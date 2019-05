Reconstruction et prolongement d'un écran antibruit à Laval - Le gouvernement du Québec et la Ville de Laval s'unissent pour améliorer la qualité de vie des citoyens





LAVAL, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Laval procéderont à la reconstruction et au prolongement de l'écran antibruit situé en bordure de l'autoroute 15 Sud, entre les boulevards Sainte-Rose et Curé-Labelle (route 117). Les travaux devraient débuter au printemps 2019.

Le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, au nom du ministre des Transports, M. François Bonnardel, et le maire de Laval, M. Marc Demers, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'infrastructure permettra d'améliorer la qualité de vie des résidents du secteur et de diminuer la pollution sonore aux abords de cette artère. Les coûts de réalisation, estimés à 5,12 M$, seront partagés à parts égales entre la Ville et le Ministère, en vertu de la Politique sur le bruit routier.

Citations :

« Les riverains de la rue Guillemette peuvent se réjouir de la reconstruction et du prolongement de cet écran antibruit, qui leur offrira plus de confort et bénéficiera à un plus grand nombre de résidents. La solution sur mesure s'harmonisera bien avec son milieu, grâce à sa verdure qui embellira le paysage, en plus d'améliorer la qualité de vie des citoyens pour de nombreuses années à venir. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« La réalisation des travaux d'amélioration et de réfection des écrans acoustiques de l'autoroute des Laurentides (A-15) le long de la rue Guillemette améliorera la qualité de vie des citoyens du quartier en leur donnant davantage de quiétude. Il s'agit d'un dénouement positif pour cette infrastructure qui avait atteint sa fin de vie. Sa reconstruction optimisée, qui inclura un léger prolongement, plaira assurément aux résidents du secteur. »

Marc Demers, maire de Laval

Faits saillants :

Ce projet vise à reconstruire et prolonger l'écran antibruit permanent aux abords de l'autoroute 15 Sud à Laval, pour atteindre des objectifs de réduction sonore conformes à la Politique sur le bruit routier.

Le nouveau mur antibruit sera composé d'une structure d'acier et de laine de roche, puis sera recouvert de végétaux. Cet écran, plus performant que le mur actuel, permettra d'assurer efficacement la diminution de la pollution sonore.

D'une longueur actuelle de 1 150 mètres, le mur longeant la rue Guillemette sera prolongé de 50 mètres vers le sud et de 20 mètres à l'extrémité nord.

sera maître d'oeuvre des travaux. Elle en assurera la réalisation et la surveillance. Dans cette portion de l'autoroute 15, le débit journalier moyen est de 150 000 véhicules.

Lien utile :

