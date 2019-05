Le gouvernement du Canada honore les contributions apportées par une citoyenne à la lutte contre l'itinérance à Toronto





TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Chaque Canadien mérite d'avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. Et pourtant, chaque jour, des Canadiens vulnérables vivent dans l'itinérance ou risquent de devenir sans-abri.

Aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean­Yves Duclos, et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, le secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Adam Vaughan, et le député de York­Centre, Michael Levitt, ont annoncé le transfert d'une propriété située à Toronto, en Ontario, dans le cadre de l'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri (IBIEF).

La propriété, située au 212, promenade Epsom Downs, à Toronto (Ontario), a été léguée par Maria Scutti et acquise par le gouvernement du Canada dans le cadre de l'IBIEF. Une partie de la cérémonie d'aujourd'hui a été marquée par le dévoilement d'une plaque honorifique, en reconnaissance de la générosité de madame Scutti, qui a concrètement changé la vie des jeunes vulnérables de sa communauté en leur offrant foyer sûr.

Le gouvernement du Canada transférera la propriété à Chez Toit, un organisme sans but lucratif qui assure un leadership national dans la recherche de solutions durables à l'itinérance en établissant des partenariats et en collaborant avec divers intervenants, en investissant dans les communautés et en éduquant le public. Chez Toit dirige le programme « Résider », qui vise à créer des options de logement abordable et à jumeler ces options avec du soutien communautaire pour maintenir le logement, et élaborer des solutions concrètes et durables à l'itinérance partout au Canada. L'immeuble sera converti en logements de transition à long terme pour les jeunes de 15 à 24 ans qui courent le risque imminent de devenir sans-abri.

Le projet sera exécuté dans le cadre de l'approche « Logement d'abord », qui vise à trouver un logement permanent le plus rapidement possible aux personnes vivant dans la rue ou les refuges d'urgence. Le modèle de logements supervisés proposé comprend des services de mentorat par les pairs et des programmes de réadaptation en vue d'aider les personnes vulnérables à non seulement obtenir un logement stable, mais aussi à améliorer leur qualité de vie en général.

Citations

« Aujourd'hui, je me sens honoré et inspiré par les actions d'une citoyenne. Grâce à sa générosité, des organismes tels que Chez Toit ont une incidence positive sur la réduction et la prévention de l'itinérance dans leur communauté. L'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri permet au gouvernement de créer des logements sûrs et abordables pour les populations les plus vulnérables. »

- L'honorable JeanYves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Nous savons que la collaboration est la clé pour enrayer l'itinérance. Services publics et Approvisionnement Canada était heureux de participer à l'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri, qui fait en sorte que la générosité d'une personne se traduise directement par une incidence positive dans la vie de bien des gens. Chaque jour, notre gouvernement et les ministères s'efforcent de faire une différence positive dans la vie des Canadiens. En utilisant les outils à notre disposition, nous contribuons aux efforts déployés pour prévenir et réduire l'itinérance au pays. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Ce sont des projets comme celui-ci qui nous montrent que tout le monde peut jouer un rôle dans la lutte contre l'itinérance. En travaillant ensemble, nous pouvons donner aux plus vulnérables de nos communautés une chance juste et réelle de réussir. »

- Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Il est impératif que toute personne sans abri ou risquant de devenir sans-abri au sein de notre communauté obtienne l'aide dont elle a besoin. La générosité de cette citoyenne rend des projets comme celui-ci possibles et démontre qu'ensemble, nous pouvons tous prévenir et réduire l'itinérance. »

- Michael Levitt, député de York-Centre

« Chez Toit remercie le gouvernement du Canada pour son soutien à l'initiative "Résider", qui transforme des immeubles abandonnés et vacants en logements abordables. Grâce à un soutien continu, nous croyons pouvoir créer des logements abordables et durables et prévenir l'itinérance partout au Canada. »

- Brent Brathwaite, PDG de Chez Toit

Les faits en bref

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre l'itinérance, lequel s'ajoute au financement de 111,8 millions de dollars sur deux ans prévu dans le budget de 2016. D'ici 2021-2022, ce financement aura fait doubler les investissements annuels comparativement à 2015-2016.

L'initiative « Vers un chez-soi » a été lancée le 1 er avril 2019 et a remplacé la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance.

L'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri était un volet de financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Elle consistait à permettre à des organismes communautaires de faire l'acquisition de biens immobiliers excédentaires fédéraux pour un montant de 1 $ en vue de réaliser des projets visant à loger des personnes et des familles sans abri ou à risque de le devenir sans-abri.

L'Initiative visant à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition des sans-abri a pris fin le 31 mars 2019 et a été remplacée par l'Initiative des terrains fédéraux, dirigée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

