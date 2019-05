Interop Technologies est la première au monde à obtenir l'accréditation Universal Profile 2.0 A2P RCS de la GSMA





FORT MYERS, Floride et DUBLIN, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Interop Technologiestm, un fournisseur mondial de solutions de communications et de services cloud gérés évolués, a annoncé qu'elle était le premier fournisseur de solutions Rich Communication Services (RCS) à obtenir la toute dernière accréditation Universal Profile (UP) 2.0 Application-to-Person (A2P) de la GSMA. Cette dernière accréditation fait suite à la triple accréditation UP 1.0 qu'Interop Technologies a déjà obtenue pour la structure d'accueil, la messagerie et les appels enrichis, et souligne une fois de plus son attachement sans faille aux normes du secteur, à des solutions de messagerie mobile de tout premier plan et à l'interopérabilité mondiale pour les opérateurs mobiles.

Interop Technologies a obtenu cette accréditation RCS UP 2.0 au terme d'un programme d'essai exigeant avec les grands fabricants d'appareils téléphoniques Samsung Electronics et LG Electronics. Les spécifications RCS UP 2.0 A2P introduisent des outils essentiels pour le Messaging-as-a-Platform (MaaP), comme des API, l'intégration d'agents de dialogue, et une authentification et une sécurité renforcées. Une prise en charge de la messagerie A2P, des cartes riches, un contrôle de la confidentialité et une protection contre les spams sont également inclus dans cette spécification pour favoriser l'adoption par le secteur de la messagerie d'entreprise A2P RCS qui, selon les analystes de Juniper Research, devrait générer des recettes estimées à 9,1 milliards de dollars pour les opérateurs d'ici à 2022.

« RCS donne aux opérateurs mobiles les outils dont ils ont besoin pour réoccuper la place qui leur revient au coeur de la vie mobile de leurs abonnés, et bloquer le comportement parasite d'opportunistes hors site qui cherchent à monétiser leurs investissements en réseau. C'est la dernière et la meilleure chance que nous ayons de le faire, et nous ne pouvons pas permettre à un manque d'adhésion aux normes ou à une mésentente des parties prenantes sur leurs objectifs de faire obstacle à ce moment transformatif pour notre secteur », explique John Dwyer, PDG d'Interop Technologies. « Chez Interop, notre mission essentielle consiste à contribuer à replacer les opérateurs là où ils doivent être, c'est-à-dire au coeur de l'univers mobile, et à les y garder. Ainsi, nous sommes tout à fait attachés aux normes, à l'excellence technique et à une correspondance parfaite avec les objectifs de nos clients tout au long du cycle de vie de nos produits. »

La solution RCS complète de bout en bout d'Interop Technologies a été élaborée et créée en interne, et elle inclut un réseau central IMS cloud natif, des serveurs d'applications RCS, RCS Interconnect Hub, la plateforme de messagerie d'entreprise RCS, des applications RCS natives ou téléchargeables, et elle prend en charge les clients et les dispositifs conformes aux normes.

Dwyer ajoute : « Nous proposons toute une série d'options de déploiement selon différentes configurations commerciales et techniques, si bien que nous pouvons prendre en charge l'intégralité de la gestion du cycle de vie des produits des opérateurs. Cela veut dire que nous leur permettons de choisir entre une licence perpétuelle sur site, un hôte cloud et un cloud privé (intégralement géré sur site) avec la possibilité de migrer entre ces options s'il le faut. Il nous importe de permettre aux opérateurs d'obtenir simplement ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

RCS est le protocole de communication qui renforce les capacités de la messagerie SMS standard avec des fonctions améliorées, des capacités d'assistance à la clientèle évoluées et des possibilités d'engagement personnalisé des abonnés avec les entreprises, les marques et les entreprises. L'accréditation GSMA UP a été créée pour garantir l'interopérabilité de toutes les solutions de marché RCS et définir une norme pour accélérer leur déploiement à travers le monde. Une série d'essais organisés par la GSMA rassemble des clients et des fournisseurs de solutions RCS pour démontrer la qualité et la disponibilité de leur technologie avant le lancement commercial.

Interop Technologies est un leader mondial du protocole Rich Communication Services (RCS). Avec sa solution RCS de bout en bout accréditée par la GSMA, elle entend replacer les opérateurs mobiles au coeur de la vie mobile de leurs abonnés en proposant une technologie opérateur de télécommunications normalisée et à la pointe du secteur, dotée du plus haut niveau possible de flexibilité pour le déploiement et de gestion du cycle de vie. Interop Technologies a son siège international à Fort Myers (Floride) et des bureaux à Irving (Texas), ainsi que son siège pour la région EMEA à Dublin (Irlande). Interop détient et exploite également des centres d'opérations de réseau géoredondant en Amérique du Nord et en Europe. Pour de plus amples informations sur nos solutions de communications à la pointe du secteur pour les opérateurs mobiles, rendez-vous sur www.InteropTechnologies.com.

