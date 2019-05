Améliorations majeures à la route 69 dans le nord de l'Ontario pour rendre les déplacements plus sécuritaires et plus efficaces





SUDBURY, ON, le 21 mai 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport pour relier les collectivités, aider nos entreprises à être concurrentielles et bâtir une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, Marc Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et Paul Lefebvre, député de Sudbury et secrétaire parlementaire de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, ont annoncé un financement pour deux projets visant à apporter d'importantes améliorations à la route 69.

Le premier projet consiste à réaligner et à élargir à quatre voies un tronçon de 11 kilomètres de la route, du nord de la route 559 jusqu'au sud du chemin Shebeshekong. Les travaux comprennent également la construction d'un nouvel échangeur à la hauteur du chemin Woods, la construction de nouvelles voies de service pour améliorer l'accès des conducteurs locaux et l'installation de 14 ponceaux et de 22 kilomètres de clôtures pour protéger la faune.

Le deuxième projet consiste à élargir un tronçon de 19,3 km de la route pour en faire une route à quatre voies à chaussées séparées, ce qui comprend de nouveaux ponts jumelés au-dessus de la rivière Still, de la rivière Key et du lac Straight. Les travaux comprennent également la construction de nouveaux échangeurs à la hauteur du chemin Bekanon et de la route 522.

En plus d'accroître la sécurité et l'efficacité sur cet important axe routier, ces améliorations permettront de stimuler le commerce et de favoriser la prospérité économique de la région en permettant à un plus grand nombre de véhicules commerciaux et de véhicules automobiles d'y circuler.

Le gouvernement du Canada investit plus de 169,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

Citations

« Ces améliorations cruciales à la route 69 permettront aux entreprises d'acheminer plus facilement leurs produits aux clients, de réduire la pollution et de permettre aux résidents de passer moins de temps dans la circulation et plus de temps avec leur famille. Les projets comme celui-ci améliorent dès maintenant la vie quotidienne des résidents du nord de l'Ontario et jettent les bases d'un avenir prospère et prometteur. »

Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

« Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour répondre aux besoins d'infrastructure à long terme des résidents. Notre gouvernement effectue des investissements historiques dans les routes, les ponts, le transport en commun et les réseaux d'aqueduc dans le nord de l'Ontario, et je suis heureux que nous puissions collaborer avec nos partenaires pour poursuivre ces investissements. »

Paul Lefebvre, député de Sudbury

« J'aimerais remercier le gouvernement du Canada pour son investissement dans le projet de la route 69/400, ainsi que les députés Serré et Lefebvre pour leurs efforts dans ce dossier. Les résidents du Grand Sudbury et de tout le nord de l'Ontario savent à quel point cette route est essentielle pour le commerce et le transport en toute sécurité à destination et en provenance de notre région, et ils ont hâte que le projet soit réalisé. »

Brian Bigger, maire du Grand Sudbury

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira 49,2 millions de dollars dans le projet d'élargissement à quatre voies de la route 69, au nord de la route 559.

investira 49,2 millions de dollars dans le projet d'élargissement à quatre voies de la route 69, au nord de la route 559. Le gouvernement du Canada investira 119,9 millions de dollars dans le projet d'élargissement à quatre voies de la route 69, de la route 529 à la route 522.

investira 119,9 millions de dollars dans le projet d'élargissement à quatre voies de la route 69, de la route 529 à la route 522. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Budget 2019,

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Budget 2019, Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Le budget de 2019 s'appuie sur le plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures des collectivités partout au pays.

du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures des collectivités partout au pays. De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario fournira prochainement les détails de son financement.

