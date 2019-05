TTS Pharma Limited annonce la clôture d'une levée de fonds de 10,3 millions de Livres Sterling et une nouvelle nomination au Conseil d'administration





FINALISATION D'UNE LEVEE DE FONDS DE SERIE B

TTS Pharma Limited ("TTS Pharma" ou "la Société"), une société britannique responsable de la chaîne d'approvisionnement à intégration verticale, spécialisée dans la culture, la fabrication et le développement du marché éthique émergent du cannabis, annonce avoir finalisé avec succès un investissement en participations privées pour un total de 10,3 millions de Livres Sterling, sur la base d'un investissement en deux tranches. Cet investissement permettra à TTS Pharma de devenir l'un des principaux fournisseurs globaux de cette industrie de plusieurs milliards de dollars à forte croissance, lui offrant ainsi l'occasion d'élargir sa chaîne d'approvisionnement existante, de développer ses propres installations et de continuer à renforcer ses partenariats universitaires et commerciaux. Cet investissement permet également à la Société de faire progresser ses opérations diversifiées dans les secteurs du bien-être, nutraceutique et pharmaceutique. Le marché éthique du cannabis est en voie de devenir un nouveau segment novateur à forte croissance, qui bouleverse le marché, dans le domaine des Sciences de la vie, et TTS Pharma se trouve dans une position idéale pour saisir rapidement de la valeur au sein de ce marché.

MISE A JOUR DU CONSEIL

TTS Pharma annonce également la nomination de son nouveau président exécutif, Paul Atherton, qui apporte au Conseil d'administration son expérience des marchés institutionnels globaux et des marchés publics.

TTS Pharma est une société unique possédant des compétences fondamentales et des partenaires dans le secteur de la découverte, du développement, de la séparation, de la purification et de la fourniture des médicaments, qui intègre la chaîne d'approvisionnement des cannabinoïdes tels le CBD. La société vise à offrir une chaîne d'approvisionnement transparente et responsable produisant des agents actifs dérivés du cannabis, licites et réglementés, à des fins de Recherche et de Développement, et pour les ingrédients actifs en vrac et la distribution en gros de produits finis. TTS Pharma s'engage à produire des produits CBD de qualité supérieure entièrement conformes, pour une utilisation dans tout un éventail de segments commerciaux, ainsi que par plusieurs partenaires, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

La chaîne d'approvisionnement préétablie, qui inclut à la fois les partenaires nationaux et internationaux, permet à la Société de fournir légalement divers produits CBD à une fourchette croissante de clients. Au milieu de l'année 2018, TTS Pharma a entamé un programme de mécénat de R&D complet, dans le but d'extraire divers cannabinoïdes puis d'étudier leurs propriétés chimiques et effets, afin de développer de nouveaux produits sur les marchés destinés tand à la consommation humaine qu'animale.

Paul Atherton a commenté en ces termes:

"Je suis ravi de rejoindre TTS Pharma en qualité de président exécutif. TTS Pharma, qui utilise son savoir-faire interne existant, représente une occasion unique de développer et de produire des produits novateurs de calibre mondial pour la nouvelle industrie en plein essor des produits éthiques et licites à base de cannabis. J'y vois une opportunité à long terme de réaliser des avantages financiers et d'échelle, qui permettront à la Société de prospérer au sein de cette attrayante industrie globale émergente."

Mark Tucker, PDG DE TTS Pharma, a ajouté:

"C'est un immense privilège de diriger une équipe de professionnels du secteur pharmaceutique hautement qualifiés afin de bâtir un portefeuille passionnant de technologies et de produits, basés sur une expertise de calibre mondial et un savoir-faire à la pointe de l'industrie. Nous sommes bien placés pour tirer parti des progrès scientifiques qui sont le moteur de cette industrie en plein essor, et fournir des produits cannabinoïdes d'une cohérence et de qualité inégalées. Depuis que TTS Pharma s'est impliquée, de manière précoce, dans les essais précliniques sur les cannabinoïdes en 2003, la Société a fortement évolué pour produire et développer désormais une gamme de produits novateurs et sûrs à base de cannabis, dans le cadre réglementaire évolutif et de la législation en vigueur."

A propos de Paul Atherton

Jusqu'à fin 2017, Paul Atherton était directeur général et directeur financier de Heritage Oil Limited, qui détient des actifs de production et d'exploration dans le monde entier. La société était l'une des plus importantes du secteur pétrolier et gazier à être inscrite au tableau principal de la Bourse de Londres et membre du FTSE 250, avant d'être privatisée pour 1,6 milliards d'USD en 2014. Pendant cette période, Paul a réalisé des levées de fonds, des fusions et acquisitions significatives, ainsi que la privatisation définitive, générant des rendements exceptionnels pour ses actionnaires. Paul est un expert comptable ayant débuté chez Deloitte et travaillé dans le secteur de la finance d'entreprise chez BDO.

A propos de TTS Pharma Ltd

TTS Pharma est une société privée, enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles, créée en 2012, qui possède des bureaux à Londres et Liverpool. La Société exerce une activité de R&D, dans le cadre de laquelle elle développe des produits et possède de solides compétences sectorielles dans l'extraction, la séparation et la fabrication de cannabinoïdes. La Société a débuté la vente de ses produits et technologies connexes à base de cannabis hautement purifié. Elle se conforme à toutes les exigences légales et réglementaires au Royaume-Uni et dans le reste du monde, et devrait obtenir, en temps voulu, de nouvelles autorisations liées à ces produits.

