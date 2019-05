Le gouvernement du Canada annonce un soutien financier de plus de 300 000 dollars au Cégep de l'Outaouais pour la réalisation du projet Histoire du Canada - Perspectives des Premiers Peuples





Enseignement de l'histoire des Premiers Peuples du Canada : création d'une boîte à outils pour les enseignants

GATINEAU, QC, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait que les peuples autochtones ont profondément influencé l'identité, la culture et l'histoire du Canada. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer des projets qui mettent en valeur leur grande contribution. Monsieur Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 300 000 dollars au Cégep de l'Outaouais pour la réalisation de son projet Histoire du Canada ? Perspectives des Premiers Peuples. Ce projet vise à intégrer le point de vue des peuples autochtones dans l'enseignement de l'histoire du Canada offert par les établissements scolaires ainsi qu'à sensibiliser la population à la grande place qu'occupent les peuples autochtones dans l'histoire canadienne. M. Fergus a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Pour réaliser son projet, le Cégep de l'Outaouais propose de créer du matériel pédagogique conçu par des experts en histoire et en éducation, tant autochtones que non autochtones. Ces derniers auront le mandat d'effectuer, au cours des trois prochaines années, une collecte de données exhaustive et rigoureuse afin de produire cette nouvelle collection. Un site Web sera créé afin d'archiver, de classer et de rendre accessibles au grand public les données recueillies lors de cet exercice et le matériel pédagogique développé. Enfin, cette nouvelle collection sera distribuée dans les écoles de même qu'auprès d'organismes, d'associations et d'établissements scolaires à l'échelle du pays.

Ce projet collaboratif engendrera la participation d'au moins 11 nations réparties sur le territoire du Québec et de l'Ontario, ainsi que 2 nations pour les zones géographiques suivantes : les Prairies, la Colombie-Britannique, le Nunavut et les provinces maritimes.

Citations

« Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement du Canada que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones. Le projet Histoire du Canada ? Perspectives des Premiers Peuples prend sa source d'un bel esprit de collaboration entre Autochtones et non-Autochtones. Il s'agit d'un exemple inspirant qui aidera les Canadiens à cheminer sur la voie de la réconciliation. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'histoire des premiers peuples fait partie entière de l'histoire du Canada. Avec le projet Histoire du Canada - Perspectives des Premiers Peuples, nous comprenons que pour savoir où nous allons et qui nous sommes, nous devons savoir d'où nous venons. Je suis très fier que ce projet prenne naissance dans la région de l'Outaouais, d'autant plus qu'il favorisera le rapprochement entre Autochtones et non-Autochtones partout au Canada. »

-- M. Greg Fergus, député de Hull?Aylmer

« Il est primordial de faire connaître l'histoire des Premiers Peuples à travers la voix de leurs nations, de s'ouvrir à des perspectives et une compréhension du monde qui ne peuvent qu'enrichir la formation et amorcer la nécessaire transformation des mentalités pour que les générations de demain puissent cheminer ensemble! »

-- Mme Diane Le May, enseignante, département d'histoire et géographie, Cégep de l'Outaouais

Les faits en bref

Le Cégep de l'Outaouais, seul collège francophone public de la région de l'Outaouais, est un établissement d'enseignement supérieur et un lieu de perfectionnement professionnel. Il a pour mission d'offrir un milieu de vie et d'apprentissage reconnu, axé sur la réussite, à une vaste clientèle de l'Outaouais, du Québec et de l'étranger.

Le Cégep de l'Outaouais reçoit du financement de Patrimoine canadien depuis 2015 par l'entremise du programme Événements, célébrations et commémorations et du Fonds pour l'histoire du Canada.

Le Fonds pour l'histoire du Canada vise à améliorer la compréhension de l'histoire, des récits, de la population et de la démocratie de notre pays. Le Fonds appuie l'élaboration de matériel pédagogique, l'organisation d'activités éducatives et la création ou le maintien de réseaux.

Liens connexes

