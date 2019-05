1,75 M$ pour brancher la mine Éléonore au réseau de fibre optique





QUÉBEC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, investira 1,75 million de dollars afin de connecter les installations de la mine Éléonore de la société aurifère Newmont Goldcorp au réseau de fibre optique régional existant. Ce projet permettra à l'une des minières québécoises les plus novatrices de faire un pas de plus vers la mine 4.0. Cette connexion, qui favorisera l'optimisation des opérations de l'entreprise, servira aussi à augmenter la qualité de vie des travailleurs sur place ainsi qu'à favoriser leur rétention.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce hier lors d'un passage à la mine Éléonore en présence du Grand Chef et président du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Dr Abel Bosum.

Une connexion par fibre optique à partir du lien menant à la centrale Eastmain-1-A sera établie sur une distance de 124 kilomètres jusqu'à la mine Éléonore. Ce projet, dont le coût total est évalué à 3,5 millions de dollars, sera réalisé par l'organisme sans but lucratif Réseau de communications Eeyou (RCE). Cette connexion haute vitesse sera opérationnelle dès 2020.

Citations :

« Le secteur minier entre actuellement dans une nouvelle ère, celle de la mine 4.0. Le financement accordé aujourd'hui permettra de contribuer à la compétitivité de la mine Éléonore dans l'avenir. L'accès à un réseau de télécommunications fiable et performant est fondamental pour que l'industrie puisse se moderniser. La réalisation de ce projet est une excellente nouvelle pour la région d'Eeyou Istchee Baie-James, mais aussi pour l'économie québécoise. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« De tels partenariats innovateurs témoignent de l'engagement de la nation crie à collaborer à l'établissement d'une infrastructure bonifiée afin de répondre aux besoins en constante évolution des industries. Il est essentiel de bénéficier de technologies fiables d'assurer la réussite de projets de grande envergure qui, à leur tour, profitent aux habitants d'Eeyou Istchee. Nous sommes ravis de constater le rôle de premier plan que le Réseau de communications Eeyou a assumé dans le déroulement d'un projet dont nous pouvons tous être fiers. Nous sommes également enthousiastes à l'idée de voir ce projet se développer pour desservir le territoire à titre de chef de file des technologies de communications. »

Dr Abel Bosum, Grand Chef et président, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

« Dès le début du projet Éléonore, notre communauté a mis la main à la pâte afin de veiller aux intérêts de chaque personne concernée, en particulier les utilisateurs de terres. Les habitants de Wemindji tirent une grande fierté de leurs importantes contributions à l'établissement d'un projet de calibre mondial qui a conscience de son devoir de protéger les éléments environnementaux et sociaux partagés avec les membres de notre communauté. Les projets inclusifs et novateurs comme Éléonore, qui donnent la priorité aux technologies et aux partenariats cris du RCE, contribuent à établir une norme positive à Eeyou Istchee. »

Christina Gilpin, Chef, Nation crie de Wemindji

« Mine Éléonore, une propriété de Newmont Goldcorp, est très heureuse d'accueillir cet investissement conjoint avec un partenaire cri et la Société du Plan Nord qui permettra la réalisation d'une première mine 4.0 sur le territoire d'Eeyou Istchee. Le branchement de la mine à la fibre optique en fera un modèle de développement minier technologique et responsable, consolidant davantage le rôle de leader du Québec dans le domaine minier. Newmont Goldcorp croit que ce projet jouera un rôle clé dans notre objectif de créer de la valeur et d'améliorer des vies grâce à nos mines durables et responsables. »

Sophie Bergeron, directrice générale, Mine Éléonore, Newmont Goldcorp

« Le Réseau de communications Eeyou se réjouit qu'un partenaire industriel de grande importance de notre région, la mine Éléonore, profite d'une infrastructure de fibre optique de pointe afin d'améliorer ses activités d'exploitation. Il s'agit là de l'aboutissement de nombreuses années de développement régional et d'un important jalon pour nous. Le soutien que nous avons reçu de la Société du Plan du Nord pour le projet d'autoroute à la Baie-James, ainsi que pour ce nouveau projet qui vise à brancher la mine Éléonore, a été essentiel à la concrétisation de cette réussite. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'établir d'autres partenariats dans l'avenir afin que notre région conserve son titre de chef de file du développement régional des télécommunications. »

Alfred Loon, président, Réseau de communications Eeyou

Faits saillants :

La Société du Plan Nord contribue, dans une perspective de développement durable, à la planification et au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Newmont Goldcorp est le leader mondial de l'industrie aurifère et un producteur de cuivre, d'argent, de zinc et de plomb. Le portefeuille d'actifs, de prospects et de talents de la société, de classe mondiale, est ancré dans des territoires miniers propices en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Newmont Goldcorp est le seul producteur d'or inscrit à l'indice S&P 500. Il est largement reconnu pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance fondées sur l'intégrité. La société est un chef de file du secteur de la création de valeur, s'appuyant sur des normes de sécurité strictes, une exécution supérieure et des compétences techniques. Newmont Goldcorp a été fondé en 1921 et est coté en bourse depuis 1925.

est coté en bourse depuis 1925. Réseau de communications Eeyou (RCE) est une société de télécommunications sans but lucratif qui fournit des services Internet à large bande aux communautés cries d'Eeyou Istchee et aux municipalités de la région de la Baie-James. Le RCE offre un accès réseau avancé, fiable et rentable aux communautés, aux populations, aux entreprises, aux organisations et aux gouvernements. Le Réseau de communications Eeyou offre une connectivité diversifiée aux réseaux globaux de télécommunications, aux fournisseurs de contenu et à l'Internet pour une vaste gamme d'activités sociales et économiques. Le Réseau de communications Eeyou soutient les technologies qui encouragent la diversité culturelle et l'autonomie des communautés et de la région.

