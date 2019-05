La Banque CIBC annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2019





TORONTO, le 22 mai 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 avril 2019.

Points saillants du deuxième trimestre



T2 2019 T2 2018 T1 2019 Variation d'un

exercice à

l'autre Variation

d'un trimestre à

l'autre Résultat net comme présenté 1 348 M$ 1 319 M$ 1 182 M$ +2 % +14 % Résultat net ajusté1 1 357 M$ 1 345 M$ 1 363 M$ +1 % 0 % Résultat dilué par action comme présenté 2,95 $ 2,89 $ 2,60 $ +2 % +13 % Résultat dilué par action ajusté1 2,97 $ 2,95 $ 3,01 $ +1 % -1 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté 15,8 % 17,0 % 13,8 %

RCP ajusté1 15,9 % 17,4 % 16,0 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires 11,2 % 11,2 % 11,2 %

« Nous avons enregistré pour le trimestre de solides résultats qui sont le reflet de la vigueur de nos activités de plus en plus diversifiées , a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Nous avons continué de préparer l'avenir en investissant à l'échelle de notre Banque, tout en réalisant des gains d'efficience grâce à notre programme de transformation. »

Les résultats du deuxième trimestre de 2019 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui, regroupés, ont donné lieu à une incidence négative de 0,02 $ par action :

un montant de 27 M$ (20 M$ après impôt) lié à l'amortissement d'immobilisations incorporelles dans le cadre d'acquisitions;

un montant de 15 M$ (incidence nette positive après impôt de 11 M$) au titre des ajustements selon la méthode de l'acquisition, net des coûts de transaction et coûts connexes à l'intégration associés à l'acquisition de The PrivateBank et de Geneva Advisors.

Nous avons maintenu de solides ratios des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires, des fonds propres de première catégorie et du total des fonds propres s'établissant respectivement à 11,2 %, 12,6 % et 14,5 %, en regard de respectivement 11,2 %, 12,7 % et 14,7 % à la fin du trimestre précédent. Au 30 avril 2019, le ratio de levier de la Banque CIBC était de 4,3 %.

Nous avons annoncé aujourd'hui que nous avons l'intention de demander l'autorisation à la Bourse de Toronto de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des affaires qui nous permettrait de racheter aux fins d'annulation jusqu'à un maximum de 9 millions d'actions ordinaires, ou environ 2 % de nos actions ordinaires en circulation, au cours des douze prochains mois.

Rendement de nos activités essentielles

Services bancaires personnels et PME, région du Canada, a enregistré un résultat net de 570 M$ au deuxième trimestre, en baisse de 14 M$, ou 2 %, par rapport au deuxième trimestre il y a un an. À l'exclusion des éléments d'importance, le résultat net ajusté1 s'est établi à 571 M$, en baisse de 15 M$, ou 3 %, par rapport au deuxième trimestre il y a un an, alors que l'augmentation des produits a été plus que contrebalancée par la hausse des charges et de la dotation à la provision pour pertes sur créances. L'augmentation des produits est attribuable à l'élargissement des marges et à la croissance des volumes, en partie contrebalancés par la baisse des honoraires.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada, a enregistré un résultat net de 328 M$ au deuxième trimestre, une hausse de 18 M$, ou 6 %, par rapport au deuxième trimestre il y a un an, qui est surtout attribuable à l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté du fait de la hausse des honoraires et de la croissance des volumes. Les produits de Gestion des avoirs ont progressé grâce à l'incidence de la conjoncture favorable des marchés sur les biens sous gestion et les biens administrés.

Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, a enregistré un résultat net de 163 M$ au deuxième trimestre, en hausse de 25 M$, ou 18 %, par rapport au deuxième trimestre il y a un an. À l'exclusion des éléments d'importance, le résultat net ajusté1 s'est établi à 176 M$, en hausse de 34 M$, ou 24 %, par rapport au deuxième trimestre il y a un an, principalement grâce à la progression des produits, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges. Les produits de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs ont augmenté en raison essentiellement de la croissance des volumes et de l'incidence de l'appréciation du dollar américain.

1) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR.

Marché des capitaux a déclaré un résultat net de 279 M$ au deuxième trimestre, une hausse de 30 M$, ou 12 %, par rapport au deuxième trimestre il y a un an, qui découle de l'augmentation des produits. L'augmentation de la rémunération de prise ferme et des honoraires de consultation ainsi que des produits tirés des activités de négociation de dérivés de taux d'intérêt, des services financiers aux entreprises et des activités de financement dans les marchés mondiaux a été en partie contrebalancée par la diminution des profits du portefeuille de placement et la baisse des produits tirés des activités de négociation de dérivés sur actions et de taux de change.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 255 M$, en hausse de 43 M$, ou 20 %, par rapport au deuxième trimestre il y a un an, principalement en raison de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux dans Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada. Les résultats du trimestre considéré tiennent également compte d'une hausse de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs dans Services bancaires personnels et aux PME, région du Canada, largement compensée par des reprises de provisions pour pertes sur créances dans Siège social et autres et dans nos autres unités d'exploitation stratégique.

Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité. Certaines mesures sont calculées conformément aux PCGR (IFRS), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux investisseurs pour comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes. Pour plus de renseignements sur nos mesures non conformes aux PCGR, se reporter à la page 14 de notre Rapport annuel 2018. Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les mesures non conformes aux PCGR et les mesures conformes aux PCGR se rapportant à la CIBC consolidée.







Pour les trois mois

clos le



Pour les six mois

clos le















30 avr.



31 janv.



30 avr.





30 avr.



30 avr.

En millions de dollars





2019



2019



2018





2019



2018

Résultat dilué par action comme présenté et ajusté



































Résultat net applicable aux porteurs d'actions ordinaires comme présenté A



1 313 $

1 155 $

1 289 $



2 468 $

2 594 $ Incidence après impôt des éléments d'importance1





9



181



26





190



131

Résultat net ajusté applicable aux porteurs d'actions ordinaires2 B



1 322 $

1 336 $

1 315 $



2 658 $

2 725 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées en circulation (en milliers) C



445 224



444 301



445 658





444 755



444 231

Résultat dilué par action comme présenté ($) A/C



2,95 $

2,60 $

2,89 $



5,55 $

5,84 $ Résultat dilué par action ajusté ($)2 B/C



2,97



3,01



2,95





5,98



6,13

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs



































d'actions ordinaires comme présenté et ajusté Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires D



34 091 $

33 183 $

31 017 $



33 629 $

30 336 $ Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs A/D 3

15,8 %

13,8 %

17,0 %



14,8 %

17,2 % d'actions ordinaires comme présenté Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs B/D 3

15,9 %

16,0 %

17,4 %



15,9 %

18,1 % d'actions ordinaires ajusté2



Services bancaires

personnels et

PME, région

du Canada

Groupe

Entreprises et

Gestion

des avoirs,

région du

Canada

Groupe

Entreprises et

Gestion

des avoirs,

région des

États?Unis

Marchés

des capitaux

Siège social

et autres

Total CIBC







En millions de dollars, pour les trois mois clos le 30 avr.

2019 Résultat net (perte nette) 570 $ 328 $ 163 $ 279 $ 8 $ 1 348 $ comme présenté(e) Incidence après impôt des 1

-

13

-

(5)

9

éléments d'importance1

Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 571 $ 328 $ 176 $ 279 $ 3 $ 1 357 $ 31 janv.

2019 Résultat net (perte nette) 463 $ 319 $ 168 $ 201 $ 31 $ 1 182 $ comme présenté(e) Incidence après impôt des 169

-

6

-

6

181

éléments d'importance1

Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 632 $ 319 $ 174 $ 201 $ 37 $ 1 363 $ 30 avr.

2018 Résultat net (perte nette) 584 $ 310 $ 138 $ 249 $ 38 $ 1 319 $ comme présenté(e) Incidence après impôt des 2

-

4

-

20

26

éléments d'importance1

Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 586 $ 310 $ 142 $ 249 $ 58 $ 1 345 $

























En millions de dollars, pour les six mois clos le























30 avr.

2019 Résultat net (perte nette) 1 033 $ 647 $ 331 $ 480 $ 39 $ 2 530 $ comme présenté(e) Incidence après impôt des 170

-

19

-

1

190

éléments d'importance1

Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 1 203 $ 647 $ 350 $ 480 $ 40 $ 2 720 $ 30 avr.

2018 Résultat net (perte nette) 1 240 $ 624 $ 272 $ 571 $ (60) $ 2 647 $ comme présenté(e) Incidence après impôt des 4

-

10

-

117

131

éléments d'importance1

Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 1 244 $ 624 $ 282 $ 571 $ 57 $ 2 778 $

1) Reflète l'incidence des éléments d'importance mentionnés ci-après. 2) Mesure non conforme aux PCGR. 3) Annualisé.

Éléments d'importance

Pour les trois mois

clos le



Pour les six mois

clos le







30 avr.

31 janv.

30 avr.





30 avr.

30 avr.

En millions de dollars 2019

2019

2018





2019

2018

Amortissement d'immobilisations incorporelles dans le cadre d'acquisitions 27 $ 27 $ 26 $



54

58

Charge au titre d'un paiement effectué à Air Canada, y compris les taxes de vente et les coûts de transaction -

227

-





227

-

connexes, afin d'assurer notre participation à son nouveau programme de fidélisation Coûts de transaction et coûts connexes à l'intégration et ajustements selon la méthode de l'acquisition liés à























l'acquisition de The PrivateBank, de Geneva Advisors et de Wellington Financial1 (15)

(8)

9





(23)

(1)

Incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net 12

246

35





258

57



Incidence fiscale sur les éléments d'importance susmentionnés (3)

(65)

(9)





(68)

(14)



Charges relatives à un ajustement fiscal net découlant de la réforme fiscale américaine -

-

-





-

88

Incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net 9 $ 181 $ 26 $



190 $ 131 $

1) Les coûts de transaction comprennent les frais juridiques et les autres honoraires de consultation, les coûts de financement ayant trait au financement préalable de la composante en espèces de la contrepartie de la fusion et les ajustements d'intérêts liés à l'obligation à payer aux actionnaires opposants. Les coûts connexes à l'intégration sont des coûts directs et marginaux engagés dans le cadre de la planification et de l'exécution de l'intégration des activités de The PrivateBank (renommée par la suite CIBC Bank USA) et de Geneva Advisors à celles de la Banque CIBC, notamment la recherche d'occasions de ventes croisées et l'accroissement des services dans le marché américain, l'actualisation et la conversion des systèmes et processus, la gestion de projets, les déplacements liés à l'intégration, les indemnités de départ, les honoraires de consultation et les frais de commercialisation liés à la nouvelle marque. Les ajustements selon la méthode de l'acquisition, inclus à titre d'éléments d'importance à compter du quatrième trimestre de 2017, comprennent la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur des prêts acquis de The PrivateBank à la date d'acquisition, la provision collective établie à l'égard des nouveaux prêts accordés et du renouvellement des prêts acquis (avant l'adoption de l'IFRS 9 au premier trimestre de 2018) et les variations de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle versée dans le cadre de l'acquisition de Geneva Advisors et de Wellington Financial.

Apporter davantage à nos collectivités

Les membres de l'équipe de la Banque CIBC ont à coeur d'apporter davantage à nos collectivités dans le cadre de notre nouvelle initiative mondiale en matière d'investissement communautaire, Un pour tous. Au cours du deuxième trimestre, nous nous sommes engagés à verser près de 2 M$ en appui à divers hôpitaux, principalement dans le domaine des traitements contre le cancer, et nous avons souligné la Semaine de l'action bénévole en hommage à nos employés qui ont donné plus de 140 000 heures de leur temps en 2018. Nous avons également soutenu les efforts déployés par la Croix-Rouge canadienne lors des inondations catastrophiques survenues en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Le conseil d'administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication. Le président et chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC s'appuient sur les procédures et contrôles de la Banque CIBC pour leur attestation du rapport financier du deuxième trimestre et des procédures et contrôles de la Banque CIBC. Le chef de la direction et le chef des services financiers de la Banque CIBC présenteront volontairement une attestation à la Securities and Exchange Commission des États-Unis quant à l'information financière du deuxième trimestre de la Banque CIBC, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités. Ils présenteront les mêmes attestations aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont fondés sur les états financiers préparés selon la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, sauf indication contraire.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations faites aux sections « Rendement de nos activités essentielles » et « Apporter davantage à nos collectivités » du présent communiqué de presse et à la section « Vue d'ensemble du rendement financier - Perspectives pour l'année 2019 » du Rapport de gestion de notre Rapport annuel 2018 et d'autres énoncés sur nos activités, nos secteurs d'activité, notre situation financière, notre gestion du risque, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents, nos stratégies, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités, ainsi que nos perspectives pour l'année 2019 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « prévoir », « compter », « estimer », « prévision », « cible », « objectif » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses, notamment des hypothèses économiques qui sont présentées dans la section « Vue d'ensemble du rendement financier - Perspectives pour l'année 2019 » de notre Rapport annuel 2018, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports trimestriels, et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, les risques juridiques et de réputation, le risque de réglementation et le risque environnemental; l'efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et d'évaluation des risques; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la loi intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ainsi que les dispositions réglementaires en vertu de celle-ci, la norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant la recapitalisation des banques et le système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information, et les lignes directrices réglementaires en matière de taux d'intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l'issue de poursuites et d'enquêtes réglementaires, et des questions connexes; l'incidence de modifications des normes comptables et des règles et leur interprétation; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; la situation et les changements politiques, y compris les modifications aux questions d'ordre économique ou commercial; l'incidence possible de conflits internationaux et d'actes terroristes, des catastrophes naturelles, des urgences en matière de santé publique, des perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et de toute autre catastrophe; la fiabilité de tiers de fournir les infrastructures nécessaires à nos activités; les perturbations potentielles à l'égard de nos systèmes de technologies de l'information et de nos services; l'augmentation des risques liés à la cybersécurité pouvant comprendre le vol ou la divulgation d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information sensible ou une perturbation des activités; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées ou nos entreprises associées; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en direct et mobiles; l'évolution des technologies; la tenue des marchés financiers mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; les fluctuations de change et de taux d'intérêt, y compris celles découlant de la volatilité du marché et du prix du pétrole; la conjoncture économique générale mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où nous menons nos activités, y compris la croissance du niveau d'endettement des ménages au Canada et les risques de crédit à l'échelle mondiale; notre capacité à élaborer et à lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'économie; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés, notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises; le risque que les synergies et les avantages attendus d'une acquisition ne se concrétisent pas dans les délais prévus ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs se fient indûment à ces énoncés prospectifs. Des précisions sur ces facteurs sont présentées à la section Gestion du risque qui commence à la page 41 du Rapport annuel 2018. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La conférence téléphonique aura lieu à 8 h HE et est offerte en français (514 861-2255 ou numéro sans frais 1 800 898-3989, code d'accès 6597336#) et en anglais (416 340-2217 ou numéro sans frais 1 800 806-5484, code d'accès 8660945#). Les participants doivent se joindre à la conférence téléphonique 10 minutes avant le début. Immédiatement après les présentations officielles, les membres de la direction de la Banque CIBC seront disponibles pour répondre aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera également offerte en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

Les renseignements sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2019 de la Banque CIBC ainsi qu'une présentation destinée aux investisseurs pourront être consultés en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/francais : Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion. Nous n'intégrons pas de renseignements présentés sur le site Web dans le présent communiqué de presse.

L'enregistrement de la conférence sera accessible en français (514 861-2272 ou 1 800 408-3053, code d'accès 3587047#) et en anglais (905 694-9451 ou 1 800 408-3053, code d'accès 6527164#) jusqu'au 30 mai 2019, 23 h 59 HE. La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.cibc.com/fr/about-CIBC/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 05:55 et diffusé par :