux communautés, quelle que soit leur taille, grâce à des mesures à court et à long terme, notamment :

l'accès à 58,5 millions de dollars de financement par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, pour améliorer la qualité des produits et services touristiques du Canada ; la transformation de la façon dont nous investissons dans le tourisme par la création de groupes d'investissement en matière de tourisme, où tous les ordres de gouvernement collaboreront en vue d'investir de manière plus efficiente tout en répondant aux priorités locales et de déterminer des moyens d'accroître les investissements issus de sources privées; la création de la Table de stratégies économiques sur l'industrie du tourisme, afin de fournir aux leaders du gouvernement et de l'industrie une plateforme collaborative leur permettant de trouver des moyens de relever les défis qui se présentent dans le secteur du tourisme.

Ces trois piliers adopteront une approche pangouvernementale pour éliminer les obstacles à la croissance, comme le manque de coordination des investissements et les pénuries de main-d'oeuvre.

Nombre de voyageurs internationaux choisissent leurs destinations selon, entre autres, leur intérêt pour la gastronomie. Par l'intermédiaire du Fonds pour les expériences canadiennes, la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme fera en sorte que l'on privilégie les investissements dans toutes sortes de projets liés à l'agrotourisme, par exemple ceux qui touchent les brasseries, les vignobles, les fermes ou les exploitations acéricoles. Cette orientation contribuera à consolider la réputation du Canada comme pays qui offre une grande variété de produits maison ou d'origine locale hautement primés.

« Notre gouvernement est conscient que le tourisme est profitable dans toutes les régions du pays, car il crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Nous avons vu de nombreuses communautés transformer et diversifier leur économie grâce au tourisme. C'est pourquoi nous avons élaboré cette stratégie qui permettra de stimuler la croissance dans le secteur par l'entremise de nouveaux investissements permanents. Nous nous sommes engagés à augmenter le nombre de produits et d'expériences touristiques et à les diversifier de manière à maximiser le potentiel du secteur à l'année et d'un océan à l'autre. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« Les Cantons-de-l'Est possèdent tellement d'attraits susceptibles d'attirer les touristes, notamment de magnifiques paysages et montagnes, ainsi que de merveilleuses expériences de la ferme à la table, y compris toute une variété de vins et de produits de l'érable. Je suis reconnaissante envers les exploitants d'entreprises touristiques innovantes et leurs employés infatigables qui font de cette région une destination si intéressante. La stratégie fédérale annoncée en début de semaine fait fond sur les forces de notre secteur du tourisme en offrant du financement pour la création d'expériences touristiques inédites afin de nous assurer que les visiteurs viennent dans des collectivités comme celle-ci à longueur d'année. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau

Le tourisme représente une tranche de plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada .

. Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au pays, dont 56 % dans les régions rurales.

Les recettes totales générées par les voyageurs canadiens et internationaux étaient de 102,1 milliards de dollars en 2018, ce qui représente une augmentation de 5,2 % par rapport à 2017.

En 2018, le Canada a accueilli 21,1 millions de touristes internationaux, un record dépassant de 1,2 % celui de 20,9 millions atteint l'année précédente.

