Wipro bâtit une solution basée sur la blockchain pour Travacoin, afin de permettre les paiements à devises numériques pour le secteur des compagnies aériennes

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société leader mondiale en technologies de l'information, conseils et services de processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui avoir développé une solution de paiement basée sur la blockchain pour Travacoin, société spécialisée dans une solution de paiement numérique éponyme. Travacoin est un système de paiement numérique qui permet aux compagnies aériennes de rembourser et d'indemniser rapidement les passagers en cas de perturbation.

Les passagers seront notifiés d'un retard ou d'une annulation, et seront remboursés dans cette monnaie numérique, qui peut être utilisée pour racheter des billets d'avion, réserver une chambre d'hôtel, et utiliser d'autres services aéroportuaires ou liés au transport. Les passagers bénéficieront d'une réduction significative du délai d'attente pour être indemnisés. En outre, les passagers peuvent utiliser des Travacoins dans des boutiques de vente au détail au sein et aux alentours de l'aéroport, ainsi qu'utiliser des bons de réduction attractifs proposés par les partenaires de vente au détail.

En indemnisant les passagers avec des Travacoins, les compagnies aériennes pourront réduire leurs charges administratives indirectes, et orienter ces économies pour offrir une meilleure expérience de voyage aux passagers. Une étude récente menée par FTI Consulting et commandée par Travacoin portant sur la faisabilité commerciale d'une utilisation de jetons numériques pour les remboursements et les indemnisations de retards de vol, indique que les Travacoins permettront aux compagnies aériennes d'économiser entre 20 et 40 % par rapport à ce qu'elles versent actuellement aux passagers en espèces, et augmenteront également la fidélisation des clients envers les compagnies aériennes, grâce à une souplesse accrue au cours de perturbations de voyage telles que les retards de vol.

Brian Whelan, président-directeur général de Travacoin a déclaré : « Travacoin est une solution unique qui répond à un problème courant auquel le secteur des compagnies aériennes est aujourd'hui confronté. Chaque retard, qu'il soit la cause d'une grève du personnel ou d'un problème technologique, engendre un nombre accru de réclamations de la part des passagers. Les compagnies aériennes y répondent de manière défensive, et perdent par conséquent au passage la fidélité des clients ainsi que plusieurs millions en monnaies fortes. Cette solution offre aux compagnies aériennes une manière rentable de se reconnecter avec les passagers de manière positive, en transformant l'adversité en opportunités. Au fil de notre croissance, notre projet consiste à développer la solution pour intégrer d'autres fonctions de paiement et de règlement, afin de faire de Travacoin une solution de paiement unique pour l'ensemble du secteur des voyages. Le savoir-faire spécialisé approfondi de Wipro autour des processus sectoriels, son expertise de la blockchain et sa capacité à co-innover et à développer rapidement la solution se sont révélés indispensables à notre succès. »

Krishnakumar N Menon, vice-président de la transformation des services et directeur de la blockchain chez Wipro Limited a déclaré : « Nous encourageons l'innovation autour de la blockchain en nous engageant activement aux côtés de sociétés axées sur la résolution des problèmes commerciaux du monde réel. Ce fut passionnant de travailler aux côtés de Travacoin en vue de créer une devise de voyage leader du secteur et innovante pour le secteur des compagnies aériennes. Cette solution basée sur la blockchain aidera les compagnies aériennes à optimiser les coûts via la réduction des charges administratives indirectes, et facilitera des paiements et des règlements plus rapides. »

Wipro est un leader reconnu dans la mise en oeuvre de la technologie blockchain pour ses clients, fournissant des services de conseil stratégique ainsi qu'un vaste portefeuille de solutions sectorielles. Wipro s'engage à créer des communautés blockchain fortes tout en développant le talent nécessaire pour édifier une vaste expertise technologique sur plusieurs plateformes blockchain de premier plan, telles que Hyperledger Fabric, Etherum, Quorum, Corda, Multichain, Hyperledger Indy et Hyperledger Sawtooth. La société fait également partie de nombreux consortiums et alliances sur la technologie des registres distribués, notamment le projet Hyperledger, l'Ethereum Enterprise Alliance, l'Energy Web Foundation et la Blockchain in Transport Alliance. Pour en savoir plus, cliquez ici.

